Buxadé celebra el éxito de cara a las deportaciones a los infractores: «Es lo que hace cualquier país serio»

Vox estalló en júbilo este 9 de marzo al conocer que la comisión LIBE del Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento que facilita expulsiones rápidas y masivas de inmigrantes irregulares.

Es un auténtico éxito de los que abogan por el orden y la seguridad. Y ahora, unos días más tarde, Jorge Buxadé le explica todo al dedillo a Alfonso Rojo:

«Esto se votó la semana pasada y se vota de nuevo la próxima: el PP europeo, por primera vez, ha votado con nosotros. Cuando un inmigrante ilegal tiene un procedimiento judicial y no colabora para volver a su país, puede y debe perder las ayudas sociales y ser internado en un centro de detención a la espera de ser expulsado… O por ejemplo que una expulsión no se puede parar pidiendo los permisos. Lo hacen encima con abogados de oficio, esto es un fraude y lo saben todos; los abogados, los policías, las ONG… Se van fuera y con la prohibición de poder volver a territorio europeo. Es el camino de la seriedad». «La gran victoria es que no es una directriz, esto es un reglamento de obligado cumplimiento. Cualquier país serio del mundo tiene un control de inmigración razonable… Suiza, Estados Unidos, Japón».

Como bien explica el portavoz, este jueves 26 de marzo se vuelve a votar en la sede de la soberanía europea y el reglamento quedará aprobado para todo el territorio.