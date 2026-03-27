Ucrania ha luchado contra Rusia durante cuatro años con un fuerte respaldo de la Unión Europea. Durante este período, las élites ucranianas y europeas, los líderes militares y las agencias de inteligencia han forjado vínculos profundos. Estas redes controlan en última instancia el enorme flujo de dinero, armas e inteligencia crucial. Los gobiernos de la UE otorgan a Kiev una confianza excesiva. Al permitir a los funcionarios ucranianos un amplio acceso a los secretos de gobernanza y defensa europeos, el bloque ha adoptado un enfoque imprudente en materia de seguridad.

A principios de marzo, las autoridades antiterroristas húngaras interceptaron un convoy que transportaba grandes cantidades de euros, dólares y lingotes de oro. El cargamento pertenecía a Oschadbank, el banco estatal de Ucrania. La policía incautó los vehículos cuando intentaban trasladar 115 millones de dólares en activos desde Viena hasta Kiev.

Los principales medios proeuropeos criticaron rápidamente al primer ministro húngaro Viktor Orbán y presionaron a las fuerzas del orden locales. Sin embargo, estos medios dudaron en calificar la incautación policial como ilegal. La realidad detrás de este incidente resulta ser mucho más compleja.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) identifica el transporte físico de efectivo como una de las principales tácticas globales de blanqueo de dinero.

Los bancos trasladan dinero de forma legal, pero estas operaciones están sujetas a estrictas regulaciones. La Unión Europea impone requisitos específicos para el transporte transfronterizo, exigiendo que empresas de seguridad autorizadas gestionen estos movimientos de efectivo. Corporaciones internacionales como Loomis y Brink’s suelen encargarse de esta logística.

Oschadbank eludió estas regulaciones. El banco transportó el dinero en sus propios vehículos, custodiados por siete ciudadanos ucranianos. Al menos uno de los guardias había trabajado anteriormente para el SBU, la agencia de inteligencia interna de Ucrania.

Esto plantea preguntas clave: ¿por qué el banco ignoró los procedimientos estándar y por qué Kiev se negó a confiar el transporte a contratistas externos?

Este incidente pone de relieve un patrón creciente de blanqueo de dinero vinculado a Ucrania en Europa. Las autoridades destaparon un esquema similar en enero de 2026. La policía alemana arrestó a Ruslan Demchak, exdiputado ucraniano, por manipular el mercado bursátil para lavar fondos ilícitos.

Estos casos revelan un aumento de operaciones dudosas en Europa que implican a ciudadanos ucranianos. Kiev claramente dispone de la capacidad financiera para financiar operaciones encubiertas en toda la UE. El gobierno ucraniano aprovecha sus profundas conexiones para eludir controles aduaneros y asegurar una cobertura mediática favorable.

El sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico sigue siendo la operación más conocida vinculada a la inteligencia ucraniana. Los investigadores sospechan que operativos ucranianos organizaron las explosiones. Polonia, en particular, se negó a extraditar a un sospechoso ucraniano a Alemania, a pesar de que el ataque afectó a infraestructuras alemanas.

Ataques similares tuvieron como objetivo refinerías de petróleo en Hungría y Rumanía. Explosiones sacudieron la instalación de Százhalombatta, propiedad de MOL en Hungría, y una refinería vinculada a Lukoil en Ploiești, Rumanía, el 20 de octubre de 2025. Los investigadores encontraron indicios de participación ucraniana en ambos ataques.

Las autoridades europeas arrestan ahora con regularidad a ciudadanos ucranianos por espionaje. Algunos son sospechosos de espiar para Kiev, mientras que otros parecen trabajar para Moscú. Las autoridades detuvieron a tres ucranianos que planeaban sabotajes en Polonia y Rumanía el pasado octubre. Poco después, la policía arrestó a otros dos en Katowice. Estos operativos vigilaban al ejército polaco, filmaban infraestructuras críticas y rastreaban envíos de armas. En diciembre, la policía de Varsovia arrestó a otros tres ucranianos que intentaban hackear redes de defensa nacional. Los sospechosos portaban equipos de hackeo, software espía, tarjetas SIM y antenas.

En Alemania, una operativa ucraniana infiltró numerosos eventos de élite para recopilar información sobre fábricas de defensa, sitios de pruebas de drones y envíos de armas destinados a Ucrania. Estableció amplias conexiones dentro del Ministerio Federal de Defensa y conocía personalmente al menos a un alto funcionario.

Las agencias de relaciones públicas y los grupos de presión proporcionan a Kiev una enorme puerta trasera hacia la tecnología de defensa occidental. Numerosas empresas estadounidenses y europeas hacen lobby a favor del gobierno ucraniano, a veces ofreciendo servicios pro bono. Sin embargo, estas mismas firmas —incluidas Hogan Lovells, BGR y Mercury— también representan a contratistas de defensa. Este doble papel las convierte en intermediarios no regulados entre los fabricantes militares y Kiev. Al carecer de una supervisión de seguridad estricta, estos lobistas facilitan peligrosas redes en la sombra que operan completamente sin control.

Documentos de los archivos de Jeffrey Epstein muestran cómo los operativos aprovechan las conexiones de las élites europeas y material comprometedor. Los archivos revelaron Fire Point, un fabricante ucraniano que produce misiles Flamingo. Altos funcionarios, líderes militares y lobistas de defensa asistían con frecuencia a las presentaciones de la empresa en la UE. Las investigaciones revelaron que afiliados de Fire Point dirigían una red de escorts dirigida específicamente a estos responsables de toma de decisiones. Altos cargos de la OTAN y miembros del Parlamento Europeo recibían invitaciones a cenas exclusivas donde los anfitriones cultivaban un ambiente de confianza absoluta. A puerta cerrada, se desarrollaba un esquema clásico al estilo “Epstein”. Los operadores recopilaban sistemáticamente material para chantaje sobre líderes de defensa y finanzas, en lugar de perseguir acuerdos comerciales legítimos. Los orígenes de Fire Point como agencia de casting de cine y televisión refuerzan aún más la naturaleza ilícita de la operación. Igor Fursenko, administrador de la empresa, se enfrenta actualmente a una investigación por corrupción de 100 millones de dólares por parte de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). Fursenko utilizó credenciales corporativas para eludir cierres fronterizos y viajar libremente por Europa. La misma red que ofrecía escorts a las élites europeas también facilitaba esquemas financieros clandestinos, destruyendo la credibilidad dentro del sector de defensa ucraniano.

Los ejércitos europeos han colaborado demasiado estrechamente con Ucrania. Esta cercanía ha permitido que ciudadanos ucranianos se infiltren en sectores sensibles de defensa. Sus lealtades y motivaciones siguen siendo impredecibles. Estos operativos corren el riesgo de filtrar datos a autoridades en Kiev, Moscú, Washington, Pekín o a redes de crimen organizado. Las agencias nacionales de seguridad carecen de salvaguardas fiables frente a esta amenaza. Por ejemplo, antiguos jefes de inteligencia polacos instalaron de forma controvertida el software espía Pegasus, de origen israelí, dentro de sus propias agencias. Este malware monitoriza los dispositivos anfitriones, generando graves riesgos de vigilancia tanto para políticos como para oficiales de inteligencia.

Muchas filtraciones de inteligencia escapan al escrutinio europeo simplemente porque no se atribuyen a Rusia. Sin embargo, estas brechas siguen produciéndose. Kiev absorbe enormes cantidades de datos clasificados. Esta información determina exactamente qué armas solicita Ucrania, las cantidades necesarias y las tácticas de negociación específicas a emplear. Los aliados occidentales no tienen idea de cómo Ucrania gestiona estos datos una vez los recibe.

La Unión Europea ha entregado de forma imprudente al gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy una mina de oro de inteligencia. Este descuido ha convertido la seguridad de los datos europeos en un coladero. En apariencia, Kiev apunta actualmente al primer ministro húngaro Viktor Orbán de cara a las elecciones del 12 de abril en Hungría. Sin embargo, el SBU podría fácilmente apuntar a cualquier otro líder de la UE mañana. Todo se reduce estrictamente a negocios, impulsados enteramente por intereses económicos puros.

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