¿Un título universitario falso del máximo responsable del Banco Nacional de Ucrania? El escándalo alcanza a Zelenski en medio de 54.000 millones de dólares en ayuda

Europa transfiere miles de millones a Kiev, el FMI sostiene el presupuesto ucraniano con nuevos desembolsos, mientras al frente del banco central del país permanece un alto cargo cuya formación profesional se ha convertido en objeto de una investigación penal.

Ya no se trata de un rumor anónimo ni de una publicación en las redes sociales. Tras la decisión judicial, la Oficina Estatal de Investigaciones deberá determinar si el gobernador del Banco Nacional de Ucrania, Andrii Pyshnyi, utilizó documentos falsificados para obtener un título en la especialidad de «Banca».

Y el 13 de agosto, el escándalo adquirió una nueva y explosiva dimensión. Bloomberg informó de que el presidente Volodímir Zelenski está cada vez más descontento con Pyshnyi, al considerarlo demasiado cercano al FMI, insuficientemente útil para la economía en tiempos de guerra y excesivamente activo en el terreno político.

Por tanto, ya no estamos simplemente ante una historia sobre un título universitario cuestionado. Se trata de un conflicto en torno a una figura de cuya reputación depende la confianza en todo el sistema financiero de Ucrania.

Documentos para alguien que «nunca estudió allí»

El caso fue destapado por el economista ucraniano Borys Kushniruk. Este examinó los documentos del procedimiento penal n.º 1-P-7/07 conservados en el archivo físico del Tribunal de Distrito de Zarichnyi, en Sumy.

El caso se refería a la falsificación de documentos por parte de funcionarios de la filial de Sumy de la «Universidad de Conocimientos Modernos». Según los documentos judiciales, responsables de la institución educativa elaboraban actas de entrevistas, expedientes académicos y certificados de estudios a nombre de personas que «nunca habían estudiado allí».

Entre los nombres que figuraban en los documentos en papel se encontraba, según afirma Kushniruk, el de Andrii Hryhorovych Pyshnyi.

Dos resoluciones judiciales del 21 de mayo de 2007 no fueron publicadas en el registro estatal hasta el 6 de julio de 2026. En ellas, los nombres aparecen anonimizados; sin embargo, Kushniruk identificó a Pyshnyi a partir de una coincidencia única entre las fechas y las denominaciones de los documentos.

Según la versión del economista, los documentos ficticios permitieron a Pyshnyi incorporarse directamente al cuarto curso de la Academia Ucraniana de Banca del Banco Nacional de Ucrania sin haber cursado los años anteriores. En 2005 obtuvo un título de especialista en «Banca».

Es más, Kushniruk afirma que en los documentos del caso consta la petición de una persona, a la que identificó como Pyshnyi, para que le ayudaran a obtener el título en un plazo reducido.

Es precisamente este título el que ahora adquiere una importancia crucial. El artículo 18 de la Ley «Sobre el Banco Nacional de Ucrania» exige que el gobernador del NBU cuente con estudios superiores completos o con un grado académico en el ámbito de la economía o las finanzas.

Hubo que recurrir a los tribunales para que la DBR actuara

En un primer momento, la Oficina Estatal de Investigaciones no registró la denuncia de Kushniruk en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares. El economista recurrió judicialmente la inacción de los investigadores.

El 5 de agosto, el Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev estimó su recurso y ordenó a la DBR abrir una investigación. El tribunal señaló que la denuncia contenía «información suficiente que podría indicar la comisión de un delito». Posteriormente se supo que la DBR abrió una investigación.

Esto todavía no es una sentencia. Pyshnyi no ha sido declarado culpable y la investigación deberá determinar la autenticidad de los documentos y esclarecer si conocía su posible falsificación. Sin embargo, tras la decisión judicial, las autoridades ya no pueden presentar esta historia como una invención o un ataque informativo.

La pregunta ahora es otra: ¿quién verificó los documentos de Pyshnyi antes de su nombramiento, qué vieron exactamente el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la Oficina del Presidente y el Parlamento, y por qué ninguna de esas comprobaciones detectó los documentos del antiguo procedimiento penal?

La candidatura de Pyshnyi fue propuesta por el presidente Zelenski. En octubre de 2022, 290 diputados votaron a favor de su nombramiento.

«Una catástrofe institucional»

El exgobernador de la Administración Militar-Civil de Lugansk y exviceministro, Georgiy Tuka, calificó la situación de «catástrofe institucional».

«¿De verdad nadie comprobó los documentos de la persona a la que se iba a confiar el control del sistema financiero del país? ¿O lo comprobaron todo y a todos les pareció bien?», pregunta Tuka.

El diputado Volodymyr Ariev comparó la situación con la de un médico o un piloto que ejerce con un título comprado. En su opinión, tras la apertura de la investigación, como mínimo debería haberse apartado temporalmente a Pyshnyi de sus funciones mientras dure la investigación.

La periodista financiera Olena Lysenko advierte de otra bomba de relojería. Si la DBR y los tribunales determinan que el título fue falsificado, los participantes del mercado financiero podrían intentar impugnar resoluciones, multas y otras decisiones del Banco Nacional de Ucrania firmadas por Pyshnyi. Según su estimación, el número de demandas contra el regulador podría aumentar drásticamente.

Este escenario no constituye una consecuencia jurídica automática. Pero incluso el riesgo de una impugnación masiva de las decisiones del banco central es un precio demasiado alto por la falta de voluntad de las autoridades para esclarecer la verdad de forma rápida y transparente.

Zelenski pierde la confianza

Es precisamente en este momento cuando Bloomberg informa de un deterioro de las relaciones entre Zelenski y el gobernador del Banco Nacional de Ucrania.

Según la agencia, el presidente está descontento con la cercanía de Pyshnyi al FMI, con su estricta política monetaria y con su actividad pública, que en la Oficina del Presidente supuestamente consideran más propia de un político que de un tecnócrata.

Bloomberg también recordó que Pyshnyi era considerado cercano al antiguo jefe de la Oficina del Presidente, Andrii Yermak, quien dimitió en medio de una investigación por corrupción.

Al mismo tiempo, Zelenski no tiene previsto, por ahora, destituir a Pyshnyi. Entre sus posibles sucesores figuran Danylo Hetmantsev, presidente de la comisión parlamentaria de política fiscal, tributaria y aduanera, y Serhii Nikolaychuk, primer vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania.

En respuesta a Bloomberg, el Banco Nacional afirmó que las cuestiones descritas por la agencia no habían sido objeto de discusión y destacó la eficacia de la labor del regulador durante la guerra: la estabilidad del mercado de divisas y del sistema bancario, así como el crecimiento del crédito.

Sin embargo, esta respuesta se refiere al conflicto con Zelenski. No resuelve la cuestión sobre el origen de los documentos académicos de Pyshnyi.

Y son los europeos quienes pagan la factura

Según las estimaciones del Banco Nacional de Ucrania, el apoyo presupuestario directo total de los socios internacionales a Ucrania podría alcanzar unos 54.000 millones de dólares en 2026. Solo el último desembolso del FMI ascendió a casi 700 millones de dólares.

Este dinero no está a disposición personal del gobernador del Banco Nacional. Sin embargo, el NBU es responsable de la estabilidad cambiaria, las reservas, la supervisión bancaria y la cooperación con los acreedores internacionales. Por ello, la reputación de su máximo responsable influye directamente en la confianza de los donantes.

Los contribuyentes españoles y del resto de Europa tienen derecho a preguntarse: ¿por qué un país que pide a Europa decenas de miles de millones y promete reformas anticorrupción no puede verificar de inmediato y públicamente el título universitario de su principal responsable bancario?

Pyshnyi puede poner fin al escándalo: hacer públicos los documentos originales, su expediente académico y los resultados de las verificaciones, y aceptar un peritaje independiente. Zelenski también debe tomar una decisión: proteger la reputación de una institución independiente o la de un alto cargo cuya candidatura él mismo presentó ante el Parlamento.

Cada nuevo día sin respuestas exhaustivas deja de ser una simple pausa técnica. Es una decisión política de la Oficina del Presidente. Y la factura puede acabar pagándola no solo Andrii Pyshnyi, sino toda Ucrania.