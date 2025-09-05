Conor McGregor, de octágono a la urna: el campeón de UFC anuncia su candidatura a la presidencia de Irlanda

En un planeta donde Conor McGregor es sinónimo de lucha feroz y victoria fulminante, su salto a la arena política ha sacudido a Irlanda como una patada voladora en el octógono. La candidatura presidencial del excampeón de la UFC domina las conversaciones, desatando una mezcla de entusiasmo desbordante y escepticismo mordaz.

McGregor, fiel a su estilo provocador, ha solicitado formalmente el apoyo popular para las elecciones del 24 de octubre, respaldado por figuras como Donald Trump y Elon Musk, y postulándose como el ‘hombre de las socluciones’.

Su imagen frente a un jet privado, luciendo una gorra roja con el lema “Make Ireland Great Again”, recorre este 5 de septiembre de 2025 el mundo, consolidándolo como un imán de titulares y un desafío directo a la política tradicional.

Apoyos insólitos y enemigos previsibles

La incursión política de McGregor se produce tras su sonada visita a la Casa Blanca durante el pasado Día de San Patricio. Allí, Trump lo recibió como estrella invitada y no dudó en elogiar su arrojo y determinación. La conexión entre ambos es evidente: ambos han hecho del espectáculo, la provocación y los mensajes directos su principal herramienta comunicativa.

A esta lista se suma Elon Musk, quien ya había mostrado públicamente su simpatía por “The Notorious” cuando este coqueteó por primera vez con la política irlandesa hace un año. El magnate tecnológico ha alabado la falta de ataduras políticas del luchador y su enfoque disruptivo.

Sin embargo, los rivales políticos no se quedan atrás. Desde el actual primer ministro Micheal Martin hasta los favoritos Bertie Ahern o Mairead McGuinness, pasando por los medios tradicionales, todos han criticado el populismo y las posturas radicales del aspirante. No faltan tampoco las sombras judiciales que persiguen al expeleador: recientes condenas por agresión sexual y demandas pendientes, que sus adversarios no dejan de recordar cada vez que pueden.

El discurso: inmigración, niños sin hogar… y soluciones

Lejos de amilanarse por las críticas, McGregor ha construido su discurso alrededor de tres grandes ejes: inmigración masiva, crisis social (con especial énfasis en los menores sin hogar) y empoderamiento ciudadano. Se define abiertamente como un “hombre de soluciones”, dispuesto a escuchar a los concejales locales —“la columna vertebral de nuestras comunidades”— e incluso promete que como presidente no firmará ninguna ley sin someterla antes al pueblo.

En sus propias palabras: “Hemos visto cómo el sinhogarismo entre los niños irlandeses ha alcanzado niveles sin precedentes… En cambio, nuestros niños han sido abandonados”. Y no duda en cargar contra el gobierno: “Si eres un concejal que siente que su voz es ignorada… únete a mí. Nómbrame y te daré poder para ser realmente escuchado”.

En cuanto a inmigración, sostiene que Irlanda está perdiendo su identidad nacional frente a una “llegada intensa” de extranjeros. Un discurso alineado con posiciones conservadoras que ya le ha valido la etiqueta —no siempre justa— de candidato afín a la extrema derecha.

Barreras legales y carrera contrarreloj

El camino hacia la presidencia irlandesa no es sencillo. La ley exige que cualquier aspirante obtenga el respaldo de al menos cuatro autoridades locales o veinte miembros del Oireachtas (el Parlamento nacional). Por ahora, aunque McGregor asegura tener apoyos suficientes, su nombre aún no aparece en la lista oficial. La fecha límite para presentar candidaturas expira el 24 de septiembre, apenas un mes antes de las elecciones. En estos días cruciales, sus seguidores han lanzado una campaña masiva en redes sociales instando a los concejales a nominarlo.

Mientras tanto, figuras independientes como Gareth Sheridan o Joanna Donnelly ya han manifestado también su intención de competir por la presidencia. El panorama electoral promete estar más fragmentado —y animado— que nunca.

Pronósticos inciertos (y cuotas jugosas)

A pesar del ruido mediático, las casas de apuestas mantienen una cautela estratégica: McGregor parte como outsider frente a los candidatos institucionales, pero nadie descarta una sorpresa si logra canalizar el descontento social. Siendo Irlanda un país históricamente tradicionalista en política presidencial —el cargo es más representativo que ejecutivo— cualquier giro populista podría alterar las previsiones.

Por ahora, los analistas coinciden en una cosa: pase lo que pase en octubre, McGregor ya ha logrado poner patas arriba una campaña que prometía ser previsible.

Curiosidades sobre Conor McGregor y su candidatura

Es el primer exluchador profesional que aspira formalmente a la presidencia irlandesa.

Su apodo “The Notorious” se ha convertido en marca registrada tanto dentro como fuera del ring.

Ha prometido someter toda ley presidencial a referéndum popular si es elegido.

Fue recibido por Trump con honores durante la celebración del Día de San Patricio en Washington.

Elon Musk le mostró su apoyo públicamente en redes sociales tras conocerse sus intenciones políticas.

Su campaña viralizó frases como “Make Ireland Great Again”, parodiando el lema trumpista.

En sus vídeos electorales nunca falta un guiño al mundo del combate ni alguna referencia desafiante a sus rivales.

Las encuestas más recientes lo sitúan lejos del favoritismo… pero también recuerdan cómo otros outsiders dieron sorpresas inesperadas en democracias consolidadas.

¿Veremos pronto a McGregor presidiendo ceremonias oficiales con traje verde esmeralda? En Irlanda todo puede pasar… incluso esto.