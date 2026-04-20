Radev gana en Bulgaria: lo que Putin pierde en Budapest lo recupera en Sofía

La misma semana en que Viktor Orbán perdía el poder en Hungría después de 16 años, Rumen Radev ganaba las elecciones en Bulgaria con una ventaja aplastante.

El Kremlin habrá respirado.

Porque lo que la derrota de Orbán le costó en términos de influencia dentro de la Unión Europea, el resultado búlgaro del 19 de abril le devuelve en parte. Radev, expresidente conocido por sus posiciones críticas con las sanciones a Rusia, contrario a la ayuda militar a Ucrania y partidario de reanudar el suministro de gas ruso hacia Europa, se perfila como el nuevo primer ministro de un país miembro de la OTAN ubicado en el flanco sureste de la Alianza.

No es un detalle menor en el mapa geopolítico europeo.

La victoria que nadie esperaba tan grande

Los sondeos de salida de Alpha Research otorgan a la coalición Progressive Bulgaria de Radev entre el 37% y el 44% de los votos. La coalición GERB-Unión de Fuerzas Democráticas del exprimer ministro Boyko Borissov se quedó entre el 12,5% y el 16%. Una distancia de más de 20 puntos que convierte el resultado en algo más que una victoria electoral. Es un derrumbe del orden político que Borissov construyó durante décadas.

El propio Borissov lo reconoció en Facebook con una frase que mezcla deportividad y amenaza velada: «Ganar elecciones es una cosa; gobernar es otra. Serán las negociaciones las que determinen quién dirigirá el nuevo gobierno».

La participación subió al 47%, frente al 39% de octubre de 2024. Los búlgaros, hartos de la corrupción y de una inestabilidad política que ha producido ocho elecciones en seis años, decidieron apostar por el hombre que prometía limpiar el sistema. Aunque ese hombre mire hacia Moscú con más simpatía de la que Bruselas quisiera.

Quién es Radev y qué quiere

Rumen Radev dejó la presidencia en enero para ponerse al frente de esta coalición de centroizquierda formada por exsocialistas y sus afines. Su discurso combina dos elementos que no siempre van juntos pero que en el caso búlgaro han resultado explosivos electoralmente: la lucha contra la corrupción y el oligarquismo interno, y el escepticismo hacia la política exterior occidental en relación con Rusia y Ucrania.

Ha criticado la ayuda militar a Kiev. Se ha opuesto a las sanciones contra Moscú. Cuestiona la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la UE. Y quiere reanudar el suministro de gas y petróleo ruso hacia Europa, una posición que en Bruselas enciende todas las alarmas pero que en Bulgaria, un país que adoptó el euro en enero y siente el impacto del encarecimiento de la energía en su economía cotidiana, conecta con el malestar real de mucha gente.

En su discurso de victoria, Radev celebró con frases que suenan a Kennedy pero que preocupan a los socios europeos: «Es una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, de la libertad sobre el miedo».

El mapa del poder en Europa: lo que Moscú gana y pierde

El Kremlin vivió la semana pasada uno de sus peores momentos en el tablero europeo. La derrota de Orbán en Hungría le costó a Putin su principal aliado dentro de la UE, el único líder que vetaba sistemáticamente las ayudas a Ucrania, que viajaba a Moscú mientras sus socios imponían sanciones y que daba cobertura diplomática a Rusia desde dentro del bloque.

Radev no es Orbán. Los expertos se resisten a etiquetarlo como «prorruso puro» porque su agenda anticorrupción es genuina y su base electoral no es exclusivamente proMoscú. Pero su distancia creciente de Bruselas, su oposición a las sanciones y su voluntad de reabrir los canales energéticos con Rusia le convierten en un actor que el Kremlin puede trabajar.

Y Bulgaria no es Hungría. Es un país de 6,5 millones de habitantes en el sureste europeo, miembro de la OTAN desde 2004, con fronteras que miran hacia los Balcanes y el Mar Negro. Su posición estratégica tiene un valor que Moscú conoce bien.

El reto de gobernar

Radev gana pero no tiene mayoría absoluta en un parlamento de 240 escaños. Necesitará aliados. Los reformistas proeuropeos de PP-DB, con un 11,3% estimado, son la opción más natural aunque también la más incómoda dado el contraste en política exterior. Una minoría parlamentaria es otra posibilidad. La extrema derecha, con posiciones prorrusas pero radicales, es el socio que nadie quiere reconocer pero que puede resultar necesario.

Las negociaciones que vienen definirán cuánto de su agenda euroescéptica puede implementar y cuánto tendrá que moderar para sobrevivir en el cargo. Bulgaria ha tenido ocho elecciones en seis años. La inestabilidad no es un accidente sino una característica del sistema. Radev tiene el mandato más amplio en mucho tiempo. Ahora tiene que demostrar que sabe usarlo.

En Budapest, Péter Magyar ganó prometiendo acercar Hungría a Europa y alejarla de Moscú.

En Sofía, Rumen Radev ganó con un mensaje en dirección contraria.

Putin no ha tenido una buena semana. Pero tampoco ha tenido una mala.