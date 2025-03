Comandos rusos atacan por la espalda a los ucranianos, caminando escondidos 15 kilómetros por el interior de un gasoducto

Un golpe maestro.

Fuerzas especiales rusas sorprenden a los ucranianos infiltrándose sigilosamente por un gasoducto y aprietan el embolsamiento y la división en dos de tropas enemigas al sur de la región de Kursk.

Este 9 de marzo de 2025, la guerra en Ucrania ha dado un volantazo que nadie vio venir.

Yuri Podolyaka, un bloguero militar nacido en Ucrania pero alineado con Rusia, soltó la bomba: comandos rusos, los temidos ‘spenatz‘, caminaron 15 kilómetros dentro de un gasoducto para pillar por detrás a las tropas ucranianas.

No es un guion de Hollywood, es real.

Este movimiento, junto al apoyo de los norcoreanos y el embolsamiento de tropas ucranianas en la zona, tiene el frente militar al rojo vivo.

Los expertos militares, casi sin excepción, coinciden en que sin ayuda de EE.UU., Kiev podrá no resistir más allá del próximo verano.

Europa, la obesa, despilfarradora y políticamente Unión Europea sobre todo, hace declaraciones altisonantes y mira desde la barrera sin tiempo ni voluntad para reaccionar.

