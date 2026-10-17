Meloni y Frederiksen acusan a Sánchez de ser un irresponsable con la inmigración, para intentar seguir en el cargo

La inmigración vuelve a ser un motivo de fricción entre España y varios socios europeos.

En la segunda jornada del Consejo Europeo, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen se preparan para mantener un nuevo enfrentamiento con Pedro Sánchez en relación a la regularización de cientos de miles de migrantes.

Según un artículo de Libertad Digital, esta disputa se enmarca dentro de un debate más amplio sobre el futuro migratorio de la Unión Europea.

Este conflicto no es nuevo. Frederiksen ya había criticado en junio la política española, mostrando su preocupación acerca de si estas decisiones podrían generar un efecto llamada.

Ahora ha solicitado a la Comisión Europea que evalúe el plan del gobierno de Madrid, mientras que Meloni aboga por una mayor vigilancia de las fronteras externas. Ambas líderes, aunque provienen de familias políticas diferentes, coinciden en la necesidad de reducir los incentivos para la inmigración irregular.

Un frente contra la regularización

El Ejecutivo español argumenta que la regularización se basa en una realidad laboral y social. Este enfoque está fundamentado en la integración, los derechos humanos y el crecimiento económico. Sánchez llega a Bruselas con datos en la mano para respaldar su gestión, señalando que las llegadas por la ruta atlántica han disminuido un 74%, según informan fuentes de la delegación española citadas por medios nacionales.

Las críticas que llegan desde Roma y Copenhague se centran en otra cuestión: el potencial impacto europeo de una decisión nacional. Frederiksen considera que conceder residencia legal a quienes han entrado de forma irregular puede contradecir las pautas generales en la Unión Europea. Meloni, sin apuntar directamente a Sánchez, respalda un enfoque que prioriza un mayor control, más retornos y cooperación con terceros países.

La discusión se puede resumir en tres cuestiones importantes:

¿Puede un país llevar a cabo una regularización masiva sin afectar a sus vecinos?

¿Qué relevancia deben tener las necesidades del mercado laboral?

¿Debería la UE establecer criterios comunes sobre las regularizaciones nacionales?

La tensión se intensifica porque España no enfrenta únicamente un debate teórico. También está abordando las consecuencias de la crisis en Ceuta, la cual provocó controles temporales sobre las conexiones con Italia y desató un nuevo conflicto diplomático. Aunque Sánchez y Meloni han acordado coordinar la eliminación de dichas medidas, el entendimiento bilateral no ha eliminado sus diferencias en temas migratorios.

La batalla por el modelo europeo

Frederiksen representa una paradoja política. A pesar de ser socialdemócrata y compartir cierta ideología con Sánchez, impulsa una política migratoria estricta. Dinamarca ha endurecido, a lo largo de los años, las condiciones para la residencia y el retorno. La primera ministra utiliza ahora esa experiencia para presionar a la Comisión y exigir una revisión del plan español.

Por su parte, Meloni busca consolidar un bloque de naciones a favor de fortalecer las fronteras externas. En una reunión llevada a cabo al margen de la cumbre, demandó mantener un alto nivel de vigilancia y revisar las normas sobre la detención durante los controles fronterizos. Su meta es clara: prevenir llegadas masivas y desmantelar las redes que explotan a los migrantes.

La postura italiana también intenta evitar contradicciones. Roma ha sido acusada, durante años, de actuar como un imán por su ubicación en la ruta del Mediterráneo central. El Gobierno de Meloni argumenta que la responsabilidad de no fomentar la entrada irregular recae en todos los gobiernos. Este razonamiento le permite enmarcar su disputa con España como una cuestión de normas comunes, en lugar de un ataque bilateral.

La Comisión Europea se encuentra en una situación complicada. Si decide investigar la regularización española, deberá definir el alcance de la competencia comunitaria sobre decisiones nacionales. Ignorar la solicitud podría fortalecer la percepción de que cada país tiene una política distinta a pesar de compartir fronteras y un espacio de libre circulación.

Qué puede ocurrir ahora

El debate en Bruselas puede avanzar en tres posibles direcciones:

Una declaración política común, que se centre en retornos, control fronterizo y cooperación con los países de origen. Un enfrentamiento abierto, si Italia y Dinamarca relacionan directamente la regularización española con el incremento de llegadas. Un acuerdo mínimo, que permita sostener la unidad europea sin resolver la disputa sobre las regularizaciones.

Sánchez argumentará que España equilibra control y vías de integración. Por su parte, Meloni y Frederiksen insistirán en que la solidaridad europea exige prevenir decisiones que, según su perspectiva, trasladan costes a otros Estados. El lenguaje empleado será crucial: hablar de incentivos y factores de atracción desliza el debate hacia la prevención en lugar de la integración.

Este conflicto también tiene una dimensión interna. Los gobiernos europeos enfrentan presiones electorales relacionadas con la inmigración mientras que, al mismo tiempo, requieren trabajadores extranjeros en sectores como la agricultura, el cuidado, la construcción y la hostelería. Esta contradicción explica por qué los países gobernados tanto por la derecha como por la socialdemocracia tienden a converger en el control de fronteras.

El desencuentro no se solucionará en una sola cumbre. España persistirá en su defensa de la regularización, mientras que Italia y Dinamarca continuarán exigiendo una política más severa. Entre estas posturas queda el desafío central para la UE: controlar sus fronteras sin convertir a los migrantes en moneda de cambio constante entre gobiernos.

En este pulso europeo, la frontera ya no solo delimita un territorio: también define el modelo político que cada capital está dispuesta a defender.