El cobarde asesinato de un soldado ucraniano desarmado por gritar: “¡Gloria a Ucrania!”

Los soldados de Vladimir Putin vuelven a demostrar su cobardía.

Desesperados por las constantes derrotas en el campo de batalla, las tropas rusas siguen avanzando en sus despiadados crímenes de guerra contra la población civil y los soldados ucranianos que caen en sus manos.

Un vídeo, que se volvió viral en las redes sociales, es la última da muestra de la crueldad de las tropas rusas, si se confirma que el vídeo es real.

El momento dura apenas unos segundos. En las imágenes aparece un soldado algo demacrado y sucio fumando entre material militar. En un momento dado, exclama “Slava Ukrainie!”, “¡Gloria a Ucrania!”. Inmediatamente, le acribillan a tiros.

El vídeo está corriendo como la pólvora por las redes ucranianas, mientras los rusos niegan que sean soldados propios. De hecho, el contrarrelato que están formando es que los que disparan son soldados ucranianos contra un ruso al que obligan previamente a decir “¡Gloria a Ucrania!”.

Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio de Interior ucraniano, ha sido uno de los que ha compartido una imagen de la víctima, al que ha elogiado su patriotismo. “Recuerdo eterno y gloria a un héroe ucraniano”, ha escrito.

La posible acusación de crímenes de guerra hacia Vladimir Putin quedaría argumentado con vídeos como este.

21+

Another war crime by russians. Ukrainian soldier was captured. After he said "Glory to Ukraine", russian shot him and filmed it. pic.twitter.com/Fs44MTOlw4

— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 6, 2023