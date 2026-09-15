¿Costa Blanca, retaguardia de la industria del miedo? Extorsión reputacional, campañas prorrusas y el punto ciego de España

En la provincia de Alicante residen 62.831 ciudadanos ucranianos con permisos de residencia en vigor, más que en cualquier otra provincia de España. Para muchos, la Costa Blanca se ha convertido en su hogar tras la invasión rusa.

Fue precisamente en Alicante donde se inició también la operación «Mosenik»: los estafadores llamaban en ruso y ucraniano, se hacían pasar por empleados del Banco de España o por agentes de policía y engañaban a sus víctimas para obtener sus datos bancarios. No se ha establecido ninguna conexión entre esta red y los centros de llamadas fraudulentos ucranianos, pero el caso demuestra que las estafas telefónicas no conocen fronteras y que sus víctimas pueden encontrarse en España.

La Costa Blanca también conoce el lado oscuro de los negocios postsoviéticos: en 2020, la policía detuvo en Alicante a 23 personas en el marco de una investigación sobre el presunto blanqueo de capitales procedentes de mafias rusas a través de propiedades inmobiliarias y establecimientos de la costa. Aquel caso no está relacionado con los protagonistas de este artículo, pero ayuda a entender por qué Benidorm no es aquí un mero escenario turístico.

La historia actual trata de un negocio menos visible: ataques informativos, persecución judicial y la venta de la posibilidad de poner fin a la presión. Los casos expuestos no demuestran la existencia de una única red ni que exista una coordinación desde España. Lo que los une es una misma lógica: generar miedo para después vender inmunidad o silencio.

El «Cartago» ucraniano: inmunidad en venta

Para entender de qué tipo de negocio podría convertirse en retaguardia un destino turístico europeo, hay que volver a Kiev. Ucrania entra en una nueva fase de crisis política. El 19 de agosto, Iryna Mudra, entonces jefa adjunta de la Oficina del Presidente, fue notificada de que era sospechosa en una investigación: según la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), habría estado implicada en el blanqueo de 150 millones de grivnas destinados a pagar la fianza del exministro Herman Halushchenko. Volodímir Zelenski la destituyó ese mismo día; Mudra afirmó que las grabaciones habían sido sacadas de contexto. Apenas había comenzado a amainar el escándalo cuando el siguiente golpe alcanzó a la Fiscalía.

Dos semanas después, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) llevaron a cabo la operación «Cartago». Según la investigación, un alto cargo de la Fiscalía General dirigía una organización que recibía dinero a cambio de no interferir en las actividades de centros de llamadas fraudulentos, las llamadas «oficinas», cuyos operadores se hacen pasar por empleados bancarios, policías o asesores de inversión y engañan a sus víctimas para que transfieran dinero.

El principal investigado, Serhii Kropyva, alto cargo de la Fiscalía General, fue enviado a prisión preventiva por orden judicial, con la posibilidad de depositar una fianza de 120 millones de grivnas. En las grabaciones, los interlocutores trataban de averiguar si un centro de llamadas era «de los suyos» y preguntaban: «¿A quién no hemos arrollado todavía con el KAMAZ?». KAMAZ es una marca rusa de camiones pesados; en este contexto, la expresión funciona como metáfora de destruir a una persona o un negocio utilizando el aparato del Estado. La defensa sostiene que estas frases fueron sacadas de contexto o que se trataba de bromas.

La estrecha relación de Kropyva con el fiscal general, Ruslan Kravchenko, causó una fuerte repercusión. Un fiscal de la SAPO declaró ante el tribunal que Kropyva había ayudado con la reforma de la vivienda que Kravchenko tenía alquilada y con un viaje a Madrid. Kravchenko reconoció que mantenían una relación de amistad, pero negó cualquier implicación en la trama; a 7 de septiembre, no tenía ningún estatus procesal en el caso. Ese mismo día, Kravchenko presentó su dimisión, que todavía debe ser aprobada por el Parlamento.

El diputado Yaroslav Zhelezniak escribió sobre «toda una generación de jóvenes» que ha probado el sabor de las grandes sumas de dinero procedentes del crimen. Vitaliy Shabunin, director del Centro de Acción Anticorrupción, afirmó: «La mafia siciliana compraba a los agentes de las fuerzas del orden; aquí son los propios agentes quienes organizan grupos criminales».

En «Cartago», lo que se vendía era inmunidad. En otro nivel de esta misma economía, primero se vende el ataque y después, el silencio.

«Joker»: el precio del silencio

En Ucrania, canales anónimos de Telegram y pseudoactivistas atacan a empresarios mediante publicaciones, difusión de datos personales y denuncias ante las fuerzas del orden, para después, en algunos casos, ofrecerles pagar a cambio de silencio. Así describió su conflicto con «Joker» el servicio de transporte Uklon: Forbes Ukraine contabilizó más de 320 menciones de la empresa en menos de dos meses, mientras que su cofundador, Dmytro Dubrovsky, afirmó que, a través de un intermediario, se propuso a Uklon pagar 200.000 dólares para poner fin a los ataques. No existe ninguna resolución judicial sobre este episodio.

El propio canal llegó a publicar una lista de precios: «detener» las publicaciones costaba desde 389.000 dólares y eliminarlas, desde 236.000 dólares, aunque estas cifras podrían haber sido un farol. Hromadske vinculó el canal con Roman Kravets, quien figuró en la lista electoral del partido gobernante «Servidor del Pueblo». Kravets reconoció que anteriormente había sido propietario del canal, pero afirmó haberlo vendido a un comprador desconocido; los periodistas no pudieron obtener pruebas que confirmaran esa versión.

Algunas fuentes consultadas por esta redacción señalan como posible protector de «Joker» a Andrii Salienkov, alto cargo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), aunque no existen pruebas que lo demuestren. En marzo de 2026, una comisión parlamentaria lo citó como supuesto responsable de otros canales que habían atacado a la NABU y a la SAPO.

Shariy: el precedente español

El Tribunal Supremo de Ucrania constató en los contenidos de Anatoliy Shariy un «tono ucranófobo» y una orientación prorrusa. En 2025, el bloguero fue condenado en ausencia a 15 años de prisión por alta traición: según los materiales del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), colaboró con el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en la preparación de vídeos escenificados con prisioneros de guerra ucranianos. El tribunal de apelación confirmó la sentencia; el Tribunal Supremo abrió un procedimiento de casación, sobre el que no se ha hecho pública ninguna resolución.

Shariy también fue mencionado en una denuncia presentada por el padre del criptobloguero ruso Pyotr Lunev por una presunta extorsión de 8,2 millones de dólares; el conflicto también fue relacionado con varios incendios provocados. Shariy negó todas las acusaciones, y la sentencia contra los autores materiales no identificó a ningún instigador.

En 2022, la policía española detuvo a Shariy en Tarragona en virtud de una orden internacional. Posteriormente, la Audiencia Nacional archivó el procedimiento de extradición: Kiev no envió la solicitud formal ni la documentación necesaria, ni siquiera después de que se ampliara el plazo. El tribunal dejó abierta la posibilidad de reactivar el procedimiento una vez recibida dicha documentación. No existe constancia pública de que se haya presentado una nueva solicitud tras la sentencia de 2025.

La historia de Shariy es bien conocida en España. En cambio, casi nadie ha oído hablar aquí de otro ucraniano al que se vincula con Benidorm, por lo que su caso requiere un análisis más detallado.

Kyrylo Yakovets: la fábrica de presión informativa

Kyrylo Yakovets es un exfiscal de la Fiscalía Local nº 2 de Járkiv, vinculado durante años al proyecto Non-Stop y actual director de la organización no gubernamental (ONG) «Non-Stop Ucrania», registrada en 2025. La organización se presenta como una iniciativa anticorrupción y de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en 2023, el periodista militar Serhii Drozd llevó a cabo un experimento en el que envió de forma anónima al canal una historia completamente inventada sobre una empresaria. Según Drozd, Non-Stop la publicó sin verificarla y posteriormente accedió a discutir una campaña por unos 500 dólares semanales.

En las capturas de pantalla de las conversaciones publicadas por Drozd, que este vincula con Yakovets, se describe un ciclo: difusión de información, presentación de una denuncia por un supuesto delito, apertura de un procedimiento por orden judicial, nuevas publicaciones y promoción. El objetivo: «Que todo el mundo tenga miedo hasta de contestarle al teléfono». Non-Stop calificó el artículo de falsedad por encargo y afirmó que presta asistencia a los ciudadanos de forma gratuita.

La principal herramienta de trabajo de la organización consiste en presentar denuncias por presuntos delitos cometidos por empresarios y funcionarios públicos para su incorporación al Registro Único de Investigaciones Preliminares (ERDR), la base de datos ucraniana en la que se registran denuncias e investigaciones penales. Yakovets, como exfiscal, conoce bien el mecanismo para presentar este tipo de denuncias. Sin embargo, el registro de una denuncia solo supone el inicio de una investigación, no una confirmación de culpabilidad. Un análisis de 15.265 publicaciones del canal del equipo de Yakovets, desde febrero de 2022 hasta el 8 de septiembre de 2026, muestra que el ERDR aparece mencionado más de 1.600 veces, en más de 450 de ellas en el contexto de una orden judicial que obliga a registrar una denuncia. Así, un mero trámite procesal se convierte en un titular que parece una sentencia.

Una investigación de ⁠Forbes Ukraine, publicada el 10 de septiembre, reveló la magnitud de este sistema. Durante los primeros siete meses de 2026, Non-Stop Ukraine figuró como denunciante en casi 1.100 resoluciones judiciales, correspondientes a unos 800 casos distintos contra aproximadamente 340 empresas. Desde enero, la Fiscalía ha recibido más de 3.500 denuncias de la organización, mientras que el número de resoluciones judiciales relacionadas con sus reclamaciones aumentó de 73 en enero a 246 en julio. En aproximadamente una cuarta parte de los casos examinados sobre el fondo, los tribunales ordenaron a las fuerzas del orden registrar las denuncias en el ERDR. Sin embargo, ocho empresarios y altos directivos entrevistados por Forbes afirmaron que, después de ese trámite, las investigaciones no avanzaron. Una de las fuentes estimó el coste de una campaña por encargo en unos 10.000 dólares mensuales; otra relató que recibió una propuesta para detener los ataques a cambio de decenas de miles de dólares, seguida de una «suscripción» mensual. Forbes no pudo confirmar la relación entre el intermediario y la organización, que niega haber exigido dinero. Al mismo tiempo, la actividad judicial iba acompañada de presión mediática: el 76 % de las empresas mencionadas en las denuncias aparecían también en el canal de Telegram de Non-Stop Ukraine.

Más de 2.600 publicaciones mencionan la movilización o los centros territoriales de reclutamiento, los organismos ucranianos encargados del registro y reclutamiento militar. Non-Stop ha calificado a militares ucranianos de «terroristas», ha comparado Ucrania con Corea del Norte y ha escrito sobre la eliminación de «oponentes y disidentes». Criticar posibles abusos no es, en sí mismo, una postura antiucraniana, pero presentar sistemáticamente al Estado como enemigo de sus propios ciudadanos coincide con los marcos narrativos utilizados por la propaganda rusa.

Esto no demuestra que exista una dirección desde Moscú. Sin embargo, el Informe Anual de Seguridad Nacional de España de 2025 identifica a Rusia como la principal fuente de campañas destinadas a reducir el apoyo a Ucrania y socavar la confianza en Occidente. Heorhii Tuka, exgobernador de la región de Lugansk, calificó a Yakovets de «un Shariy de bajo coste» que, en su opinión, disfraza narrativas similares bajo la apariencia de preocupación por la ciudadanía.

La pista de Benidorm

Según la organización de veteranos de la guerra ruso-ucraniana «Perdonad que sigamos vivos», en diciembre de 2023 Yakovets salió de Ucrania acompañado de su padre, que tiene una discapacidad, y posteriormente se habría instalado en España; supuestamente, habría sido visto en Benidorm. No existe confirmación independiente de su itinerario ni de su actual lugar de residencia.

Según Tuka y los veteranos, de camino a España Yakovets hizo una escala en Praga, donde se alojó con Volodymyr Manukyan, a quien presentaba como su abogado. No existe confirmación independiente de este viaje. Las fuentes vinculan a Manukyan con el entorno de Armen Sarkisyan, conocido como «el de Horlivka», quien, según la inteligencia ucraniana, estaba creando en Rusia una estructura militar integrada por presos siguiendo el modelo del Grupo Wagner.

En 2025, el proyecto no gubernamental de voluntarios ucranianos «Myrotvorets» incluyó a Yakovets en su base de datos de presuntos colaboradores de Rusia. Cabe subrayar que esta inclusión no constituye una sanción, una imputación formal ni una prueba de culpabilidad. Los medios también informaron de la preparación de una solicitud para su extradición, pero no existe confirmación de que la documentación haya sido remitida a España.

Una retaguardia que no necesita oficina

Hoy, con el desarrollo de las tecnologías modernas, la extorsión reputacional a distancia solo necesita un canal de Telegram, una cartera de criptomonedas y personas que presenten denuncias y reclamaciones en Ucrania. Los objetivos permanecen en Kiev o Járkiv, mientras que el organizador puede encontrarse a miles de kilómetros de distancia.

En este sentido, la Costa Blanca puede convertirse no en un cuartel general, sino en una retaguardia: estatus legal, conexión digital y distancia respecto de las investigaciones ucranianas. No existen pruebas de que Yakovets dirigiera estas campañas específicamente desde Benidorm. Pero España debe determinar dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la persecución remunerada basada en falsedades.

Dos burocracias, un mismo punto ciego

No sería correcto hablar de una inacción total por parte de España: su policía detuvo a Shariy, mientras que la extradición fracasó porque Ucrania no remitió la documentación necesaria. En el caso de Yakovets, ni siquiera se sabe si Madrid ha recibido una solicitud oficial. ¿Han comprobado las autoridades españolas su situación legal, sus fuentes de financiación y su posible actividad desde territorio de la Unión Europea?

Pero esas mismas preguntas deberían plantearse también en Kiev. ¿Por qué no se presentó a tiempo el expediente de extradición de Shariy? ¿Se volvió a enviar después de su condena? ¿Existe una solicitud de extradición de Yakovets? ¿Por qué las investigaciones penales permanecen durante años como titulares en los medios sin una continuación internacional clara? ¿A qué se debe la pasividad de las fuerzas de seguridad ucranianas y podrían los promotores de ataques informativos constituir una herramienta conveniente de influencia y de obtención de ingresos ilícitos, similar a los centros de llamadas mencionados anteriormente? Fuentes ucranianas sostienen que estas preguntas deberían dirigirse al ya mencionado alto cargo del SBU, Andrii Salienkov, así como al jefe de la Ciberpolicía ucraniana, Yurii Vykhodets.

Lo que parece un «refugio seguro» español podría ser, en realidad, el producto conjunto de dos burocracias: una no lleva los casos hasta la fase de una solicitud internacional; la otra no se apresura a formular preguntas incómodas.

Y mientras los Estados intercambian silencios, la industria vende dos productos: el miedo y la posibilidad de ponerle fin.

Nota de la redacción: todas las acusaciones que no han sido confirmadas mediante sentencias judiciales firmes se presentan en este artículo como versiones de la investigación, declaraciones de las presuntas víctimas, conclusiones periodísticas o valoraciones de las fuentes citadas. Las personas y organizaciones mencionadas tienen derecho de réplica.