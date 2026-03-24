ENTREVISTADO POR ALFONSO ROJO EN 'TIEMPO DE HABLAR'

El vaticinio tenebroso de Buxadé por el deleznable acuerdo de Mercosur: «Se viene la ruina y el cierre…»

Archivado en: Europa | Partidos Políticos | Pulso Europeo

Más información

Bruselas consuma la traición: Von der Leyen impone el Mercosur ignorando el clamor del campo español

Bruselas consuma la traición: Von der Leyen impone el Mercosur ignorando el clamor del campo español

El pasado jueves viernes día 13 de marzo en Periodista Digital pudimos conocer de primera mano cómo está realmente toda la situación en Europa que afecta directa y determinantemente a los españoles.

La visita de Jorge Buxadé, portavoz de VOX en la sede de la soberanía europea, a Periodista Digital para charlar con Alfonso Rojo, despertó gran interés entre los que se ven afectados en mayor o menor medida, que somos todos, de lo que se cuece en el Parlamento Europeo.

Con respecto, por ejemplo, a uno de los temas más calientes del momento, el acuerdo de Mercosur, vean lo que explica el de VOX:

«Úrsula Von der Leyen ha decidido que a pesar de que el parlamento Europeo no ha dado su consentimiento y ha puesto serias deudas de legalidad, iniciar el proceso de aplicación provisional y va a entrar en vigor en cuanto el Consejo lo apruebe. Nosotros hemos llegado a decir que es el último clavo en el ataúd del sector primario español y europeo. Ojalá que no, pero va a producir la ruina y el cierre de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas».

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUCHILLOS DE COCINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Este espacio cuenta con financiación del Fondo 400 del Grupo Patriotas por Europa.

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]