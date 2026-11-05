Ángel Gaitán va al Parlamento Europeo, le canta las cuarenta a todos y acaba marchándose con un cabreo monumental

Ángel Gaitán no se ha mordido la lengua en el Parlamento Europeo.

El popular mecánico y divulgador español ha acudido a Bruselas para trasladar su visión sobre los problemas que afectan al sector del automóvil y a los conductores, pero su intervención ha terminado con una protesta que refleja su profundo malestar con el funcionamiento de la audiencia.

Gaitán, acostumbrado a denunciar desde su taller las injusticias que sufren los consumidores, tenía una oportunidad de llevar esas reivindicaciones hasta las instituciones europeas. Sin embargo, cuando llegó el momento de exponer sus argumentos, se encontró con una situación que no estaba dispuesto a aceptar: el tiempo de su intervención se agotó sin que pudiera desarrollar todo lo que quería trasladar.

Y entonces decidió hablar claro.

«¡Vergüenza les tendría que dar!»: Gaitán no se calla

El mecánico mostró su indignación ante los responsables de la sesión y lanzó un mensaje directo que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

«¡Vergüenza les tendría que dar que no dejan hablar!», exclamó, visiblemente molesto por lo sucedido.

Lejos de quedarse sentado y aceptar la situación en silencio, Gaitán decidió levantarse y abandonar la sala. Una salida que no fue una simple cuestión de formas, sino una protesta ante lo que consideraba una falta de respeto a su intervención y, en definitiva, a los ciudadanos cuyas preocupaciones había acudido a representar.

Su reacción fue tan contundente como la que acostumbra a mostrar cuando denuncia problemas relacionados con los vehículos, las garantías o los derechos de los consumidores.

De su taller a Bruselas: la voz de los conductores

Ángel Gaitán se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del mundo del motor en España gracias a su manera directa de explicar problemas que afectan a miles de conductores.

Su presencia en el Parlamento Europeo tenía precisamente ese valor: aportar la experiencia de quien conoce de primera mano lo que ocurre en los talleres, con los vehículos y con los consumidores.

Durante la audiencia se abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad vial, la movilidad y los problemas del sector automovilístico. Un debate en el que la experiencia práctica de profesionales como Gaitán resulta especialmente relevante.

Por eso, el hecho de que terminara marchándose sin poder completar su intervención ha generado una imagen que va más allá de una discusión sobre los tiempos de palabra.

Una protesta que encuentra respaldo

El episodio también ha tenido repercusión en las redes sociales, donde se ha difundido el momento de su salida y las palabras que dedicó a los responsables de la sesión.

Gaitán contó además con el respaldo de representantes políticos del PP, Vox y Se Acabó la Fiesta, algunos de los cuales también abandonaron la reunión.

Su mensaje fue claro: si se invita a un profesional para escuchar su experiencia, lo mínimo es permitirle exponerla.

La indignación del mecánico refleja una reclamación que muchos ciudadanos comparten cuando sienten que las instituciones están más pendientes de sus procedimientos que de escuchar a quienes acuden a plantear problemas reales.

Ángel Gaitán llegó a Bruselas para hablar de automóviles, seguridad y consumidores. Y acabó protagonizando una de esas escenas en las que alguien decide que no va a quedarse callado.

Porque, esta vez, el mecánico no estaba en su taller. Estaba en el Parlamento Europeo. Y tampoco allí se mordió la lengua.