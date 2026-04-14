Grecia utiliza migrantes enmascarados para rechazar a golpes a otros ilegales en la frontera turca

Grecia se enfrenta a serias acusaciones por emplear migrantes enmascarados como colaboradores en pushbacks ilegales. Los relatos de solicitantes de asilo en Lesbos revelan abusos sistemáticos por parte de las fuerzas griegas.

Mohamed, un sudanés que escapó de la guerra civil, ha intentado cruzar hacia Europa en siete ocasiones desde Turquía. La guardia costera griega lo detuvo tres veces.

Utilizan embarcaciones rápidas con hombres cubiertos que golpean si no se detiene el barco. Lo sacan a golpes, lo desnudan y le roban sus pertenencias.

Un informe de Human Rights Watch del año 2022 documenta cómo Grecia emplea «migrantes como auxiliares policiales» en la zona de Evros.

En este lugar, obligan a algunos a participar en devoluciones forzosas. En las islas del Egeo, como Lesvos, aunque no hay informes recientes, el patrón parece repetirse.

Ella Dodd, abogada de I Have Rights en Samos, critica el uso del término pushback, considerándolo una forma de suavizar lo que son deportaciones ilegales que infringen la Convención de 1951 sobre Refugiados. Estas prácticas incluyen golpizas, registros humillantes y motores de embarcaciones destruidos.

Marion Bouchetel, del Legal Centre Lesvos, sostiene que los pushbacks son «la política por defecto». La mayoría de los intentos fracasan en la primera ocasión. Annina Mullis añade que es común intentar cruzar ocho o diez veces antes de rendirse.

Vías principales de entrada irregular a Europa

El Mediterráneo oriental lidera las estadísticas con 9.267 cruces durante el primer trimestre de 2025, principalmente hacia Chipre, Grecia y Bulgaria desde Afganistán, Sudán y Egipto. Le sigue África Occidental con 9.205 cruces hacia las Islas Canarias.

Ruta Mediterráneo Central : Se registraron 8.542 intentos desde Libia hacia Italia, cifra que ha disminuido un 26% debido a los controles implementados en Túnez.

: Se registraron 8.542 intentos desde Libia hacia Italia, cifra que ha disminuido un 26% debido a los controles implementados en Túnez. Balcanes Occidentales : Aquí se observa la mayor caída, un descenso del 64%, atribuible a una vigilancia más estricta y condiciones climáticas adversas.

: Aquí se observa la mayor caída, un descenso del 64%, atribuible a una vigilancia más estricta y condiciones climáticas adversas. España: En 2024 se alcanzó un récord con 63.970 entradas irregulares, principalmente por las Canarias. Esta cifra duplica la crisis vivida en 2006.

A pesar de un descenso general del 31% reportado por Frontex en 2025, España aún queda rezagada tras Italia y Grecia como puerta principal de entrada.

En este reportaje detallado de la BBC, se recogen testimonios recientes sobre abusos ocurridos en el Egeo.

Antecedentes y evolución

Desde el año 2015, Europa ha registrado 1,8 millones de cruces irregulares. Aunque esta cifra ha disminuido con el tiempo, las crisis persisten. Grecia prioriza las deportaciones frente al asilo.

La crítica desde la UE es escasa. A pesar de las denuncias, Frontex continúa colaborando. Turquía lleva a cabo detenciones de barcos, aunque esto implica pushbacks realizados por Grecia.

En tierra firme, un vídeo viral difundido por The New York Times en 2023 mostró escenas impactantes en Lesvos: hombres enmascarados introducen refugiados en furgonetas y los trasladan al mar para abandonarlos en balsas.

Además, Grecia está dirigiendo ataques contra ONGs. Modificaciones recientes al Código de Migración penalizan la asistencia a migrantes y más de setenta grupos han salido a protestar contra estas medidas.

Las rutas migratorias están cambiando debido a factores geopolíticos. La concesión de asilo desde Siria ha disminuido un 17% en 2024; sin embargo, podría haber un repunte pronto. Por su parte, España está viendo flujos procedentes del Reino Unido, Francia e Italia debido a procesos de regularización.

Posibles desarrollos

Los pushbacks continúan siendo una realidad persistente. Sin una presión internacional contundente, Grecia probablemente mantendrá sus tácticas actuales. La UE está debatiendo sobre centros externos para deportación y endurecimiento del asilo.

En cuanto a las rutas migratorias, Canarias se encuentra bajo presión debido al tráfico desde Mauritania; Nuakchot está expulsando migrantes con ayuda financiera europea al igual que Marruecos o Túnez.

Aunque la migración irregular ha disminuido, esta situación es manipulada: Bielorrusia utilizó flujos migratorios como arma contra Polonia durante el año 2021. Europa refuerza sus fronteras; sin embargo, los abusos registrados en Grecia están socavando los derechos humanos.

La historia personal de Mohamed ilustra el alto coste que implica este viaje: repetidas golpizas y veinte días detenido por las autoridades turcas. Finalmente logró llegar a su destino; no obstante, miles siguen fracasando en sus intentos por cruzar. Europa continúa debatiendo soluciones mientras las lanchas siguen surcando el mar Egeo.