Buxadé hace la predicción que en el PSOE no quieren ver ni locos: «Sánchez caerá seguro»

Jorge Buxadé Villalba (Barcelona, 1975) se licenció en Derecho en 1999 por la Universidad Abad Oliva. En 2003 sacó las oposiciones a Abogado del Estado con el numero 1 de su promoción y ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde fue el encargado de recurrir la consulta sobre la independencia en Arenys de Munt en 2009. En la actualidad es el portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, donde es uno de los azotes de Úrsula Von Der Leyen.

Protagoniza la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hablar sobre los muchos problemas que tiene España por las políticas que PP y PSOE pactan en Bruselas y que son dañinas para los intereses nacionales.

Sobre la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno, Buxadé no duda de que no puede mantenerse mucho más, dada la ingente cantidad de casos de corrupción que tiene en su Gobierno, en su partido y en su propia familia.

Metido en harina comunitaria, el portavoz de VOX en la Eurocámara, no se cansa de denunciar todas las cosas malas para nuestro país que se aprueban allí por la inacción o complicidad del Gobierno español como Gibraltar. Sobre la colonia británica en suelo español, Buxadé denuncia que Sánchez ha permitido que sea Bruselas quien decida sobre la ocupación de la Roca cuando tras el Brexit se dejó claro que al salir el Reino Unido de la Unión Europea, Gibraltar pasaba a ser un tema de negociación bilateral entre España y Gran Bretaña.

En su visita al plató de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes: