Francia se enfrenta a una crisis que ya no se puede resumir en una sola protesta. Las imágenes de colegios bloqueados, incendios y choques con la policía se entrelazan con el temor de los mercados ante una deuda insostenible.

Así lo expone CNN al examinar la conexión entre el deterioro fiscal y la agitación social.

El hecho de que en numerosas movilizaciones no ondee la bandera nacional tiene un peso significativo.

No es un detalle insignificante. En Francia, el tricolor ocupa tradicionalmente un lugar preeminente en las manifestaciones de identidad colectiva. Su ausencia puede interpretarse como un rechazo a las instituciones, al Estado y a una concepción de nación vinculada a unas élites que amplios sectores consideran desconectadas de sus problemas.

Un movimiento que surgió en las aulas

El movimiento se originó por razones concretas: edificios en mal estado, aulas abarrotadas y escasez de profesores. Las manifestaciones se expandieron desde la región parisina a más de mil centros educativos. Luego llegaron cortes de calles, incendios y altercados con las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades y recopilados por medios internacionales:

Más de 400 centros educativos han cerrado en distintos momentos.

Cientos de estudiantes han sido arrestados.

El Gobierno cifra en 215 el número de alumnos heridos y en 715 el de agentes de la fuerza pública lesionados.

Los servicios de emergencia han respondido a incidentes en colegios, vehículos y mobiliario urbano.

La violencia no abarca todo el movimiento, pero ha alterado su lectura política. Una demanda por la educación se ha transformado en un reflejo del malestar general. Los estudiantes protestan por sus centros, pero también expresan preocupaciones sobre el empleo, el coste de la vida y el futuro de los servicios públicos.

El Gobierno de Sébastien Lecornu sostiene que grupos de la izquierda radical están fomentando la escalada. Esta acusación proviene de un análisis de los servicios de inteligencia mencionado por Reuters, aunque La Francia Insumisa la desmiente. Este enfrentamiento es significativo, ya que desplaza el debate de la financiación escolar a la responsabilidad política por los disturbios.

La aritmética que alimenta la movilización

En el trasfondo de la crisis se encuentran las cuentas públicas. La deuda francesa asciende a aproximadamente el 119% del PIB, casi el doble que la de Alemania. El déficit previsto para 2026 ronda el 5,4% del producto, y el Ejecutivo busca reducirlo al 5% en 2027, aún muy lejos del límite europeo del 3%.

El proyecto presupuestario sugiere un ajuste cercano a 54.000 millones de euros. Incluye medidas que impactan directamente en la vida cotidiana:

Congelación de salarios públicos. Contención de pensiones y prestaciones. Recortes en los presupuestos locales. Menor crecimiento del gasto sanitario. Reducción de algunas ventajas fiscales para las empresas.

La paradoja que se vive en las aulas es compleja. Aunque el presupuesto educativo aumentaría un 1,7%, alcanzando unos 65.530 millones de euros, está por debajo de la inflación. Además, el coste de los intereses de la deuda podría llegar a 74.500 millones el próximo año, una cifra que supera el gasto disponible para varias políticas públicas esenciales.

Los inversores han adoptado una postura cautelosa. El rendimiento del bono francés a diez años se ha aproximado al 5%, su nivel más alto desde 2002. La diferencia respecto al bono alemán también ha crecido. Este encarecimiento obliga a destinar más recursos al servicio de la deuda y reduce la capacidad de contratar profesores, reparar centros o reforzar hospitales.

Macron, con poco margen para afrontar el impacto

Emmanuel Macron no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo. Esta restricción convierte cada decisión económica en una pieza del rompecabezas de la sucesión presidencial que se espera para la próxima primavera. El Gobierno se enfrenta a la necesidad de aprobar un presupuesto poco popular, pero carece de una mayoría estable en la Asamblea Nacional.

La derecha nacional de Marine Le Pen ocupa una posición clave que puede facilitar o dificultar la aprobación de las cuentas. La izquierda, por su parte, intenta transformar el conflicto educativo en una crítica más profunda del modelo económico. En este entramado, un Ejecutivo está obligado a negociar mientras trata de contener una movilización que podría extenderse a los sindicatos.

La experiencia en Francia indica que las protestas rara vez cesan cuando se anuncian recortes. En 2018, los chalecos amarillos comenzaron con el precio del combustible y terminaron cuestionando la representación política. En la actualidad, convergen tres factores:

Pérdida de poder adquisitivo.

Deterioro evidente de los servicios públicos.

Desconfianza hacia las instituciones nacionales.

La ausencia de la bandera refleja esta fractura. Allí donde antes simbolizaba un pacto de protección común, algunos manifestantes ahora la ven como un estándar de un Estado que demanda sacrificios sin asegurar condiciones básicas.

El desenlace inmediato dependerá de las negociaciones presupuestarias y de la capacidad de las fuerzas del orden para contener los disturbios sin expandir el conflicto. Si el Gobierno cede, los mercados podrían pedir aún mayores intereses. Si prosigue con los recortes sin ofrecer mejoras palpables, las protestas pueden atraer a profesores, funcionarios y trabajadores del sector privado.

Francia se enfrenta, entre la deuda y la calle, a un desafío político que no se resolverá únicamente con más agentes ni con un presupuesto ajustado: también deberá reconstruir una noción compartida de país, empezando quizás por hacer que su bandera vuelva a ser reconocible. Los animales, al fin y al cabo, comprenden también los símbolos del territorio: incluso los cuervos defienden sus áreas de alimento y reaccionan ante intrusos, recordándonos que la pertenencia no siempre requiere palabras.