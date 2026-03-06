Carlos Quero se presentó en el Parlamento Europeo con un mensaje claro y contundente: la inmigración descontrolada está asfixiando el acceso a la vivienda en España. Con datos concretos, el eurodiputado de VOX expuso cómo la afluencia masiva de inmigrantes ejerce una presión sobre un mercado ya saturado, dejando a muchos jóvenes españoles sin alternativas viables para lograr su independencia.

Durante su intervención, Quero fue directo. Recordó que España ha acogido a más de dos millones de inmigrantes en los últimos años, una situación que coincide con el colapso de la burbuja inmobiliaria y la paralización del sector constructor. «Mientras el Gobierno de Sánchez abre las puertas sin control, los alquileres han aumentado un 30% en ciudades como Madrid y Barcelona«, señaló, apoyándose en cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta presión demográfica, subrayó, es la razón detrás del aumento del precio medio del alquiler, que ha pasado de 700 euros en 2018 a más de 1.000 euros hoy.

Los orígenes de esta crisis son bien conocidos. Desde que Pedro Sánchez asumió el poder en 2018, las políticas migratorias se han flexibilizado. En solo 2025, cerca de 500.000 inmigrantes fueron regularizados, muchos de ellos sin un empleo estable, según datos del Ministerio del Interior. Durante años, VOX ha estado alertando sobre esta situación: en el Congreso, Santiago Abascal ya había denunciado en 2023 que la inmigración ilegal ocupaba el 20% de las viviendas de protección oficial en comunidades como Andalucía y Cataluña. Ahora es Quero quien lleva este debate a Bruselas, exigiendo cuotas migratorias rigurosas y priorizando a los nacionales.

El impacto es palpable en las calles. Los jóvenes españoles están retrasando su emancipación hasta alcanzar los 31 años, lo que marca un récord europeo, mientras que la oferta de viviendas no crece al ritmo necesario. Para ilustrar su argumento, Quero presentó un ejemplo contundente: en Valencia, el precio por metro cuadrado ha aumentado un 25% en solo dos años, impulsado por la demanda de recién llegados que compiten por pisos en barrios populares.

Carlos Hernández Quero sabe bien de lo que habla, es uno de los mejores expertos en vivienda que tiene ahora mismo el Parlamento español. Vean cómo se explicaba en entrevista con Alfonso Rojo antes de ser nombrado portavoz de su partido en el Congreso.

Para reforzar su discurso ante la Eurocámara, Quero compartió datos relevantes:

Población extranjera : Aumentó un 15% entre 2022 y 2025, superando los 6 millones (INE).

: Aumentó un entre 2022 y 2025, superando los (INE). Alquileres : Media nacional se sitúa en 12,5 euros/m² , alcanzando picos de hasta 18 euros en Madrid (Idealista).

: Media nacional se sitúa en , alcanzando picos de hasta en (Idealista). Construcción: Apenas se iniciaron 90.000 viviendas en 2025 frente a las necesarias 200.000 (Ministerio de Transportes).

Estas cifras contrastadas con el auge migratorio presentan una situación alarmante. Las propuestas de VOX son claras: frenar la inmigración irregular, promover una construcción masiva y destinar el 50% de las viviendas sociales a ciudadanos españoles. En Europa ya hay aliados como Giorgia Meloni, quien ha implementado medidas similares reduciendo la presión migratoria en un 10% en Roma.

Las posibles consecuencias son preocupantes. Si no se toman medidas adecuadas, expertos advierten sobre un colapso total: más personas sin hogar, guetos urbanos y tensiones sociales crecientes. En medios como Periodista Digital, se subraya cómo conecta esta crisis con el alarmante índice del 28% de paro juvenil, una mezcla explosiva que podría provocar protestas similares a las vividas en Francia durante 2023.

Sin embargo, hay quienes se preguntan irónicamente: ¿acaso el Gobierno prefiere señalar a las «especuladoras inmobiliarias» antes que cerrar fronteras? Para Quero, esto está claro: sin un control efectivo sobre la inmigración, conseguir una vivienda digna seguirá siendo solo un sueño para muchas familias.

Algunas curiosidades finales: España construye menos viviendas que Portugal, aunque cuenta con tres veces más población inmigrante. Y ya en la región de Murcia, fundamental para los intereses de VOX, se estima que el 40% de nuevos alquileres están destinados a extranjeros. Datos que invitan a reflexionar… o quizás a actuar ya mismo.