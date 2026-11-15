Todas las exigencias de Putin a Zelensky, Trump y la UE, para que Rusia acepte la paz en Ucrania

Las negociaciones sobre Ucrania vuelven a enfrentar un obstáculo significativo ante una demanda rusa que va más allá del campo de batalla.

Según informa The Bild, el Kremlin habría propuesto durante la reunión en Abu Dabi revisar el mapa de seguridad de Europa, lo que incluiría la salida de Finlandia de la OTAN y ajustes territoriales en Moldavia.

Desde el Kremlin se ha desmentido que la posible retirada finlandesa estuviese en discusión.

Sin embargo, la respuesta de Helsinki evidencia lo inaceptable que resulta esta propuesta para los países nórdicos.

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, subrayó que este tema “no es negociable en absoluto”. Finlandia, que abandonó años de neutralidad, se unió a la Alianza en 2023, tras la invasión rusa de Ucrania.

Una agenda que va mucho más allá de Ucrania

Se sugiere que el paquete ruso incluye también el cierre de bases de la OTAN en Estonia, Letonia y Lituania, así como una reducción de las tropas aliadas en el este de Europa. Moscú ya había presentado demandas similares en 2021, antes de lanzar la invasión a gran escala, al exigir que se limitara la expansión y la infraestructura de la Alianza.

La diferencia en la actualidad es de tipo político: Rusia busca transformar el desenlace de la guerra en una renegociación amplia del orden europeo. Ahora la discusión abarca no solo la delimitación de la línea del frente, sino también quién tiene la potestad para desplegar fuerzas, qué países pueden decidir sus alianzas y el papel que deberá jugar Estados Unidos en el continente.

Entre las condiciones que se atribuyen a Moscú se encuentran:

La exclusión de Ucrania de cualquier posibilidad de ingreso en la OTAN.

La retirada de tropas extranjeras del territorio ucraniano tras un posible acuerdo.

El reconocimiento de Crimea y las regiones ocupadas como parte de Rusia.

y las regiones ocupadas como parte de Rusia. La entrega a Rusia de todo el Donbás , incluidas áreas bajo control de Kiev.

, incluidas áreas bajo control de Kiev. La desmilitarización de los puertos de Odesa y Mikolaiv.

La disminución de la presencia militar de la OTAN en Europa del Este.

El aspecto territorial sigue siendo el principal escollo. Rusia reclama zonas que no controla completamente, mientras que Ucrania considera que ceder esos territorios implicaría renunciar a ciudades y posiciones estratégicas sin ninguna garantía de que Moscú detendría sus acciones.

Moldavia, el segundo frente político

La propuesta relacionada con Moldavia añade otra capa de dificultad. Según se ha informado durante las conversaciones informales, Moscú habría sugerido convertir el país en una república federal que incluiría a Transnistria y Gagaúzia. Ambas regiones mantienen lazos políticos y culturales con Rusia, aunque su estatus actual es diferente.

El plan prevé que esos territorios puedan celebrar referendos de independencia en caso de que Moldavia se una a la Unión Europea. A cambio, Rusia se comprometería a no desplegar armas nucleares ni misiles de medio alcance en Bielorrusia, incluidos los sistemas Iskander y Oreshnik.

Esta fórmula impactaría directamente la soberanía moldava y podría establecer un precedente para otros conflictos congelados en el espacio postsoviético. Además, reforzaría la capacidad de Moscú para influir en las decisiones estratégicas de Chisináu, precisamente cuando Moldavia busca acercarse a las instituciones europeas.

El dilema es que ninguna de estas condiciones cuenta, por el momento, con el apoyo público de todas las partes involucradas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negado que la salida de Finlandia de la OTAN estuviese sobre la mesa, mientras que la información inicial proviene de propuestas asignadas a círculos negociadores, y no de un documento oficial ratificado.

Trump busca avances, Europa reclama garantías

Las negociaciones en Abu Dabi, mediadas por Estados Unidos, han dado como resultado acuerdos limitados. Rusia y Ucrania lograron un principio de acuerdo para un intercambio masivo de prisioneros y cuerpos de militares caídos, uno de los pocos ámbitos donde ambos gobiernos mantienen una cooperación continua.

En lo fundamental, las posiciones de ambos bandos siguen distanciadas:

Rusia Ucrania y sus aliados Primero debe rediseñarse la arquitectura de seguridad europea Primero debe detenerse la guerra Ucrania debe renunciar a la OTAN Kiev reclama garantías de seguridad creíbles Moscú exige el Donbás completo Ucrania rechaza entregar territorios no conquistados Rechazo a tropas extranjeras en Ucrania Europa estudia cómo contribuir a la defensa futura Negociación inicialmente sin representantes europeos La UE pide participar directamente

Donald Trump presenta esta situación como una oportunidad para conseguir un acuerdo amplio. Sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, han intentado acercar posiciones y han instado a los europeos a designar a un representante común. Sin embargo, la exclusión de la UE de las reuniones principales plantea un dilema para Europa: influir desde el exterior o aceptar un acuerdo que sea principalmente negociado por Washington, Moscú y Kiev.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha resumido la posición europea en tres pasos: un alto el fuego, el restablecimiento de la navegación en el mar Negro y la creación de condiciones para una paz duradera. Moscú, en cambio, quiere ordenar la discusión en sentido contrario y abordar primero las garantías estratégicas que limiten a Ucrania y a la OTAN.

Un acuerdo todavía lejano

El desarrollo de la situación dependerá de si Rusia toma estas exigencias como un punto de partida para la negociación o como condiciones innegociables. Si persiste en sus demandas sobre todo el Donbás y en la inclusión de cambios en Finlandia y Moldavia, el espacio para un pacto rápido será escaso.

Ucrania podría aceptar que su entrada en la OTAN se vea bloqueada, pero es poco probable que acepte entregar territorios que todavía controla sin garantías militares robustas por parte de Estados Unidos y Europa. Para Moscú, no obstante, tales garantías podrían transformarse en una presencia occidental continua bajo otra etiqueta.

El intercambio de prisioneros pone de manifiesto que todavía existen canales de comunicación. Sin embargo, el contenido de las exigencias demuestra que el Kremlin no solo está negociando el futuro de Ucrania: busca redefinir las reglas de seguridad en el continente. Esta ambición convierte cada concesión territorial en una discusión sobre el equilibrio europeo en las próximas décadas.