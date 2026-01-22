El Parlamento Europeo rechaza la moción de censura contra Von der Leyen por el acuerdo con Mercosur

Úrsula von der Leyen salva el pellejo por los pelos.

Este jueves 22 de enero de 2026, el Parlamento Europeo en Estrasburgo decide rechazar la moción de censura presentada por el grupo Patriots por Europa, en el que se encuentra Vox.

Una iniciativa que tenía como objetivo destituir a la presidenta de la Comisión Europea debido a su firma del polémico acuerdo comercial con Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La votación nominal arrojó un resultado de 165 votos a favor, 390 en contra y 10 abstenciones. Para que la moción prosperara, necesitaba contar con dos tercios de los votos emitidos y una mayoría absoluta en la cámara. El resultado fue contundente. Esta es la cuarta moción que logra sortear Von der Leyen en apenas siete meses de legislatura. Los grupos socialistas (S&D), populares (PPE) y liberales (Renew) se unieron para bloquear el intento, a pesar de las críticas que habían surgido anteriormente sobre el acuerdo.

Antecedentes del pulso

El pacto entre la UE y Mercosur se firmó el 17 de enero en Asunción, tras décadas de negociaciones. Para el grupo Patriots, este acuerdo representa una traición al sector agrícola europeo. Argumentan que permitirá la entrada de productos sudamericanos sin cumplir las normativas sanitarias, medioambientales ni laborales que rigen en la UE.

Jorge Buxadé, portavoz de Vox en el Parlamento, ha acusado a Von der Leyen de desoír las protestas del sector agrícola. Recordó el bloqueo llevado a cabo por agricultores en Bruselas el 18 de diciembre, y afirmó que este pacto sacrifica los intereses ganaderos en favor de una agenda globalista. Además, criticó al PSOE y al PP por su apoyo a la Comisión.

Cuatro mociones fallidas : Julio 2025: Por mensajes con Pfizer y rearme. Octubre 2025: Primera presentada por Patriots . Otra relacionada con Gaza y desafíos europeos. Esta última, por el acuerdo con Mercosur .

:

El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, defendió el acuerdo el lunes 19, considerándolo esencial en un mundo cada vez más fragmentado: sostiene que prioriza un comercio regulado sobre acciones unilaterales. Además, prometió salvaguardias para los agricultores europeos.

¿Cómo sigue?

El Parlamento ha remitido el acuerdo al TJUE, con una votación ajustada (334-324) el miércoles pasado. Se espera que este tribunal tarde entre 18 y 24 meses en decidir si hay violaciones a los tratados involucrados. Esto paraliza la ratificación del pacto. España ha solicitado la aprobación nacional, aunque se busca dividir el pacto entre un componente comercial provisional y otro sobre asociación para evitar pasar por los parlamentos nacionales.

Mientras tanto, los agricultores continúan protestando. Desde Vox, se exigen explicaciones al PSOE y al PP. La polarización política se intensifica: mientras la ultraderecha arremete, las mayorías intentan resistir ante las críticas. Aunque Von der Leyen sigue al frente, el acuerdo con Mercosur está poniendo a prueba la cohesión dentro de la UE. El sector agrícola espera más garantías, mientras este pacto cuelga de un hilo judicial.

La Comisión confía en que habrá beneficios recíprocos para ambas partes. Queda por ver si el TJUE detiene esta maquinaria o si acelera una colisión inevitable con el sector primario.