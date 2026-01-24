VOX acusa a PP y PSOE de traicionar al campo español

Jorge Buxadé, portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, ha lanzado una contundente crítica a los grandes partidos: PP y PSOE han traicionado al campo español. Su declaración llega justo antes de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permitirá la entrada de carnes y productos sudamericanos que no cumplen con los estándares europeos.

Agricultores y ganaderos temen por su futuro ante esta competencia desleal, mientras Santiago Abascal capitaliza las protestas en regiones clave como Aragón y Castilla y León.

El pacto, que se firmará este sábado en Paraguay, establece la mayor zona de libre comercio del mundo, abarcando 780 millones de consumidores. Pedro Sánchez lo celebra como una alternativa al proteccionismo de Trump, mientras que Alberto Núñez Feijóo lo apoya con ciertas reservas, solicitando salvaguardias y menos burocracia verde. Sin embargo, para Buxadé, esto es una traición: la Comisión Europea ha dividido el acuerdo en dos textos para evitar que pase por ratificaciones nacionales, donde podría enfrentarse a dificultades. Vox está impulsando una resolución para consultar su legalidad al Tribunal de Justicia de la UE, lo que han celebrado como un triunfo.

Antecedentes del conflicto

El descontento en el campo no es algo nuevo. En España han tenido lugar masivas protestas debido a los recortes en la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 y el Pacto Verde Europeo, al que Vox califica como una «plaga de langostas» por asfixiar a los agricultores con sus normativas climáticas. Buxadé anima a los agricultores a manifestarse en las calles, frente a delegaciones y consejerías, ya que Bruselas aún no se atreve a pronunciarse en el Europarlamento.

En las negociaciones autonómicas, Vox ha adoptado posturas más firmes. En Extremadura, exige una vicepresidencia y una consejería de Agricultura para María Guardiola (PP), recordando que el PP ha cedido cargos similares en Valencia o Baleares. Mientras tanto, en Aragón, las elecciones del 8 de febrero pondrán a prueba si Jorge Azcón se opone al Pacto Verde, tal como demanda Abascal.

Hungría se ha unido al recurso judicial, lo que Vox ve como una oportunidad: populares y socialistas están a favor, mientras que ultraderecha, verdes e izquierda se posicionan en contra. Feijóo ha adoptado parte del discurso de Vox, hablando del «hartazgo por normas ideológicas».

Consecuencias en el horizonte

Si finalmente entra en vigor dentro de más de un año, este acuerdo podría devastar a los ganaderos debido a la entrada de carne barata procedente de mano de obra precaria y regulaciones fitosanitarias laxas. Vox exige derogar el Pacto Verde no por motivos ideológicos, sino por las consecuencias que tendrá sobre sectores como la industria agrícola y los servicios. La próxima votación en el Parlamento Europeo será clave para visibilizar las posiciones de los diferentes grupos.

ASAJA ha denunciado otro revés: el rechazo al etiquetado de origen para productos provenientes del Sáhara Occidental, propuesta por Buxadé y Mireia Borrás (Vox), fue apoyada por eurodiputados del PP pero rechazada por la mayoría. Esto expone al campo español a competir sin garantías frente a productos marroquíes, ignorando sentencias del TJUE.

Partido Posición Mercosur Voto etiquetado Sáhara (ejemplos) PSOE A favor En contra (García Pérez, Cepeda) PP A favor con reservas A favor (Castillo Vera, Mato) Vox En contra total A favor (Buxadé, Borrás)

En resumen, Buxadé presenta el proyecto político de Vox como uno basado en «prosperidad, libertad y seguridad»: bajar impuestos a pymes, garantizar seguridad y frenar la inmigración ilegal. Mientras tanto, el campo aragonés clama por un cambio urgente desde sus tierras junto al Ebro.

Por cierto, Vox celebra que el Parlamento Europeo haya remitido el asunto del Mercosur al TJUE tal como exigieron anteriormente. Recuerdan que su desacuerdo con PP en Extremadura llevó a ceder la Mesa al PSOE. Ahora cuentan con 11 diputados y no están dispuestos a regalar votos fácilmente. Datos relevantes: este acuerdo impacta sobre 99.000 toneladas anuales de carne sudamericana frente a las protestas recientes protagonizadas por miles de tractores en Madrid.