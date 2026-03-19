¡Traición! Vox pone el grito en el cielo porque Sánchez entrega Gibraltar con alevosía

Vox no se anda con rodeos y habla de traición.

Para el partido, el pacto sobre Gibraltar representa una rendición histórica del Gobierno de Pedro Sánchez. Acusan al presidente socialista de entregar el Peñón a Reino Unido sin luchar por la soberanía. Este acuerdo, alcanzado entre Bruselas y Londres, elimina controles en la Verja y permite a Gibraltar acceder al espacio Schengen. Mientras España se encarga de la seguridad en los pasos, pierde influencia en las negociaciones.

El asunto ha estallado esta semana. Jorge Buxadé, líder de Vox en el Parlamento Europeo, lo deja claro:

«El Gobierno de Sánchez ha entregado Gibraltar. Ha renunciado a defender la soberanía de España».

En su denuncia exhaustiva sobre la cesión del Peñón, Vox advierte sobre los peligros que pueden surgir en torno a la inmigración ilegal y la criminalidad. La apertura de fronteras deja a España con los costos asociados a la seguridad.

Antecedentes del conflicto

Desde 1713, Gibraltar es territorio español según el Tratado de Utrecht, aunque Reino Unido lo ocupa desde entonces. El Brexit brindó a España una oportunidad única: mientras Londres negociaba con la UE, Madrid reclamaba participación. En junio de 2025, Sánchez celebró un acuerdo político, afirmando que no renunciaría a la soberanía. Sin embargo, el texto legal, publicado hace pocos días, contradice esa afirmación.

El PP también arremete: acusan a Sánchez de desperdiciar la posición post-Brexit y pasar por alto al Congreso.

también arremete: acusan a de desperdiciar la posición post-Brexit y pasar por alto al Congreso. El pacto prevé una empresa conjunta para el aeropuerto, pero no se establecerá en suelo español.

Se mantiene la base militar británica con submarinos nucleares.

No hay un plan claro para invertir en el Campo de Gibraltar.

Por su parte, Fabián Picardo, líder gibraltareño, se muestra satisfecho con el resultado. Explica los detalles del acuerdo a su oposición. En España, hasta ahora ha habido total opacidad.

Críticas y evolución posible

No solo palabras para Vox; llevarán este tema al Parlamento Europeo y al nacional. Exigen un debate en las Cortes. Ven este acuerdo como una cesión sin control democrático: entrará en vigor provisionalmente el 10 de abril, antes incluso de su ratificación.

El PP se une al clamor opositor. Aseguran que España queda como un «gendarme sin voz». Críticas también hacia la asimetría fiscal: Gibraltar mantiene ventajas que afectan negativamente a la economía local.

¿Qué puede suceder ahora?

Es posible que Vox y PP se unan para bloquear o modificar el acuerdo.

y se unan para bloquear o modificar el acuerdo. La Verja podría caer pronto permitiendo tráfico libre, pero surgen tensiones en materia de seguridad.

Un pacto bilateral entre Sánchez y Keir Starmer ya está firmado; hablan de «prosperidad compartida», aunque carecen de detalles concretos.

A pesar del panorama actual, España sigue manteniendo su reivindicación legal sobre Gibraltar. Pero desde Vox, advierten: más Europa para Gibraltar, menos control para Madrid. El Peñón parece integrarse sin soltar su piedra angular. La contienda política se intensifica justo antes de las elecciones.

Datos clave del acuerdo

Aspecto Detalle Crítica de Vox/PP Frontera Policía española en puerto y aeropuerto Apertura hacia Schengen sin contrapartidas Soberanía Posiciones intactas Cesión efectiva Aeropuerto Empresa conjunta UE No se establece en España Seguridad Controles compartidos Riesgos relacionados con inmigración y crimen Economía Unión aduanera Sin inversiones claras para el Campo de Gibraltar

La polémica ha conseguido unir a la derecha. Mientras tanto, Sánchez defiende este pacto como algo histórico. Sin embargo, en Cádiz y el Campo de Gibraltar hay recelo ante esta situación. ¿Es esto una traición o un acto pragmático? Solo el tiempo lo dirá mientras la Verja comienza a abrirse.