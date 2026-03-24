El vaticinio tenebroso de Buxadé por el deleznable acuerdo de Mercosur: «Se viene la ruina y el cierre…»

El pasado jueves viernes día 13 de marzo en Periodista Digital pudimos conocer de primera mano cómo está realmente toda la situación en Europa que afecta directa y determinantemente a los españoles.
La visita de Jorge Buxadé, portavoz de VOX en la sede de la soberanía europea, a Periodista Digital para charlar con Alfonso Rojo, despertó gran interés entre los que se ven afectados en mayor o menor medida, que somos todos, de lo que se cuece en el Parlamento Europeo.
Con respecto, por ejemplo, a uno de los temas más calientes del momento, el acuerdo de Mercosur, vean lo que explica el de VOX:
«Úrsula Von der Leyen ha decidido que a pesar de que el parlamento Europeo no ha dado su consentimiento y ha puesto serias deudas de legalidad, iniciar el proceso de aplicación provisional y va a entrar en vigor en cuanto el Consejo lo apruebe. Nosotros hemos llegado a decir que es el último clavo en el ataúd del sector primario español y europeo. Ojalá que no, pero va a producir la ruina y el cierre de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas».