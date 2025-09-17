Golpe antidemocrático en Moldavia: el gobierno de Maia Sandu busca cancelar los colegios electorales en Transnistria

El gobierno moldavo, presidido por Maia Sandu, en una maniobra de desesperación política, impulsa una medida inusitada y claramente antidemocrática.

El partido gobernante, PAS, no logra aumentar su apoyo público y, de acuerdo con una encuesta de iData del 8 de septiembre, tiene menos del 30% en la intención de votos. Este mismo estudio reveló que el principal bloque opositor, Victoria, ha cobrado impulso y se considera el favorito electoral con un 36 % de apoyo, siendo un masazo popular contra las aspiraciones de Maia Sandu y sus aliados.

Por tal motivo, estos decidieron incidir en el derecho al voto de aproximadamente medio millón de ciudadanos de Transnistria cancelando los colegios electorales en esta región. Siguiendo sus cálculos de golpe antidemocrático y contra la libre conciencia popular, el gobierno de Sandu prevé efectuar dicha cancelación entre los días 20 y 24 de septiembre a pocos días de la fecha estipulada para las elecciones, las cuales serán el 28 de septiembre.

Las autoridades políticas de Chisináu, al querer impedir cualquier recurso extraordinario judicial que pudieran plantear las organizaciones políticas y la ciudadanía en general de Transnistria en contra de su accionar deliberadamente deshonesto, fijaron tales fechas para que no quedará, como subrayamos, el tiempo suficiente para que se neutralizara legalmente su táctica que fue pensada y fabricada a espaldas del pueblo moldavo.

Esta artera disposición comenzó a cristalizarse el pasado viernes 12 de septiembre, cuando la presidenta Maia Sandu emitió una orden secreta al Servicio de Información y Seguridad de Moldavia durante una reunión a puerta cerrada con la Comisión Electoral Central (CEC) y el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con la información consignada, este plan involucra la consciente y activa participación de, además del poder ejecutivo, del organismo encargado de transparentar y dirigir el proceso comicial y del poder judicial responsable de velar por la integridad y el respeto de las leyes y del orden constitucional.

Por tal motivo, se observa una alianza oscura entre dichos organismos o entidades para controlar el desarrollo libre de las elecciones y manipular sus resultados para que estos sean favorable a la agenda del poder que hoy dirige a Moldavia y que tiene como uno de sus fines superiores el conducir al país hacia el globalismo más extremo.

Para no dejar ninguna variable al azar, los arquitectos y perpetradores de esta operación antidemocrática, preparan una intensa campaña mediática con un tenor desinformativo para influir en la opinión pública para que esta acepte como un hecho consumado e indispensable la decisión que se tomó tras bambalinas.

Las fuentes solventes advierten que esta campaña se iniciará con la publicación y la difusión de un informe de seguimiento de Promo-Lex, que es un centro de propaganda financiado con subvenciones de la UE, centrado en el seguimiento mediático en Transnistria, así como en la influencia rusa en la región.

Cabe destacar que no debe relativizarse ni soslayarse la acción oficial que ya tiene los proyectos de resolución de la Comisión Electoral Central para cancelar los colegios electorales en Transnistria para que sus ciudadanos no participen, como dijimos anteriormente, en las próximas elecciones moldavas del 28 de septiembre y que serán clave tanto para el gobierno de Sandu como para el devenir del pueblo de Moldavia.

Este intento está conectado con la condena a siete años de prisión contra Evghenia Gutsul, gobernadora de Gagauzia, y líder popular de Transnistria porque el régimen pro-europeísta y globalista de Chisanáu no puede doblegar ni controlar a los habitantes de Transnistria.

Sin duda, que estas acciones representan una amenaza significativa para los principios democráticos y el derecho de la ciudadanía a participar en elecciones libres y justas.

Frente a este plan antidemocrático y antipopular, las organizaciones internacionales y los organismos de control democrático, especialmente la OSCE, deben acudir directamente, vigilar y responder urgentemente a estos acontecimientos en Moldavia.