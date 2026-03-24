Una cubana deja con el culo al aire al quiosquero de Podemos que elogia la dictadura de la Isla

Está más suelto que Lassie y hasta se atreve a decirle a una víctima de la dictadura castrista por qué su país está en la miseria desde hace décadas.

Para el Quiosquero, la miseria y el hambre en Cuba no es por la tiranía comunista, claro. La culpa para Fernández es de Donald Trump y del bloqueo de petróleo decretado meses atrás y también del bloqueo económico histórico por la Ley Helms-burton aprobada en 1996 bajo la presidencia del demócrata Bill Clinton.

Esa ley contemplaba que los ciudadanos de Estados Unidos puedan demandar a empresas de terceros países que se hayan aprovechado de bienes robados por la dictadura en Cuba en 1959, cuando Fidel Castro se hizo con el poder. Aunque este apartado fue suspendido sucesivamente por todos los presidentes desde 1996, la administración de Donald Trump lo activó por completo en mayo de 2019.

Al margen de este detalle que Pablo Fernández seguramente desconoce, lo cierto es que no es Estados Unidos el que condena al hambre y a la miseria a los cubanos, sino la dictadura. Es el castrismo el que, por ejemplo, prohibe a los cubanos pescar en aguas de Cuba. Y no es Estados Unidos quien prohibe a los cubanos cultivar la tierra o criar ganado o quien decide quien puede realizar esas actividades. Todo esto depende de tener permiso de la dictadura. Y así con todas las actividades económicas que podrían evitar la miseria en la Isla.

Pero toda esta realidad no le importa a Pablo Fernández porque si algo ha demostrado el Kiosquero es que él y su partido viven del relato, no del dato.

Quizá por esa putrefacción ideológica es por lo que los votantes de Castilla y León han dado la espalda a esta formación y Podemos se ha quedado fuera de las Cortes de Castilla y León en las pasadas elecciones regionales. Y es que sólo el 0,74% de los votos emitidos fueron al partido de Ione Belarra.

Asi que con semejante éxito aún reciente, Fernández ha debido pensar que la única vía para seguir engañando a incautos es radicalizar aún más el discurso por muy surrealista que quede. Y, así, este lunes no ha tenido empacho en decirle a una víctima de la dictadura cubana de quien es la culpa de la miseria y el hambre que soportan los cubanos desde hace décadas: de Donald Trump. No tiene desperdicio el momento.