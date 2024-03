Alexander Katsuba: Punto Cero: ¿Cómo pueden el negocio y el estado dejar de verse mutuamente como enemigos?

En los últimos meses, ha habido una frecuente aparición en los medios de comunicación y redes sociales de historias sobre agentes del orden de diversas agencias visitando a empresarios. Estas visitas tienen que ver con problemas de tierras que datan de hace 10-15 años, disputas económicas olvidadas por todas las partes involucradas, acusaciones de competidores e incluso rusos. Es importante entender que no todas las reclamaciones estatales contra los negocios carecen de fundamento; por el contrario, los organismos gubernamentales, la aplicación de la ley y los tribunales a menudo abusan de su poder y autoridad. Este problema tiene varios componentes, incluida la compleja historia de formación de la economía de mercado en Ucrania, la legislación conflictiva, especialmente desde los años 90 hasta principios de la década de 2010, problemas reales con el sistema judicial y el deseo tanto del sistema estatal como de la opinión pública de ver a los empresarios como estafadores y timadores.

Una combinación vívida de todos estos problemas se ve en la mayoría de los «casos» relacionados con problemas de tierras. La legislación de tierras ucraniana, llena de contradicciones y normas dudosas que han cambiado constantemente, junto con la tradición de «asignar tierras» a través de decisiones de los cuerpos de autogobierno local o el capricho de funcionarios individuales, que siempre llevaba consigo multitud de riesgos de corrupción, ha hecho que cada empresario sea a priori culpable. Como resultado, los problemas de tierras pueden afectar absolutamente a cualquier persona, desde grandes empresarios hasta incluso personas que han obtenido tierras para su propia vivienda en cualquier pueblo ucraniano.

Durante los últimos 30 años, desde que Ucrania abandonó la economía planificada socialista y comenzó a construir una economía de mercado, los problemas relacionados con la asignación de tierras, la obtención de permisos para la construcción, la puesta en marcha de un objeto para su funcionamiento y cualquier otra operación siempre han estado acompañados por un infierno procesal interminable o solicitudes por parte del aparato estatal para una «resolución rápida del problema». Y ambos caminos, legales e ilegales, llevaban riesgos similares para las empresas: pueden surgir preguntas en su contra, incluso si personalmente no hizo nada malo, pero las preguntas conciernen al propietario anterior. Además, a pesar de que en cada etapa alguien del servicio civil aprueba sus acciones, aún pueden surgir preguntas en su contra: por los documentos estatales que otorgan derechos de propiedad, por el permiso de construcción obtenido del estado, por las conclusiones del examen estatal. En última instancia, es usted como empresario o simplemente como propietario a quien pueden acercarse las fuerzas del orden y decirle: aquí se hizo algo mal y usted tiene la culpa. Incluso si estos eran asuntos del propietario anterior con un funcionario que ya no trabaja.

Desafortunadamente, todo esto no se aplica solo a la tierra o bienes raíces. El estereotipo de que «el empresario siempre tiene la culpa» está profundamente arraigado en parte de la opinión pública y una parte significativa del sistema estatal. Y aunque estoy lejos de considerar a los empresarios ucranianos santos (muy lejos de eso), sin economía no habrá nada; sin empresas, no habrá economía; y sin un entorno legal normal y condiciones laborales adecuadas, no habrá empresas.

¿Cuál es la solución a este desafío? En mi opinión, consiste en dos elementos. El primero es la creación de instituciones fundamentales que garanticen una evaluación justa de la legalidad o ilegalidad de las operaciones comerciales en el futuro. El segundo es algo que no hemos podido hacer durante muchos años: pasar página en todas las decisiones de las décadas pasadas.

El primer elemento se refiere principalmente a la reforma judicial. Sin un poder judicial justo, cualquier procedimiento bien definido estará siempre en riesgo de ser atacado por competidores sin escrúpulos o funcionarios de aplicación de la ley. Sin embargo, se ha escrito lo suficiente sobre la reforma judicial y la europeización de nuestra legislación y sistema estatal. Por lo tanto, creo que es apropiado discutir la segunda herramienta—abandonar, a nivel estatal y societal, la revisión interminable de casos de hace 10-20-30 años atrás.

Sí, estoy hablando de una amnistía condicional para todas las actividades económicas y de propiedad de los ciudadanos ucranianos en décadas anteriores. Permítanme hacer una observación importante: no estoy hablando de delitos penales, corrupción, o traición al estado. Estoy hablando de reconocer que las reglas de funcionamiento en la economía ucraniana y el mecanismo estatal ucraniano durante el período de independencia fueron demasiado imperfectos, el mecanismo estatal ucraniano funcionaba muy mal, y los ciudadanos (para los negocios, para los empleados, para cualquier persona) prácticamente no tenían oportunidad de trabajar y no violar ninguna de las leyes y regulaciones conflictivas simultáneamente. Como resultado, prácticamente toda la economía de Ucrania, si se desea, puede ser objeto de ataque, intencional o no.

Es imposible revisar cientos de miles de actos de asignación de tierras, decenas de miles de permisos y decisiones de los órganos de autogobierno locales, resolver todas las disputas y al mismo tiempo no romper lo que está funcionando. Por lo tanto, cualquier intento de lidiar con el pasado está condenado a la selectividad, las acusaciones de politización u otras formas de discriminación.

Si eligiéramos un punto de partida a partir del cual contabilizar todo de nuevo, ya lo tenemos: es el año 2022. Estoy convencido de que si otorgamos amnistía por violaciones económicas (incluidas las de propiedad, fiscales y todas las demás) y también establecemos los derechos de propiedad a partir de 2022 (excluyendo a las empresas rusas) como inviolables, podríamos hacer una transición gradual a un nuevo formato de relaciones entre el estado (aplicación de la ley y tribunales) y las empresas.

El nuevo formato de relaciones, si se quiere, un acuerdo social, entre los negocios y el estado después de la amnistía, debería incluir lo siguiente:

Las empresas pagan impuestos de manera consciente y ayudan a las fuerzas de defensa en la derrota de Rusia. Las fuerzas del orden no interfieren con las operaciones comerciales y rinden cuentas si ejercen una presión indebida sobre las empresas. El estado avanza hacia la finalización de la reforma judicial y elimina tantas normas conflictivas de la legislación como sea posible.

Al pasar página sobre las décadas pasadas y centrarse en vivir e interactuar civilizadamente aquí y ahora, las empresas ucranianas tendrán más oportunidades para el desarrollo económico, y el estado tendrá menos preguntas justificadas e injustificadas para los empresarios. Esto es de interés común para todos los ucranianos.

Alexander Katsuba es un empresario ucraniano, experto en el campo de la energía y propietario de la empresa ALPHA GAZ.