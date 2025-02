Vance sacude a los burócratas de la UE: «El enemigo no es Rusia; el verdadero enemigo de Europa viene de dentro»

Ahora se hacen los indignados.

La Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los foros más importantes sobre política internacional y de defensa, se vio sacudida este 14 de febrero de 2025 por las duras declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance.

En un discurso que ha dejado patidifusos a los adocenados líderes europeos, el Nº2 de Trump afirmó que la mayor amenaza para Europa no proviene de Rusia o China, sino «desde dentro«.

«La amenaza que más me preocupa respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo», subrayó Vance ante una audiencia atónita.

«Lo que me preocupa es la amenaza interna: el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América».