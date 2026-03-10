¡Éxito en el Parlamento Europeo! VOX celebra el primer paso hacia las deportaciones masivas

Vox estalló en júbilo este 9 de marzo al conocer que la comisión LIBE del Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento que facilita expulsiones rápidas y masivas de inmigrantes irregulares.

Es un auténtico éxito de los que abogan por el orden y la seguridad.

Jorge Buxadé, portavoz de la delegación de Vox en la Eurocámara, lo describió como «un primer paso hacia las deportaciones y la reemigración que Europa necesita». Este acuerdo entre el Partido Popular Europeo (PPE) y la fuerza de Patriotas por Europa, rompe con la mayoría tradicional y representa un cambio significativo en la gestión migratoria de la UE.

Este avance se produce en un contexto de creciente presión debido a las llegadas irregulares por rutas como los Balcanes y el Mediterráneo Central, donde actualmente solo se ejecuta un 20% de las órdenes de retorno. Y es que la situación es insostenible.

El acuerdo, previamente consensuado con el Consejo Europeo, busca unificar normas para evitar que los inmigrantes escapen de las expulsiones cruzando fronteras. España, debido a su ubicación geográfica, podría beneficiarse de esta armonización, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene silencio ante lo que Vox considera un triunfo histórico.

El pacto que cambia las reglas

La votación en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) evidencia un realineamiento político. El PPE, bajo el liderazgo de François-Xavier Bellamy, se ha unido a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), a los miembros de Patriotas por Europa (PfE) y a los integrantes de Europa de las Naciones Soberanas (ESN). Por otro lado, socialistas, liberales y verdes se han apartado, acusando al texto de «ideología racista».

Entre los puntos destacados del reglamento se encuentran:

Órdenes de retorno comunes : Se compartirán entre Estados miembros para su ejecución en cualquier parte de la UE , simplificando así los procedimientos.

: Se compartirán entre Estados miembros para su ejecución en cualquier parte de la , simplificando así los procedimientos. Detenciones prolongadas : Hasta 18-24 meses , incluso en «hubs de retorno» ubicados en terceros países seguros como Albania , siguiendo el modelo italiano.

: Hasta , incluso en «hubs de retorno» ubicados en terceros países seguros como , siguiendo el modelo italiano. Cooperación forzosa : Los inmigrantes deberán proporcionar datos biométricos; negarse implicará riesgo de fuga y medidas como internamiento o expulsión inmediata.

: Los inmigrantes deberán proporcionar datos biométricos; negarse implicará riesgo de fuga y medidas como internamiento o expulsión inmediata. Redadas domiciliarias: Las autoridades priorizarán búsquedas en domicilios y «lugares relevantes», lo que algunas ONG comparan con las tácticas del ICE estadounidense.

En España, donde Vox presiona por políticas análogas, este avance resuena con fuerza. Tanto Santiago Abascal como su partido ven en esta decisión una validación a su discurso sobre «reemigración», un término que provoca sonrojos en Bruselas pero aplausos entre sus bases. Imagínese: un inmigrante ordenado a salir desde Francia, detenido en Madrid, gracias a esta red europea. ¿Ciencia ficción? Cada vez menos.

Antecedentes de un Pacto en marcha

Todo comienza con el Pacto sobre Migración y Asilo establecido en 2023, promovido por la Comisión encabezada por Ursula von der Leyen. Propuesto en marzo del año siguiente, el reglamento sobre retornos fue respaldado por el Consejo en diciembre y avanza ahora hacia el Parlamento. La razón detrás: el fracaso actual ante millones de inmigrantes irregulares y retornos ineficaces.

Países como Austria, segundo en solicitudes de asilo per cápita, ya celebran este desarrollo. Su ministro del Interior, Gerhard Karner, destaca la «claridad legal para actuar con rapidez y humanidad». En la UE se consideran «seguros» países como Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos o Túnez, permitiendo rechazos fronterizos en tan solo seis días y apelaciones en cinco.

Las críticas no han tardado en surgir. Organizaciones como Amnistía Internacional, Caritas o Picum denuncian un «limbo legal», vigilancia continua y riesgos para los derechos humanos, especialmente en centros externos sin supervisión independiente. Los Verdes han prometido llevar recursos al Tribunal de Justicia de la UE. En España, voces progresistas temen que esto avale la «externalización» que actualmente negocia Sánchez con países como Marruecos y Senegal.

Impacto en España y la UE

Para España, las repercusiones podrían ser variadas. Positivas para sectores afines a Vox y otros grupos conservadores: herramientas para deportar desde lugares como las islas Canarias o Ceuta con respaldo europeo, aliviando así la presión sobre estas zonas costeras. Sin embargo, negativas para sectores más progresistas: esto podría acelerar un modelo que prioriza la seguridad sobre la acogida, poniendo en riesgo incluso a menores e impulsando perfiles raciales.

El texto aún debe pasar por una votación plenaria y alcanzar un pacto final con los Estados miembros, aunque las discrepancias son mínimas. Se espera que entre en vigor pronto, quizás alrededor de junio del 2026. Mientras tanto, ya podemos notar cómo Vox saborea cada avance logrado: pasando de ser oposición en Madrid a ejercer influencia significativa desde Estrasburgo.

Un dato curioso: actualmente solo se cumple el 20% de las órdenes emitidas; no obstante, Italia ya está llevando a cabo deportaciones desde Albania con cierto éxito. Buxadé no pudo contener su entusiasmo al tuitear «¡Se consiguió!», acompañado por una foto triunfal. Y mientras tanto, aeropuertos austríacos adaptan sus instalaciones para lo que está por venir. Europa acelera; ¿seguirá España su ritmo?