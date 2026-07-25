Cataluña como «zona gris»: el giro de Alemania y la UE sobre los ucranianos en edad militar tensiona a España

En 2025, la Unión Europea alcanzó un récord de unos 64,2 millones de residentes nacidos en el extranjero, frente a 40 millones en 2010: un aumento cercano al 60 %, no al 70 %. La cifra engloba a todos los nacidos fuera de su país de residencia y no debe confundirse con el número de refugiados. Alemania sigue siendo el principal país de acogida en términos absolutos y alberga alrededor de 2,7 millones de refugiados, según el informe de RFBerlin basado en datos de Eurostat y ACNUR.

Dentro de ese mapa migratorio, los desplazados de Ucrania constituyen una categoría jurídica específica. La protección temporal activada por la UE les concede residencia, acceso al empleo, vivienda, asistencia sanitaria, prestaciones sociales y educación sin exigir un examen individual previo como el del procedimiento de asilo.

A 31 de mayo de 2026 había 4,38 millones de personas desplazadas de Ucrania bajo protección temporal en la UE. Alemania acogía a 1.283.270; Polonia, a 967.505; y España, a 267.400. Las mujeres adultas representaban el 43,4 % del total; los menores, el 29,8 %; y los hombres adultos, el 26,8 %, según los últimos datos publicados por Eurostat.

El verdadero punto de inflexión llegó el 15 de julio. Los Estados miembros acordaron prorrogar la protección temporal hasta el 4 de marzo de 2028, pendiente aún de adopción formal, pero añadieron una restricción inédita: en adelante, solo deberán recibirla quienes acrediten el cumplimiento de sus obligaciones militares en Ucrania. La prueba podrá consistir en un sello de salida legal, una exención o un documento equivalente, incluso en formato electrónico.

La precisión jurídica es decisiva. La nueva limitación se aplicará únicamente a futuros solicitantes y no afectará a quienes ya disfrutan de protección temporal en la UE, como especifica el acuerdo del Consejo. Tampoco elimina el derecho a solicitar asilo u otra forma de protección individual. Por tanto, no existe base para presentar a todos los varones ucranianos ya residentes como candidatos inmediatos a la expulsión.

Alemania sí está impulsando un debate más duro sobre el retorno. El 2 de julio, el embajador ucraniano Oleksii Makeiev confirmó la existencia de un grupo de trabajo ucraniano-alemán para intercambiar información y estudiar fórmulas que faciliten el regreso de ciudadanos ucranianos, incluidos hombres en edad de movilización que hubieran salido ilegalmente del país. Pero los mecanismos no se han publicado y el propio diplomático había afirmado meses antes que no veía instrumentos jurídicos para una devolución generalizada.

Tampoco el Unity Hub Berlin, abierto el 15 de abril, puede describirse jurídicamente como una oficina de reclutamiento encubierta. Su función declarada es ofrecer información para el retorno voluntario, mantener los vínculos con Ucrania y prestar servicios sociales, educativos, culturales y de integración. Convertir estas iniciativas en prueba de un plan de «expulsión indirecta» mediante recortes de prestaciones o bloqueos documentales sería, por ahora, una inferencia sin respaldo normativo.

El precedente más severo no procede de Polonia, sino de Noruega. Su Gobierno decidió en marzo excluir, con excepciones, a los nuevos solicitantes ucranianos varones de entre 18 y 60 años del régimen colectivo; la medida no afecta a quienes ya estaban protegidos. Polonia modificó en marzo la base legal de su sistema PESEL-UKR y endureció determinadas condiciones documentales y sociales, pero no suprimió de forma general la protección temporal de todos los hombres de esa edad. Atribuirle esa prohibición sería falso.

España ocupa una posición especialmente delicada. El 1 de junio, Madrid y Kiev firmaron un Protocolo de Implementación del Acuerdo de Readmisión UE-Ucrania de 2007. El texto organiza las comunicaciones, solicitudes, plazos, tránsito y operaciones de retorno, según explicó La Moncloa. Sin embargo, la readmisión afecta a personas en situación irregular; no permite devolver automáticamente a quien conserva una autorización válida ni sustituye una resolución individual de retorno con sus garantías y recursos.

La situación documental española tampoco coincide con la imagen de un cierre inmediato. La Orden INT/96/2026 prorrogó automáticamente hasta el 4 de marzo de 2027 las TIE ya expedidas a beneficiarios de protección temporal, sin obligarlos a obtener una nueva tarjeta. La futura formalización europea de la prórroga hasta 2028 exigirá adaptar de nuevo ese marco.

Además, las Instrucciones SEM 2/2026, de 22 de junio, abrieron una vía voluntaria para pasar de la protección temporal a autorizaciones ordinarias de residencia y trabajo, de arraigo, de estudios, de residencia familiar o de larga duración. El tiempo vivido bajo protección temporal puede computarse para determinados requisitos y, solo después de obtener la nueva autorización, debe formalizarse la renuncia al régimen anterior. No existe una obligación general de abandonar ahora la protección temporal ni una regla única que convierta el pasaporte ucraniano en la condición exclusiva para toda regularización. La documentación exigible depende de la autorización solicitada.

Eso no significa que el problema documental sea inexistente. La comprobación de la identidad, la verificación de la vigencia del pasaporte o la acreditación de la situación militar pueden bloquear expedientes específicos. Pero una dificultad administrativa no equivale, por sí sola, a una orden de expulsión, y cada denegación debe estar motivada, notificarse y ser recurrible.

Aquí aparece Cataluña, aunque no como una «zona gris» jurídica. La propuesta de PSOE y Junts para delegar amplias competencias estatales —autorizaciones, CIE y participación de los Mossos en puertos y aeropuertos— fue rechazada por el Congreso el 23 de septiembre de 2025, por 177 votos frente a 173. Las negociaciones políticas pueden continuar, pero la transferencia no está en vigor. El Estado conserva las competencias en materia de inmigración, extranjería, documentación y fronteras; la Generalitat dispone de instrumentos relevantes en materia de acogida, integración, vivienda, sanidad, educación y servicios sociales.

Junts presenta la gestión migratoria como una pieza de autogobierno y defiende un modelo ligado a las necesidades económicas y a la integración lingüística. Es una posición política legítimamente discutible, no un régimen jurídico alternativo: hoy Cataluña no puede conceder una residencia que el Estado haya denegado ni neutralizar una resolución de retorno. Del mismo modo, Madrid no puede utilizar un acuerdo de readmisión como atajo para eludir las garantías de la legislación española, europea y del derecho de asilo.

Si la nueva restricción deja en España a futuros solicitantes fuera del acceso automático —o multiplica los litigios de quienes lleguen por otras vías—, la Generalitat podría reforzar la asistencia social, financiar asesoramiento jurídico y reclamar cambios normativos. No podría, sin embargo, crear por sí sola un «puerto seguro» documental. La resistencia catalana sería administrativa y política, no una inmunidad territorial frente al derecho estatal o europeo.

La tensión sería real, ya que Cataluña enfrenta una grave escasez de vivienda. Entre 2021 y 2025 la comunidad ganó unos 440.000 habitantes y 206.000 hogares, mientras se construyeron cerca de 64.000 viviendas, lo que dejó un déficit aproximado de 140.000 unidades. En paralelo, los datos del INE sitúan el PIB per cápita de 2024 en Madrid en 44.755 euros y en Cataluña en 37.426 euros. Estas cifras permiten discutir la calidad del crecimiento y la capacidad de los servicios públicos, pero no demuestran que un movimiento de «decenas de miles» de ucranianos hacia Cataluña vaya a producirse.

El Informe Fènix ha alimentado ese debate al atribuir parte del estancamiento de la productividad catalana a un modelo basado en sectores de bajo valor añadido y salarios bajos. Sus conclusiones deben presentarse como la tesis de sus autores, no como un consenso técnico ni como prueba de que la inmigración sea, por sí misma, la causa del deterioro del bienestar.

El riesgo para España no es una fractura jurídica inmediata provocada por Berlín. Es otro, más plausible: que la UE endurezca el acceso de nuevos varones ucranianos, que Madrid centralice las decisiones documentales y de retorno y que las comunidades autónomas soporten buena parte del coste material de la acogida sin controlar el estatuto legal de los acogidos. Esa asimetría puede reactivar la disputa competencial con Cataluña y servir de precedente político para el País Vasco u otras autonomías.

La línea roja debe formularse con precisión. Los beneficiarios actuales no han perdido su protección; los nuevos solicitantes estarán sujetos a un filtro militar más estricto; y Cataluña carece hoy de potestad para sustituir al Estado en la concesión de la residencia. La batalla que se abre no es todavía una desintegración de la política migratoria española, pero sí una prueba seria de coordinación institucional, de seguridad jurídica y de capacidad de acogida.