El inquietante futuro de Carlos III: ¿Habrá nuevo Rey en dos años?

El programa ‘Palacio Digital’ no pudo estrenarse en tiempo más pertinente, con la Corona británica con un nudo permanente en la garganta por dos enfermedades y muchas desavenencias.

Concha Calleja y Marian Galv pasan revista a cada detalle que va llegando desde Londres y lo hacen este 2 de abril con una idea tan tremenda como necesaria en la cabeza: ¿habrá nuevo Rey en dos años o menos?

Y es que la situación, especialmente de Carlos III, es realmente grave.

Este domingo pasado se le vio en público en un saludo a la gente para el que echó un pulso a su equipo médico. Duró apenas 5 minutos y para muchos fue un mundo, incluido para él, que fue un esfuerzo notable en una forma de decir ‘estoy aquí y no me he ido’.

También hablamos de Kate Middleton y su anuncio de la enfermedad que dejó perplejo al mundo entero. Pero varios días después nos adentramos en la rumorología que indica si realmente fue Kate o se trata de Inteligencia Artificial.

Esta cuarta edición de ‘Palacio Digital’ es realmente explosiva y necesaria. Imperdible.