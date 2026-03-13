París vota polarizada: la derecha busca romper 25 años de dominio de la izquierda

París se encuentra en una encrucijada.

Las elecciones municipales del próximo domingo 15 de marzo, con una segunda vuelta programada para el 22, ponen a prueba a un electorado profundamente dividido.

La salida de la alcaldesa socialista Anne Hidalgo abre un abanico de posibilidades tras 25 años de predominio de la izquierda.

La campaña oficial comenzó el lunes bajo un ambiente tenso.

Asuntos como la vivienda, la seguridad y el poder adquisitivo dominan los debates políticos. La polarización se siente en el aire: la extrema derecha avanza, mientras que la izquierda se fragmenta.

🚨📊 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐉-𝟑 : 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 : 🟣 E. Grégoire : 31 % (+1)

🔵 R. Dati : 26 % (+2)

🔴 S. Chikirou : 13 % (+1)

🔵 S. Knafo : 12 % (+1)

🟡 P-Y. Bournazel : 12 % (-2)

⚫️ T. Mariani : 5 % (=) (OpinionWay) pic.twitter.com/6H3WiYn1hD — Actu & Politique (@actuetpolitique) March 12, 2026

Candidatos en liza

Los principales contendientes por la alcaldía de París están listos para darlo todo:

Emmanuel Grégoire (PS): Sucesor de Hidalgo y ex primer adjunto. Los sondeos le otorgan un 32% de intención de voto.

(PS): Sucesor de Hidalgo y ex primer adjunto. Los sondeos le otorgan un 32% de intención de voto. Rachida Dati (LR): Actual alcaldesa del VII distrito y exministra de Cultura. Se encuentra cerca con un 30%. Ha dimitido para concentrarse en su campaña.

(LR): Actual alcaldesa del VII distrito y exministra de Cultura. Se encuentra cerca con un 30%. Ha dimitido para concentrarse en su campaña. Sarah Knafo (Reconquista): En tercer lugar con un 10%, su papel será crucial para la segunda vuelta.

(Reconquista): En tercer lugar con un 10%, su papel será crucial para la segunda vuelta. Otros: Pierre-Yves Bournazel (Horizontes, centristas), Sophia Chikirou (Francia Insumisa) y más.

Candidato Partido Intención de voto (Ifop) Emmanuel Grégoire PS 32% Rachida Dati LR 30% Sarah Knafo Reconquista 10%

La derecha tradicional, representada por Los Republicanos, ve en Dati una oportunidad dorada. Controlan varios distritos clave como el VII, VIII, XV, XVI y XVII, y aspiran a extender su influencia al Consejo de París, que es quien elige al alcalde.

LA DERECHA DURA

Thierry Mariani es el candidato del Rassemblement National (RN) (antiguo Front National o FN) a la alcaldía de París en las elecciones municipales de 2026 (primer turno el 15 de marzo, segundo el 22).

Es eurodiputado del RN desde 2019.

Tiene 67 años y fue el primero en anunciar su candidatura por el RN en diciembre de 2025.

Su lista se llama «Retrouvons Paris» (o «Union Patriote» en algunos contextos), y su objetivo realista no es ganar la alcaldía (algo que considera imposible para la extrema derecha en París), sino entrar al Consejo de París y obtener concejales en varios distritos.

(o «Union Patriote» en algunos contextos), y su objetivo realista no es ganar la alcaldía (algo que considera imposible para la extrema derecha en París), sino entrar al Consejo de París y obtener concejales en varios distritos. Su campaña se centra en temas como seguridad (aumento masivo de policías municipales armados, videovigilancia, brigadas anti-squats y anti-drogas), prioridad nacional en vivienda social, y críticas a la gestión de la izquierda en la ciudad.

En las encuestas recientes (marzo 2026), el RN con Mariani obtiene alrededor del 5-8% de las intenciones de voto, muy por detrás de los principales contendientes (Emmanuel Grégoire ~32%, Rachida Dati ~30%). Compite directamente en el espacio de extrema derecha con Sarah Knafo (candidata de Reconquête!, el partido de Éric Zemmour), quien suele superar al RN en París (alrededor del 10-11%) gracias a un perfil más joven y mediático.

El RN históricamente tiene dificultades en París (ciudad muy progresista y cosmopolita), y esta campaña busca sobre todo una «implantación local» para preparar la presidencial de 2027. Mariani ha sido criticado por promesas como la «prioridad nacional» en el acceso a vivienda social, lo que le valió una denuncia por provocación a la discriminación.

Nuevo sistema electoral

Por primera vez, los parisinos votarán dos veces: una por su distrito y otra por la alcaldía central. Esta medida busca armonizar las elecciones en París, Lyon y Marsella con el resto del país. La lista ganadora en la segunda vuelta recibirá una bonificación del 25% en escaños.

Votos directos para alcalde: Se elimina el «antidemocrático» colegio de concejales, tal como demandaba Macron .

. Proporcional con prima: Esto favorece que se formen mayorías claras.

Esta reforma tiene implicaciones para las alianzas políticas. Se plantea que Emmanuel Macron proponga elegir a los alcaldes mediante sufragio universal directo en un futuro cercano.

Polarización en auge

La política francesa ha experimentado una notable polarización en los últimos años. La extrema derecha, liderada por la Agrupación Nacional, encabezada por figuras como Marine Le Pen y Jordan Bardella, está ganando terreno especialmente entre las clases medias y los habitantes de zonas periurbanas. Sin embargo, no tienen el liderazgo entre los sectores más vulnerables, que tienden a optar por la abstención o a apoyar a la izquierda.

Dentro del espectro izquierdista hay divisiones: socialistas y verdes buscan una unidad que parece esquiva, mientras que La Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, sigue su propio camino. El Consejo de Estado ha clasificado a este último como extrema izquierda. La tensión se intensifica tras el fallecimiento de un joven vinculado a grupos ultraderechistas en Lyon, lo cual añade más carga al clima político actual.

El resurgimiento del movimiento de Macron todavía se sostiene en las grandes ciudades, pero enfrenta desafíos debido al aumento del costo de vida y a problemas relacionados con la seguridad. Estos comicios representan una prueba anticipada para las elecciones presidenciales de 2027.

En cuanto a los distritos parisinos, aquellos más adinerados como el VIII y VII tienen un peso considerable en los resultados. La izquierda mantiene su apoyo tanto entre los más pobres como entre los ricos; el centro atrae a los acomodados; mientras que la extrema derecha capta votos entre las clases medias.

Antecedentes y evolución

Desde 2001, París ha estado bajo gobiernos socialistas encabezados por figuras como Bertrand Delanoë y luego por Hidalgo. Sin embargo, problemas como la vivienda y las políticas migratorias han ido erosionando su base electoral. Ahora, Dati apuesta por reforzar aspectos culturales y patrimoniales, apoyándose en su experiencia como exministra.

La derecha espera formar alianzas estratégicas. ¿Se concretará algún pacto con la extrema derecha durante la segunda vuelta? Esta será clave para alcanzar sus objetivos electorales. Un 30% del electorado aún muestra dudas sobre a quién apoyar.

Otros puntos relevantes son:

En Marsella , se enfrentan el socialista Benoît Payan (34%) contra RN ( Franck Allisio , 33%).

, se enfrentan el socialista (34%) contra RN ( , 33%). En Lyon, la derecha liderada por (Jean-Michel Aulas, 45%) representa una amenaza para el ecologista Grégory Doucet.

Un total de 904.042 candidatos compiten dentro de unas 50.478 listas nacionales. La preocupación por una baja participación es palpable ante las nuevas normas diseñadas para combatir desinformación e inteligencia artificial.

Si finalmente Grégoire logra liderar en esta primera vuelta, sería un indicativo para que la izquierda mantenga su posición. Si Dati pasa adelante, significaría una recuperación significativa para la derecha en París. La extrema derecha podría obligar a formar un «frente republicano» o buscar pactos estratégicos. El resultado no solo definirá alianzas futuras para 2027 sino que también medirá cuán lejos han llegado las posturas extremas dentro del panorama político francés.

Las urnas decidirán este fin de semana si París se inclina hacia la derecha o continúa su camino actual.