Un inflexible Putin eleva sus exigencias para firmar la paz con Ucrania

Las negociaciones en torno a Ucrania vuelven a tropezar con la misma piedra: Vladímir Putin exige abordar el futuro de la seguridad europea antes de aceptar un alto el fuego.

Un análisis reciente de BBC Mundo revela que el Kremlin vuelve a recuperar exigencias planteadas en 2021, que ahora presenta como condición para alcanzar una “paz eterna”.

A primera vista, la propuesta luce diplomática, pero en el fondo esconde una demanda contundente.

Rusia busca revisar el equilibrio militar que se estableció en Europa tras la caída del Telón de Acero. Mientras tanto, Ucrania y sus aliados intentan sostener un enfoque inverso: primero debe llegar el alto el fuego; solo después, un acuerdo político, y finalmente, se debatiría sobre la arquitectura de seguridad en el continente.

Moscú resucita sus condiciones de 2021

El Kremlin ha traído de vuelta las propuestas que presentó a Estados Unidos y la OTAN en diciembre de 2021. Dichas propuestas exigían garantías contra una nueva expansión de la Alianza hacia el este, así como la limitación de la presencia militar occidental en aquellos países que se unieron a la organización después del colapso de la Unión Soviética.

Washington y sus aliados desestimaron en su momento esas exigencias, considerándolas un ultimátum. Tan solo dos meses después, Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania. Recuperar estas demandas ahora permite a Moscú argumentar que la guerra no solo encuentra su origen en un conflicto territorial, sino en un presunto fracaso del sistema de seguridad europeo.

A su vez, esta estrategia ofrece una ventaja política para el Kremlin. Las conversaciones ya no se centran únicamente en las fronteras de Ucrania, la ocupación del territorio o las garantías para Kyiv. Moscú aspira a transformar el conflicto en un debate más amplio sobre la OTAN y las relaciones de poder en Europa.

El asesor presidencial Yuri Ushakov ha dejado entrever que Rusia podría establecer nuevas condiciones. La razón oficial alude a los intentos occidentales de infligir una “derrota estratégica” a Moscú. En la práctica, esta postura amplía el margen del Kremlin para ajustar sus demandas mientras las negociaciones avanzan.

La contienda sobre el orden de la negociación

La Unión Europea opina que el enfoque ruso podría retrasar deliberadamente la consecución de los objetivos inmediatos. Kaja Kallas, quien ocupa la máxima representación diplomática comunitaria, ha calificado de “trampa” la propuesta de debatir primero sobre la arquitectura de seguridad continental.

Su argumento resume la disparidad entre ambas posturas:

Rusia exige garantías geopolíticas antes de cerrar un alto el fuego.

exige garantías geopolíticas antes de cerrar un alto el fuego. Ucrania y sus aliados europeos priorizan el cese de hostilidades.

priorizan el cese de hostilidades. Después de eso, se abordarían las condiciones de paz y las garantías de seguridad.

La reforma del sistema europeo quedaría para una fase posterior.

Este orden es crucial y no un mero detalle técnico. Si se acepta el planteamiento ruso, Moscú podría negociar desde una agenda más amplia y exigir concesiones que afectarían a otros países. Por el contrario, si se impone la secuencia defendida por Kyiv y Bruselas, el Kremlin tendría que responder primero por la situación militar en el terreno.

Europa, entre la presión y la exclusión

Las conversaciones llevadas a cabo esta semana en Abu Dabi han reunido a representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. El enviado estadounidense Steve Witkoff manifestó que Putin había aceptado la posible participación de Europa en una próxima ronda de negociaciones.

Sin embargo, el Kremlin aclaró posteriormente esa afirmación. Su portavoz, Dmitri Peskov, destacó que aún no se había tomado una decisión definitiva y condicionó la presencia europea a que Moscú pudiera entender las “verdaderas intenciones” de Europa y su disposición a colaborar en el proceso de paz.

Esta ambigüedad refleja la desconfianza que Rusia siente hacia las capitales europeas. Moscú las acusa de respaldar militarmente a Kyiv y de mantener una postura hostil. Para la UE, cualquier acuerdo que afecte a la seguridad del continente sin su intervención sería complicado de implementar y políticamente vulnerable.

El desarrollo de estas conversaciones dependerá de tres factores clave:

La capacidad de Estados Unidos para mediar entre las diferentes posturas sin ceder ante un veto ruso sobre la OTAN. La disposición de Ucrania para discutir garantías de seguridad sin legitimar alteraciones territoriales impuestas por la fuerza. El cálculo del Kremlin sobre el coste militar, económico y diplomático de prolongar el conflicto.

Putin parece estar apostando por el tiempo. Al poner la seguridad europea en el centro de la discusión, eleva el costo de cualquier acuerdo y obliga a Occidente a dialogar sobre un marco que ya había sido rechazado antes de la invasión. El reto para sus interlocutores será evitar que esta maniobra sustituya al alto el fuego por una negociación indefinida sobre el futuro de Europa.