La figura de Harry ‘reaparece’ en el peor momento de la Corona Británica y podría tener un papel trascendental

Si algo hemos podido ir apreciando en estas semanas de crisis en la Casa Real Británica es que la periodista Concha Calleja tenía razón.

La presentadora de ‘Palacio Digital’ en Periodista Digital, a medias con Marian Galv, ha venido desentrañando con puntualidad los entresijos de una crisis tremenda que desembocó en el reconocimiento ante el mundo de Kate Middleton de que una dura enfermedad de cáncer la tiene en fuera de juego.

Pero ¿cuál es la historia ahora para una Corona británica tan apaleada por la enfermedad y las crisis mal llevadas? Pues asistimos a lo que Concha Calleja explica, incluyendo plazos de posible recuperación y reaparición pública de Kate y, una situación rocambolesca por inesperada: la del infante huido a América, Harry, duque de Sussex.

«Harry no lo supo expresar bien, pero él se fue por miedo. […] Cuando Harry hace el viaje por el comunicado de que su padre tiene cáncer, Harry no va como hijo, a Harry se le llama a nivel institucional, nunca ha dejado de ser el quinto en la sucesión, no se le ha apartado de su cargo. Simplemente es un miembro, está ahí aunque ahora mismo no es un activo en la Casa Real Británica».

«Ahora, puede ser que no porque no lleguen a acuerdos, pero puede ser que sí le veamos activo. Si se activa la ley de regencia van Camilla, el príncipe Guillermo y luego sus tres hijos, pero son menores, de modo que el siguiente sería Harry. El rey seguiría siendo el rey, simplemente sería un traspaso de poderes para representación pública mientras está indispuesto».