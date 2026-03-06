«¡Deportaciones inmediatas!» Buxadé insiste en el discurso de VOX de cara a los inmigrantes que se cachondean del sistema garantista español

Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox, ha subido el tono en su discurso sobre inmigración en un mitin celebrado en Burgos. Junto al candidato Iñaki Sicilia, propuso deportaciones inmediatas para aquellos que tengan condenas superiores a dos años de prisión. También sugirió la creación de centros de retorno en régimen cerrado para inmigrantes irregulares y la eliminación de ayudas sociales y asistencia jurídica gratuita para quienes, según sus palabras, “asaltan” las fronteras.

Este discurso se produce en plena campaña electoral en Castilla y León, donde Buxadé relacionó el aumento de delitos contra la libertad sexual –un 20% en Burgos y un 80% en Aranda de Duero– con la inmigración descontrolada. Reiteró su propuesta de prohibiciones permanentes de entrada para aquellos que representen un riesgo para la seguridad nacional. “Es momento de proteger a los españoles primero”, afirmó, criticando el sistema garantista que, a su juicio, permite burlas al ordenamiento jurídico.

El líder de Vox en el Parlamento Europeo no se centró únicamente en la inmigración. También abogó por dar prioridad a las familias españolas en el acceso a viviendas de protección oficial, dejando estas competencias a las comunidades autónomas. Descalificó las zonas de bajas emisiones, considerándolas restricciones absurdas a la movilidad, y citó ejemplos como Hungría e Italia, donde aliados de Vox implementan políticas contundentes. “Se puede hacer diferente”, aseguró con determinación.

En lo que respecta a temas económicos, Buxadé criticó el concierto vasco, al que describió como “competencia desleal, injusta e insolidaria”. Expresó su preocupación por la falta de incentivos fiscales dirigidos al parque tecnológico de Burgos, aún sin inaugurarse, frente a los privilegios forales del País Vasco. Mostró su asombro ante la llamada a la lealtad con Euskadi hecha por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Vox quiere ese mismo trato para todas las provincias españolas”, replicó con firmeza.

Estas propuestas forman parte de una estrategia más amplia que Vox ha defendido durante meses, pero que Buxadé ajustó ayer con un sentido urgente ante las elecciones. En Burgos, el ambiente era vibrante: pancartas con lemas como “¡España primero!” y vítores tras cada referencia a las expulsiones rápidas.

Para resumir algunas medidas clave propuestas:

Deportaciones inmediatas : Para quienes tengan condenas superiores a dos años.

: Para quienes tengan condenas superiores a dos años. Centros cerrados : Internamiento de irregulares hasta su expulsión.

: Internamiento de irregulares hasta su expulsión. Fin de ayudas sociales : Sin prestaciones ni abogados gratuitos para “asaltantes de fronteras”.

: Sin prestaciones ni abogados gratuitos para “asaltantes de fronteras”. Prioridad nacional en vivienda : Ayudas solo para españoles.

: Ayudas solo para españoles. Prohibiciones permanentes: Entrada vetada a quienes supongan un riesgo para la seguridad.

En tono irónico, Buxadé se refirió al “paraíso garantista” que atrae a quienes se burlan del sistema: “Vienen, delinquen y se quedan con todo”. Curiosamente, en Hungría, aliada de Vox, las deportaciones han aumentado diez veces desde 2015, con tasas de reincidencia por debajo del 5%. En Italia, los centros cerrados para repatriación han logrado reducir las llegadas ilegales un 60% en solo dos años. En contraste, datos recientes indican que el 40% de los ocupantes ilegales en Burgos son extranjeros irregulares. Cifras que Vox utiliza como bandera en esta fase final.

Mientras tanto, mientras habla sobre soberanía, un reciente caso de agresión sexual perpetrado por un irregular en Aranda de Duero ha reavivado el debate: el supuesto autor entró ilegalmente hace seis meses.