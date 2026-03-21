La Fiscalía Europea investiga malversación en obras de Adamuz financiadas por la UE

El descarrilamiento ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero dejó un trágico balance de 46 fallecidos y numerosos heridos. En este contexto, la Fiscalía Europea ha decidido abrir una investigación por malversación relacionada con 111 millones de euros en fondos FEDER, otorgados en junio de 2024 para la renovación de raíles, traviesas y sistemas de señalización a lo largo de la línea Madrid-Sevilla. Dos fiscales europeos ya están trabajando en el caso, solicitando información tanto a ADIF como al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro.

La investigación se centra en el uso indebido de esos fondos en el kilómetro 318,7, donde una soldadura defectuosa –que unía un carril antiguo de 1989 con uno nuevo– fue la causa del siniestro, según lo establecido por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. La Guardia Civil ha encontrado irregularidades en los documentos proporcionados por Ayesa, encargada de supervisar las soldaduras, y ha detectado que ADIF utilizó una aleación de menor calidad, alterando posteriormente el informe original.

El oscuro historial de ADIF

La historia reciente de ADIF está marcada por diversas sombras. Su expresidenta Isabel Pardo de Vera, quien está imputada en la Audiencia Nacional por malversación, cohecho y tráfico de influencias, ha sido señalada como una «puerta de entrada» para los amaños, según informes de la UCO de la Guardia Civil. Durante su gestión, facilitó contratos a empresas como Acciona, OPR, LIC y LIP, recibiendo sobornos que superan los 600.000 euros. En mensajes intercambiados, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, criticó a Pardo de Vera por no favorecer a «sus» empresas en obras del AVE en Extremadura.

Juan Pablo Villanueva , exnúmero dos del AVE y destituido en 2025, manipuló las puntuaciones para que OPR obtuviera contratos valorados en 65 millones (procedentes de fondos europeos), incluyendo proyectos como los del Puerto de Sagunto , Bajo de la Cabezuela y Amusco-Osorno . Las comunicaciones con Koldo confirman estos «ajustes».

, exnúmero dos del AVE y destituido en 2025, manipuló las puntuaciones para que obtuviera contratos valorados en 65 millones (procedentes de fondos europeos), incluyendo proyectos como los del , y . Las comunicaciones con Koldo confirman estos «ajustes». Ignacio Zaldívar , quien fue director de ADIF Alta Velocidad hasta 2025, supervisó adjudicaciones sospechosas a favor de OPR , que sumaron 77,6 millones entre 2018 y 2021, vinculado con figuras como Santos Cerdán y Ábalos.

, quien fue director de ADIF Alta Velocidad hasta 2025, supervisó adjudicaciones sospechosas a favor de , que sumaron 77,6 millones entre 2018 y 2021, vinculado con figuras como y Ábalos. Por su parte, Ángel Contreras, ex presidente, avaló manipulaciones en contratos que alcanzaron los 20,4 y 28 millones entre 2022 y 2023, tal como ratificó el Tribunal de Cuentas.

En cuanto al contrato para la renovación del trayecto Madrid-Sevilla (61,25 millones, firmado en 2022), este fue rubricado por Villanueva y Contreras e incluyó a la empresa Azvi, que posteriormente contrató a Koldo con primas millonarias. Además, se destinaron otros 10,8 millones extra a favor de OPR bajo el concepto de «sobrecostes».

Juez garante y pesquisas simultáneas

La designación del juez encargado recayó sobre José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4. Este magistrado supervisará las medidas restrictivas dentro del marco europeo mientras avanza también el procedimiento judicial en el juzgado de Montoro.

El ministro Óscar Puente ha restado importancia al asunto: asegura que la Fiscalía está revisando desde el accidente los fondos europeos «con total normalidad». Sin embargo, sindicatos como Semaf advirtieron en agosto del año pasado sobre una «degradación» notable en la línea; mencionaron baches y problemas con la catenaria e incluso solicitaron reducir la velocidad máxima permitida desde los 300 km/h hasta los 250 km/h en el tramo correspondiente a Adamuz. A pesar del aviso, las alarmas no fueron atendidas por parte de ADIF.

Cargo implicado Irregularidades clave Monto estimado Isabel Pardo de Vera Puerta para amaños; trama Koldo >600.000 € mordidas Juan Pablo Villanueva Manipulación puntuaciones OPR 65 M€ Ignacio Zaldívar Adjudicaciones dudosas 77,6 M€ Ángel Contreras Informes alterados 48,4 M€

A pesar del compromiso inicial con los fondos Next Generation que asignaron hasta 700 millones para renovar el trayecto entre Madrid y Sevilla, el accidente ha puesto al descubierto deficiencias graves en el mantenimiento; todo esto ocurre mientras se siguen recibiendo subvenciones. La información proporcionada hasta ahora por parte de la Fiscalía Europea es escasa. No obstante, lo cierto es que esta situación parece ir creciendo con especial atención hacia posibles corruptelas vinculadas al PSOE y prácticas irregulares en adjudicaciones públicas. El tiempo dirá si las vías mejoran o si seguirán produciéndose incidentes peligrosos.