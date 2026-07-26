La Policía acribilla a balazos al islamista que embistió con su furgoneta contra la Marcha del Orgullo en Berlín y dejó una mujer muerta y 29 heridos

Abdul Ballout, un extremista ya condenado por difundir propaganda del Estado Islámico, embistió con una furgoneta a la multitud del Christopher Street Day y remató su ataque a machetazos; una mujer murió y al menos 29 personas resultaron heridas antes de que un comando especial lo abatiera en Spandau.

Durante casi veinticuatro horas, media Berlín contuvo la respiración esperando la captura de un homicida que había sembrado el pánico en pleno Orgullo.

La caza terminó el domingo 26 de julio de 2026 por la tarde en un huerto urbano de Spandau, al oeste de la capital alemana: allí, Ballout, de 21 años, se abalanzó con un arma blanca contra los agentes que le seguían el rastro, y el Comando de Operaciones Especiales (SEK) de la Policía de Berlín respondió a tiros.

El facineroso murió en el acto.

Con él se cerraba, de la manera más expeditiva posible, la vida de un homicida que un día antes había convertido una marcha de celebración y orgullo en una escena de sangre y metal retorcido.

Berlin Terror Suspect’s Photo Released as Manhunt Intensifies Berlin Police have identified the suspect in yesterday’s car-ramming attack in the Tiergarten during a pride event as Abdul Ballout, 21, released his photo, and said he may be armed and dangerous. The attack has all… pic.twitter.com/UMMe21WY8S — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) July 26, 2026

Una furgoneta como arma y un machete como firma

El sábado por la noche, Ballout condujo una furgoneta directamente contra la multitud que participaba la marcha del Orgullo berlinés, hiriendo a varias personas por atropello.

No conforme con el impacto del vehículo, el homicida bajó y remató su ataque a golpe de machete contra quienes tuvo a su alcance, elevando el balance a una mujer muerta y al menos 29 heridos.La combinación —atropello masivo seguido de arma blanca— es la misma firma criminal que Alemania ya sufrió en la Navidad de 2016 en el mercadillo de Breitscheidplatz, y que desde entonces se ha convertido en el sello macabro del terrorismo islamista en suelo germano.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, identificó a Ballout como el autor del ataque horas antes de su muerte y no tardó en calificar los hechos sin ambages: «Todo lo que estamos viendo aquí indica que hemos sufrido un atentado terrorista islamista», declaró el responsable de la seguridad interna del país.

El canciller Friedrich Merz calificó lo ocurrido como un «acto horrendo» y prometió una investigación exhaustiva y un castigo a la altura de la barbarie cometida, según recogieron los medios locales.

🏳️‍⚧️ 🇬🇧 En Londres, un africano transgénero que lleva un vestido con la bandera de Palestina encabezó los cánticos de "Free Palestine" en la Pride parade. Horas después en Berlín, Abdul Ballout, un musulmán de Líbano, realizó uno de los mayores atentados contra la comunidad lgbt… pic.twitter.com/6X0WCoYbVU — Carlo Martin (@Liberfach0) July 26, 2026

Un homicida con historial y con vocación

Ballout no era, para las autoridades alemanas, un desconocido. El ciudadano alemán de ascendencia libanesa había intentado sumarse a las filas del Estado Islámico en Siria en 2025, y un tribunal de menores de Berlín lo había condenado en mayo por preparar un acto grave de violencia contra el Estado y por difundir propaganda yihadista en su cuenta de Instagram. La pena —un año y diez meses de internamiento juvenil, en suspenso— lo devolvió a la calle a tiempo para perpetrar la masacre que Alemania temía. La radicalización de Ballout no fue, por tanto, una sorpresa tardía descubierta tras la sangre derramada, sino un historial documentado por la propia Justicia alemana que optó por la clemencia allí donde, visto lo visto, hacía falta contención.

Los primeros minutos de caos alimentaron incluso la hipótesis de que actuaran varios atacantes, ante informes que apuntaban a heridos por arma blanca en puntos distintos de la concentración. Esa posibilidad terminó descartándose, y la investigación se centró en Ballout como autor único de una secuencia de violencia —furgoneta primero, machete después— diseñada para maximizar el terror y el número de víctimas entre una multitud que solo había acudido a celebrar.

🚨WTF. At a vigil for the Berlin Pride parade victims, an LGBTQ+ speaker says she had hoped the attacker was "not an Arab-Muslim, but a White Christian person" These people are deranged. pic.twitter.com/vMFffgkKgB — Inevitable West (@Inevitablewest) July 26, 2026

El final en Spandau

La cacería concluyó en un huerto urbano del distrito de Spandau, donde Ballout, acorralado, optó por cargar contra los propios agentes que lo perseguían. Según informó un portavoz policial, el homicida se abalanzó «con un arma blanca» contra los uniformados, que respondieron abriendo fuego. No hubo negociación posible ni margen para la duda: el mismo desprecio por la vida ajena que había mostrado horas antes contra la multitud del Orgullo lo llevó, en su último acto, a intentar llevarse por delante también a quienes solo cumplían con su deber. Dobrindt no descartó que puedan producirse nuevas acciones similares en las próximas horas o días, una advertencia que revela hasta qué punto Berlín sigue en vilo.

Queda una mujer que no volverá a casa, veintinueve heridos que cargarán con la memoria de esa noche y un país que vuelve a mirarse en el espejo de su propia permisividad judicial. Ballout ya no puede responder ante ningún tribunal: la bala que lo detuvo en Spandau cerró, de golpe, el expediente de un homicida cuya maldad —documentada, sentenciada y finalmente desatada en toda su magnitud— Alemania conocía de sobra antes de que embistiera contra la vida y la alegría de quienes solo querían desfilar en paz.

El islamista tenía 21 años, de complexión delgada y aproximadamente 1,90 metros de altura, ya conocido por los servicios de seguridad y vinculado al movimiento islamista de Berlín.

Según las autoridades, el fac9ineroso salió de un centro de detención juvenil en mayo de este mismo año y arrastraba antecedentes por delitos de motivación religiosa.

Berlín ya conocía este guion. Una furgoneta acelerando contra una multitud desprevenida, cuerpos en el asfalto, sirenas que tardan segundos en llegar mientras la ciudad entera contiene la respiración. Lo vivió en la Navidad de 2016, cuando un camión sembró el terror en el mercadillo navideño de Breitscheidplatz y dejó doce muertos. Y lo ha vuelto a vivir este fin de semana, esta vez en pleno desfile del Orgullo: una furgoneta blanca se introdujo en la multitud congregada en el Tiergarten y dejó una persona muerta y al menos dieciséis heridos, varios de gravedad, según ha informado BBC Mundo en su cobertura en directo del ataque.

El ataque: qué se sabe hasta el momento

La policía de Berlín ha confirmado que, hacia las 22:00 horas del sábado, un vehículo se introdujo en el Tiergarten, el céntrico parque donde se concentraban miles de asistentes tras la marcha principal del Orgullo, y arrolló a cerca de dieciocho personas antes de estrellarse contra un árbol. El impacto causó la muerte de una mujer adulta en el lugar y dejó al menos dieciséis heridos, varios en estado crítico, según bomberos y servicios de emergencia. Testigos describieron una furgoneta acelerando de forma violenta antes de entrar en la zona peatonal; después, el caos: gente huyendo en todas direcciones, agentes armados, ambulancias y equipos de intervención especial desplegados en minutos. La marcha y los actos vinculados al Orgullo se cancelaron poco después, una decisión que los organizadores consideraron inevitable dada la gravedad del ataque.

Un patrón que Alemania ya no puede seguir llamando aislado

Conviene decirlo sin rodeos: el atropello masivo con vehículo es, desde hace una década, uno de los métodos más repetidos del terrorismo de inspiración islamista en Europa, y Alemania lo sabe mejor que casi nadie. El 19 de diciembre de 2016, Anis Amri, un tunecino radicalizado y vinculado al Estado Islámico, embistió con un camión el mercadillo navideño de Breitscheidplatz, en pleno centro de Berlín, y causó doce muertos. Ese ataque —el de la Navidad de 2016— marcó a la ciudad de una forma que este fin de semana ha vuelto a quedar dolorosamente actualizada: otra furgoneta, otra multitud, otro sospechoso con vínculos islamistas ya documentados por la propia policía antes incluso de su detención.

Entre la cautela institucional y la exigencia de claridad

Aquí conviene ser precisos, porque no todo es igual de opaco. La policía alemana identificó y difundió el vínculo islamista del sospechoso en cuestión de horas: eso no se ocultó. Lo que sí ha tardado, en este y en otros casos similares, es la calificación formal del ataque como terrorismo dentro del proceso penal, una cautela jurídica que las autoridades justifican por la necesidad de acreditar planificación, motivación y, en su caso, conexión con una organización. Esa distancia entre lo que se sabe desde el primer día y lo que se tarda en calificar oficialmente es, precisamente, lo que alimenta la frustración de buena parte de la opinión pública alemana: no se trata de que se oculte quién es el sospechoso o de dónde viene su radicalización, sino de que la maquinaria institucional parece moverse siempre más despacio que la propia evidencia.

Berlín, diversidad en la diana: antecedentes europeos

El ataque golpea a una ciudad que se ha consolidado como símbolo de pluralismo en Europa, en un país que legalizó el matrimonio igualitario y presume de proteger a las minorías sexuales. Pero el patrón —vehículo, multitud, objetivo simbólico— no es nuevo en el continente: Niza, en el 14 de julio de 2016, con un camión embistiendo la celebración nacional francesa; Barcelona, en agosto de 2017, con una furgoneta arrollando Las Ramblas; y la propia Berlín, cinco años antes, en su mercadillo navideño. Los tres episodios comparten rasgos: el uso de un vehículo como arma de fácil acceso, objetivos civiles y festivos de fuerte carga simbólica, y entornos urbanos abiertos, imposibles de blindar por completo sin desnaturalizar la vida cotidiana. La novedad de este último ataque es el objetivo: por primera vez con esta magnitud, un evento del Orgullo LGTBI, lo que sitúa el caso en el cruce entre terrorismo, homofobia y radicalización religiosa.

Seguridad, libertad y el dilema alemán

El debate interno se ha reabierto en cuestión de horas: si Alemania debe intensificar la vigilancia sobre entornos islamistas ya conocidos, aunque suponga un coste para las libertades civiles; si los dispositivos de seguridad actuales bastan para eventos masivos como el Orgullo de Berlín; y cómo proteger a la comunidad LGTBI sin convertir sus espacios de celebración en fortalezas alejadas del centro urbano. Las fuerzas de seguridad llevan años reforzando el control sobre individuos en proceso de radicalización, pero un sospechoso ya fichado, con antecedentes por delitos de motivación religiosa y una furgoneta de alquiler, vuelve a exponer los límites de ese modelo preventivo cuando el atacante actúa solo y con poca planificación visible.

Lo que puede venir: más controles, más tensión política

En las próximas semanas es previsible que Berlín y otras ciudades europeas refuercen las barreras físicas —bolardos, vehículos policiales— en grandes eventos, endurezcan el control sobre el alquiler de furgonetas en fechas sensibles y aumenten la presencia policial en actos LGTBI y espacios considerados de alto riesgo. Estas respuestas tienen, inevitablemente, un coste político: alimentan el debate sobre vigilancia y perfilado religioso, un debate que la extrema derecha ya está utilizando para reclamar cierres de fronteras y controles migratorios más agresivos. El riesgo, de nuevo, es que el crimen de un radicalizado termine sirviendo de combustible para fracturas sociales que ya existían antes de esta furgoneta.

La imagen que queda de Berlín es poderosa: banderas arcoíris, una furgoneta detenida junto a un árbol del Tiergarten, cuerpos cubiertos con mantas térmicas y cordones policiales delimitando la escena. Los organizadores del Orgullo ya hablan de mantener la marcha el año próximo, con más seguridad pero sin renunciar al espacio público.

Alemania ha vuelto a comprobar, una vez más desde aquella Navidad de 2016, que el terrorismo islamista sigue sabiendo exactamente dónde y cuándo golpear para hacer más daño: allí donde una ciudad celebra, en voz alta, la libertad que ese mismo terror pretende castigar.