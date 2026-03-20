Buxadé hace la predicción que en el PSOE no quieren ver ni locos: «Sánchez caerá seguro»

Jorge Buxadé Villalba (Barcelona, 1975) se licenció en Derecho en 1999 por la Universidad Abad Oliva. En 2003 sacó las oposiciones a Abogado del Estado con el numero 1 de su promoción y ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde fue el encargado de recurrir la consulta sobre la independencia en Arenys de Munt en 2009. En la actualidad es el portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, donde es uno de los azotes de Úrsula Von Der Leyen.
Protagoniza la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hablar sobre los muchos problemas que tiene España por las políticas que PP y PSOE pactan en Bruselas y que son dañinas para los intereses nacionales.
Sobre la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno, Buxadé no duda de que no puede mantenerse mucho más, dada la ingente cantidad de casos de corrupción que tiene en su Gobierno, en su partido y en su propia familia.
Metido en harina comunitaria, el portavoz de VOX en la Eurocámara, no se cansa de denunciar todas las cosas malas para nuestro país que se aprueban allí por la inacción o complicidad del Gobierno español como Gibraltar. Sobre la colonia británica en suelo español, Buxadé denuncia que Sánchez ha permitido que sea Bruselas quien decida sobre la ocupación de la Roca cuando tras el Brexit se dejó claro que al salir el Reino Unido de la Unión Europea, Gibraltar pasaba a ser un tema de negociación bilateral entre España y Gran Bretaña.
En su visita al plató de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes:
“Para los españoles que no lo sepan, la UE ha firmado un tratado sobre Gibraltar con Reino Unido”
“Renunciamos a nuestro derecho a recuperar Gibraltar”
“Sánchez ha dado a Von der Leyen la última palabra sobre Gibraltar”
“El PPE por primera vez vote un reglamento de retorno de inmigrantes ilegales”
“Debe perder las ayudas sociales quien está en Europa de forma ilegal”
“Se acaba con la trampa de pedir los papeles cuando se está en un proceso de expulsión”
“Los ilegales serán expulsados con prohibición de volver a territorio europeo”
“El reglamento de inmigración es de obligado cumplimiento”
“En el PP más que un cambio de opinión en inmigración hay un acercamiento a nuestras posiciones por interés electoral”
“Desde 1994 se está produciendo una caída brutal de la izquierda en el parlamento europeo”
“En Hungría, Italia, República Checa o Eslovaquia están gobernando partidos no equivalentes a PP o PSOE”
“La sociedad alemana está rota por dentro. El declive de su industria es tremendo”
“Bruselas paga dinero para subsidiar despidos provocados por sus políticas verdes”
“Von der Leyen ha decidido aplicar el tratado de Mercosur a espaldas del parlamento europeo”
“Mercosur es el último clavo en el ataúd del sector primario europeo”
“En Gibraltar y Mercosur, que atentan contra España, el PP y el PSOE han ido de la mano”
“Cada día está más débil la coalición entre socialistas populares y verdes en el parlamento europeo”
“Llevamos 6 años denunciando la alianza en Europa entre Sánchez y Von der Leyen”
“Lo dijo Irene Montero: quieren un reemplazo porque nos consideran fachas”
“Sólo se sensibilizan con el de fuera pero no sienten preocupación por los europeos”
“No hay ninguna sensibilidad ni en PP ni en PSOE con los que sufren las consecuencias de la inmigración ilegal”
“Europa es irrelevante en el ámbito internacional”
“Europa no tiene una posición propia en política internacional porque hemos renunciado a ser Europa”
“El grupo socialista europeo ha cerrado filas con Sánchez, que es el presidente de la internacional socialista”
“El apagón eléctrico ha sido demoledor para Sánchez en Europa”
“Sánchez se ha enfundado en la bandera de los ayatolás”
“La maquinaria de la UE es una estructura ideologizada”
“Han quitado el acceso a la cuenta en Facebook de Orban”
“VOX es el partido más democrático de España. Al presidente le votan directamente los afiliados”
“En VOX a Santiago Abascal le han votado los afiliados en sufragio libre, directo y secreto”
“En VOX las cuentas del partido son públicas, en otros partidos se ocultan”
“Nos quieren provocar un debate sobre gilipolleces y cosas que no le importan a nadie”
“Se fueron del partido voluntariamente y ahora están generando ruido en las teles y las radios”
“Para las elecciones europeas pedí una entrevista en Cope, en la Ser y en Onda Cero y ninguno me entrevistó”
“Quiero que el 100% de la vivienda pública vaya a españoles. No quiero proporcionalidad”
“Sanchez va a agotar la legislatura”
“En junio de 2025 había 832.000 personas en España esperando operarse y Sánchez da sanidad a ilegales”
“Con Sánchez lo peor está por venir”
“Cuando lleguen las elecciones generales hay que ir a votar en masa contra Sánchez, no irse a la playa”
“Le criticamos al PP que si quieres tumbar a un tirano no puedes pactar con el tirano”
“En la medida en que el rey ejerza de símbolo y permanencia de la unidad de España, adelante”
“En Bruselas se habla de la monarquía española con un respeto reverencial, que eso los españoles no lo hacemos”