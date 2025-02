Trump y Zelensky sellan un acuerdo sobre minerales ‘raros’ que cambia el juego en la guerra Ucrania-Rusia

El acuerdo de minerales entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky es un movimiento audaz en un tablero lleno de minas.

Hoy, 26 de febrero de 2025, la guerra con Rusia sigue abierta, y la paz parece un objetivo lejano.

Este pacto puede dar oxígeno a Ucrania, pero sin seguridad firme, es solo un parche. Como analista, veo más preguntas que respuestas: ¿priorizará Trump la paz o los beneficios? ¿Aguantará Zelensky la presión?

Lo que pase en Washington esta semana podría definir el rumbo de la región.

Hoy, 26 de febrero de 2025, el mundo tiene los ojos puestos en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, anunció que espera a su homólogo ucraniano, en Washington esta semana para firmar un acuerdo sobre minerales.

Este pacto, que ha generado titulares en las últimas 48 horas, llega tras un cruce de palabras duras entre ambos líderes. Mientras la guerra con Rusia sigue su curso, me sumerjo como analista internacional en este tema: ¿qué significa este trato para la paz en la región? ¿Cómo está el conflicto ahora? ¿Qué podemos esperar? Vamos a desgranarlo paso a paso con datos frescos de medios como BBC, CNN, Reuters, WSJ, CBS y FOX News.

Hace unos días, Trump llamó a Zelensky “dictador” y lo acusó de alargar la guerra para mantener el flujo de ayuda estadounidense. Zelensky, por su parte, replicó que Trump vivía en una “burbuja de desinformación rusa”.

Sin embargo, ambos parecen haber dejado atrás las tensiones. El acuerdo de minerales, que se firmará esta semana según Trump, busca que Ucrania comparta sus recursos naturales con EE.UU. a cambio de apoyo económico y militar.

No es un tema menor: Ucrania tiene depósitos de 22 de los 34 minerales críticos según la UE, como titanio, litio y tierras raras, vitales para tecnología y energías renovables.

Fue Zelensky quien, en septiembre de 2024, propuso a Trump dar acceso a los valiosos minerales de Ucrania. Lo planteó como parte de su «plan de la victoria» para garantizar el respaldo de EE.UU. en la guerra contra Rusia. Ahora, en febrero de 2025, Trump muestra interés, pero sin ofrecer las garantías de seguridad que Kyiv busca.

Las tierras raras, 17 elementos como el escandio, itrio o neodimio, son clave en tecnología: móviles, ordenadores, equipos médicos. Se llaman «raras» porque no suelen encontrarse puras, a menudo vienen con torio o uranio, y extraerlas requiere procesos caros y tóxicos.

¿Qué tiene Ucrania?

Ucrania cuenta con 21 de las 30 materias primas críticas según la UE, un 5% de las reservas globales. Muchas están en el Escudo Cristalino ucraniano, cerca del mar de Azov, bajo control ruso. Hay proyectos viables en Buzh Medio, Kyiv, Vinnytsia y Zhitómir, pero,como dice Adam Webb, de Benchmark Mineral Intelligence, “las estimaciones son aproximadas; falta mucho para hacerlos rentables”. Además, tiene 450.000 toneladas de litio, con yacimientos como Shevchenkivske y Kruta Balka ocupados por Rusia, aunque Kirovohrad sigue en manos ucranianas. El 70% de estos recursos, según Forbes Ukraine, está en Donetsk, Dnipropetrovsk y Luhansk, zonas invadidas.

¿Por qué los quiere Trump?

EE.UU. busca reducir su dependencia de China, que controla el 60-70% de la extracción y el 90% del procesamiento de tierras raras. Para Trump, esto es seguridad nacional y ventaja económica. Estos minerales mueven coches eléctricos, tecnología militar y más. Un pacto con Ucrania le da a Washington una alternativa frente a Pekín.

La guerra con Rusia: un panorama sombrío en su tercer año

A tres años del inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, el conflicto no da señales claras de terminar. Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea y partes del Donbás. En las últimas horas, Reuters informó que Ucrania lanzó un ataque con drones en la región rusa de Krasnodar, dañando casas en Tuapse. CNN destaca que Vladimir Putin ofreció a EE.UU. cooperar en minerales, incluso en territorios ucranianos ocupados, una jugada que busca meterse en las negociaciones entre Washington y Kyiv.

La situación en el frente es dura. Las fuerzas rusas avanzan lentamente en el este, mientras Ucrania resiste con apoyo occidental. Sin embargo, Trump insiste en un alto el fuego rápido. “Podemos acabar con esto en semanas si somos listos”, dijo ayer en el Despacho Oval. Pero Rusia rechaza cualquier despliegue de paz de la OTAN, y Putin condiciona la paz a que Ucrania ceda territorio. La pregunta es: ¿cederá Zelensky bajo presión?

El acuerdo de minerales: detalles y críticas

El pacto entre EE.UU. y Ucrania lleva meses en la mesa. Inicialmente, Trump exigió derechos sobre 500.000 millones de dólares en ingresos minerales como “pago” por la ayuda previa. Zelensky lo rechazó tajantemente: “No firmaré algo que hipoteque a diez generaciones”. Según WSJ y Reuters, la versión final suaviza las demandas. Ahora, Ucrania aportará el 50% de los ingresos futuros de sus recursos a un fondo conjunto, sin comprometer esa cifra astronómica inicial. EE.UU. tendrá una participación importante, aunque no se detalla cuánto.

¿Qué gana Ucrania? Acceso continuo a apoyo militar y económico. ¿Qué pierde? Control parcial sobre sus riquezas, muchas de las cuales están en zonas ocupadas por Rusia. CBS señala que el litio ucraniano, clave para baterías, está en áreas disputadas. Esto complica la ecuación: ¿cómo explotar algo que no controlas del todo?

Perspectivas de paz: ¿un paso adelante o un espejismo?

Hablar de paz en Ucrania suena optimista, pero la realidad es compleja. Trump dice que Putin aceptaría fuerzas europeas de paz. “Le pregunté y no tiene problema con eso”, afirmó. Sin embargo, el Kremlin lo desmintió hoy, según BBC. Macron, presidente francés, aboga por una tregua primero, con garantías de seguridad después. Europa, de hecho, ofreció su propio pacto de minerales a Ucrania, según Politico, buscando no quedar fuera del juego.

Aquí van algunos escenarios posibles:

Cese al fuego rápido: Trump fuerza un acuerdo, Ucrania cede territorio y minerales, y la guerra se enfría. Improbable sin garantías sólidas para Kyiv. Negociación prolongada: EE.UU., Rusia y Europa entran en una danza diplomática larga, con los minerales como moneda de cambio. Escalada: Si Rusia ve el pacto como una amenaza, podría intensificar ataques.

Por ahora, el acuerdo de minerales parece más un salvavidas económico para Ucrania que una llave para la paz. Sin compromisos de seguridad claros de EE.UU., como los que Zelensky pide, la estabilidad regional sigue en el aire.

Implicaciones regionales: más allá de Ucrania

Este trato tiene ondas expansivas. Para empezar, fortalece la posición de EE.UU. en el mercado de minerales críticos, reduciendo su dependencia de China. FOX News lo ve como una victoria estratégica de Trump. Pero también tensiona las relaciones transatlánticas. Europa, que planea invertir entre 20.000 y 40.000 millones de euros en Ucrania en 2025 según Reuters, podría chocar con Washington si siente que pierde influencia.

En el tablero regional, Rusia no se quedará de brazos cruzados. Putin ya juega sus cartas ofreciendo minerales a EE.UU., lo que podría dividir aún más a Occidente. Y luego está Ucrania: si el pacto no trae paz, sino solo explotación de recursos, Zelensky enfrenta un dilema interno. Su pueblo, agotado por la guerra, quiere resultados, no promesas.

Una tabla para entenderlo mejor