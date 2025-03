Muere Oleg Gordievsky, el doble agente del KGB que escapó de la URSS

«Spy Wars with Damian Lewis» : En el episodio «The Man Who Saved the World», se detalla el riesgoso papel de Gordievsky como agente doble y su impacto en la política internacional durante la Guerra Fría.

«The Silent Front: Spies and Secrets of the Cold War»: Aunque no se centra exclusivamente en Gordievsky, este documental revela una compleja red de espionaje durante la Guerra Fría, incluyendo la tensión en Europa del Este.