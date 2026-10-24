Arrestan a una adolescente en Ucrania por matar con metadona a dos soldados ucranianos

Dos soldados ucranianos perdieron la vida tras consumir cápsulas que contenían una dosis mortal de metadona, las cuales recibieron bajo la promesa de ser drogas gratuitas.

En este marco, la Policía ha arrestado a una adolescente de 17 años en la región de Zhytomyr, a la que se le imputa haber preparado y enviado los envíos cumpliendo órdenes de un contacto ruso, tal como reporta 20minutos.

Este caso se suma a una creciente tendencia en la guerra de Ucrania: operaciones encubiertas que se valen de las redes sociales, la búsqueda de dinero fácil y la vulnerabilidad de los jóvenes. La investigación está en curso y aún se debe determinar el nivel de implicación de la menor y la identidad de los que orquestaron la operación.

Una trampa elaborada en Telegram

De acuerdo a la Policía ucraniana, los responsables contactaron a los soldados mediante Telegram, ofreciéndoles drogas sin costo alguno. A continuación, les pidieron que las consumieran frente a una cámara. Las víctimas ignoraban que las cápsulas contenían metadona en dosis letales, un opioide sintético que puede causar daños fatales por una parada respiratoria.

Se cree que la adolescente recibió indicaciones sobre cómo:

Preparar los paquetes.

Usar información falsa del remitente.

Enviar las cápsulas por correo.

Seguir las directrices de un supuesto operador relacionado con los servicios secretos rusos.

Las autoridades sostienen que la joven tenía la intención de cobrar al menos 5.000 grivnas, alrededor de 110 dólares. La Policía ha decidido no revelar su identidad y la acusación aún no implica una condena formal. Además, su corta edad complica el proceso judicial y la posible pena.

Los investigadores vinculan la operación a dos muertes en la zona de Zhytomyr. Durante las indagatorias, se identificó a otros posibles destinatarios en Kirovohrad, Zaporizhia, Chernivtsi e Ivano-Frankivsk. La intervención de las fuerzas del orden habría prevenido cuatro asesinatos adicionales, según datos ofrecidos por las autoridades ucranianas.

Un trasfondo de infiltración y guerra psicológica

Este incidente se presenta como una forma económica de sabotaje. No es necesario introducir explosivos en una base militar ni cruzar una línea de combate. Simplemente se requiere encontrar a alguien, ganar su confianza y convertir un paquete postal en un arma mortal.

La elección de Telegram no es casual. Esta aplicación facilita el contacto directo con los soldados, permite crear identidades falsas y desvía la comunicación de los canales oficiales. Aunque la recompensa económica no sea considerable, es un aliciente en un país que sufre las consecuencias de la guerra, con una gran población desplazada y muchas familias en crisis.

Las autoridades en Ucrania han advertido anteriormente sobre la utilización de colaboradores locales para llevar a cabo espionaje, sabotaje o la preparación de ataques. Este patrón suele incluir tres componentes:

Captación digital mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería. Promesas de dinero a cambio de acciones que parecen inofensivas. Distancia entre el instigador y el objetivo, lo que complica la asignación de responsabilidades.

El presunto reclutamiento de una menor refuerza esta táctica. Una persona joven puede parecer menos sospechosa y puede pensar que solo está involucrada en un negocio ilegal, sin ser consciente de la letalidad real de la operación. Esa posible manipulación será uno de los focos de la investigación.

Qué podría suceder ahora

La joven enfrenta acusaciones de complicidad en el asesinato premeditado de dos individuos y de distribución ilegal de drogas y sustancias psicotrópicas. Si un tribunal la encuentra culpable, podría enfrentar una pena que oscila hasta 15 años de prisión, aunque ser menor de edad puede influir en las consecuencias legales.

La investigación también buscará aclarar varios aspectos:

Quién fue la persona que contactó a la adolescente.

Desde qué país o entidad se enviaron los mensajes.

Cómo se adquirieron la metadona y la información de los soldados.

Si hubo más envíos que aún no han sido detectados.

Qué responsabilidad recae sobre los intermediarios rusos.

El Gobierno ucraniano se enfrenta a un reto adicional: proteger a sus tropas de amenazas ajenas al campo de batalla. La Policía ha advertido a los soldados que eviten aceptar alimentos, bebidas o medicamentos de origen desconocido y que conserven las conversaciones si reciben presiones o amenazas.

La dependencia de Ucrania de redes digitales y plataformas de comunicación externas añade otra complicación. Ante la persistencia de los ataques rusos y la tensión en torno a la ayuda militar de Estados Unidos, Kiev tiene la tarea de mantener su defensa convencional mientras intenta cerrar los conductos de infiltración interna. En este caso, el verdadero combate no se libró en una trinchera, sino dentro de un paquete que parecía inofensivo.

Como inquietante recordatorio, la metadona tiene aplicaciones médicas legítimas, no obstante, una dosis incorrectamente calculada puede ser mortal. En este entramado, el riesgo no radica tanto en el nombre del producto, sino en la cantidad y el engaño que lo acompaña.