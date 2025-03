Drones y norcoreanos: Rusia embolsa a las tropas ucranianas en Kursk mientras Trump amenaza a Putin

La situación se complica aceleradamente para Ucrania, sin que el aluvión de discursos, promesas y gesto ampulosos de Europa sirvan para nada.

Este 7 de marzo de 2025, Donald Trump ha soltado otra ‘bomba‘.

“Me está resultando más difícil, francamente, lidiar con Ucrania que con Rusia”, confesó ayer el el presidente de EEUU, en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago.

Mientras, Volodímir Zelenski asegura que está en “intensas conversaciones” con Trump para buscar la paz en Ucrania.

Pero el tono ha subido: Trump amenaza a Rusia con sanciones a gran escala si no firma ya un acuerdo.

¿Qué está pasando?

Trump no se anda con rodeos.

El viernes avisó a Moscú: si no hay paz pronto, impondrá sanciones bancarias y aranceles fuertes.

“Rusia está aplastando a Ucrania en el campo de batalla”, dijo, dejando claro que ve a Vladimir Putin en ventaja.

Pero también cargó contra Zelenski: “No está listo para la paz, se siente grande porque tuvo a EE.UU. detrás”.

La relación entre ambos líderes se enfría.

Zelenski insiste en que negocia día y noche con Trump para salvar a su país.

¿El problema? Sus posturas chocan: Trump quiere un acuerdo rápido; Ucrania, resistir.

El cambio de rumbo de EE.UU. es clave.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha cortado los suministros bélicos a Ucrania.

Nada de misiles HIMARS, drones o artillería que fluían bajo Biden.

“No vamos a financiar una guerra eterna”, repite.

Esto deja a Kiev en jaque.

Sin la inteligencia de EE.UU., que antes guiaba cada disparo ucraniano, el ejército de Zelenski pelea a ciegas.

Los informes dicen que Rusia ha recuperado terreno en Donetsk y Lugansk esta semana, avanzando 15 kilómetros en tres días.

El mapa de código abierto de Deep State, una autorizada fuente en blogs militares, mostró el viernes que alrededor de tres cuartas partes de la fuerza ucraniana dentro de Rusia están casi completamente cercadas.

Esas tropas estaban unidas a la fuerza ucraniana restante, ubicada más cerca de la frontera rusa, por un corredor terrestre de aproximadamente 1 km de largo y menos de 500 metros de ancho en su punto más estrecho.

Y las fuerzas rusas se mueven para cortar también ese acceso.

#Ukraine: 6. Reports are coming in of a RU breakthrough in #Kursk region S of UA-occupied #Sudzha which may cut off UA troops. The RU salient is trying to reach the road from #Yunakivka (in UA's Sumy region) to Sudzha, UA fighting back with heavy RU casualties. (Map: Deep State) pic.twitter.com/vANjvisCle

— Peter Clifford Online (@PeterClifford1) March 7, 2025