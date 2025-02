Las 3 razones por las que la AfD arrasa en Alemania y parece no tener techo

El 23 de febrero de 2025, la extrema derecha alemana, liderada por Alternativa para Alemania (AfD), marcó un hito: logró un 20,8% de los votos en las elecciones nacionales.

Es su mejor resultado histórico y la convierte en la segunda fuerza del Parlamento.

Aunque sigue fuera del poder por el rechazo de los demás partidos, su crecimiento no parece tener freno.

Pronóstico: si Friederich Merz con sus pactos a la izquierda no resuelve la economía ni la migración, y lo tiene muy complicado, la AfD podría superar a la CDU en 2029, como promete Weidel.

Alemania está en un punto de inflexión.

La extrema derecha ya no es un rumor; es una fuerza real.

¿Qué hay detrás de este salto?

Tres razones clave —la economía, la migración y los votantes jóvenes— explican por qué la AfD seduce a uno de cada cinco alemanes y podría seguir subiendo.

1. La economía: el milagro alemán se apagó

«El milagro alemán se ha terminado y Europa sufrirá las consecuencias», decía hace poco el economista Wolfgang Münchau. No exageraba. Alemania, que durante décadas fue la locomotora de Europa, lleva años en caída libre. En 2024, su PIB apenas creció un 0,3%. La inflación ronda el 3%, y la recesión acecha. Esto fue un tema estrella en la campaña electoral, y la AfD lo aprovechó bien.

¿Qué falló? Primero, el país se apoyó demasiado en el gas ruso barato. La invasión de Ucrania en 2022 cortó ese flujo, y el gas licuado de EE.UU. sale caro. Las empresas, sobre todo las que consumen mucha energía, están en apuros. Segundo, la industria automotriz, pilar del crecimiento alemán, se quedó atrás. China domina los coches eléctricos, y gigantes como Volkswagen pierden terreno. Tercero, la digitalización va a paso de tortuga. No hay inversión suficiente en tecnología ni infraestructura.

El resultado es una economía lenta y rígida. La gente lo nota: el desempleo sube, los salarios no alcanzan y las fábricas cierran. La AfD promete soluciones simples: menos impuestos, más pensiones y energía barata, aunque sea volviendo a Rusia o al nuclear. Su mensaje cala en un país harto de promesas vacías de los partidos tradicionales.

2. La migración: el miedo que alimenta votos

Si hay un tema que definió las elecciones, fue la migración. Alemania acogió a más de un millón de solicitantes de asilo en 2015-2016, sobre todo de Siria y Afganistán, y a 1,2 millones de ucranianos desde 2022. Antes, el país presumía de su multikulti y su «cultura de bienvenida». Hoy, ese orgullo se desvanece. Una ola de ataques violentos por parte de inmigrantes —como los apuñalamientos en Solingen o el atropello en un mercado navideño en Magdeburg— ha disparado la desconfianza.

La AfD, con Alice Weidel al frente, lo tiene claro. Hablan de reemigración: echar no solo a indocumentados, sino también a migrantes con pasaporte alemán que no «se integren». Su discurso nacionalista y antiinmigración resuena fuerte. Dicen que no son racistas, que aceptan a quien llega legalmente y aporta, pero sus propuestas son duras: deportación inmediata para delincuentes y cierres de fronteras.

Curiosamente, Alemania necesita inmigrantes. Sin ellos, el país habría perdido 209.000 empleos entre 2023 y 2024, según datos oficiales. En Baviera, la fuerza laboral creció a 6,03 millones gracias a los extranjeros. Pero los votantes no ven eso. Ven titulares de crímenes y sienten inseguridad. La AfD transforma ese miedo en votos y, con cada incidente, gana terreno.

3. Votantes jóvenes: la sorpresa que cambia el juego

Aquí está el dato que rompe moldes: el 21% de los jóvenes de 18 a 24 años votó por la AfD. Entre hombres, el apoyo es aún mayor. Esto no es casualidad. La extrema derecha ha conquistado a una generación que los partidos tradicionales no entienden. ¿Por qué?

Primero, el rechazo a la izquierda. Temas como feminismo o igualdad no conectan con muchos chicos jóvenes. Expertos dicen que se sienten fuera de ese discurso. Segundo, las redes sociales. La AfD brilla en plataformas como X, con mensajes directos y apoyo de figuras como Elon Musk, quien la llamó su «favorita». Tercero, el miedo. Los ataques de inmigrantes preocupan especialmente a esta edad. Chicas jóvenes en mítines dicen que ya no se sienten seguras; chicos ven en la AfD una solución firme.

Pero ojo: los jóvenes también votaron a la extrema izquierda. Die Linke sacó un 25% en ese grupo. Hay una polarización clara. Los menores de 24 años ya dieron pistas en las elecciones europeas de 2024, cuando la AfD subió al 16% entre ellos, 11 puntos más que en 2019. Su discurso simple y emocional funciona.

¿Hacia dónde va la AfD?

La AfD no gobernará ahora. Friedrich Merz, ganador con un 28,6%, no quiere saber nada de ellos. Pero su 20,8% les da fuerza como oposición. Tienen un tercio de los escaños, suficiente para bloquear cambios constitucionales. Y su crecimiento no parece parar. Estas son las tendencias: