Buxadé ataca a Sánchez por «vender Gibraltar»: Solo algunos españoles lo saben…

VOX no se guarda nada y lanza una ofensiva total contra el Gobierno.

Jorge Buxadé explicó muy brevemente en su entrevista en Periodista Digital con Alfonso Rojo qué es lo que está pasando con Gibraltar, que tiene una gravedad extrema.

Es una auténtica traición y Pedro Sánchez está entregando, vendiendo este territorio siempre bajo la lupa de los españoles y el paraguas de los británicos.

«Venden Gibraltar y mucjos españoles no lo saben porque no todos los medios lo cuentan. La UE ha firmado con el Reino Unido un tratado para regular las relaciones sobre Gibraltar, y España no lo firma, ha desaparecido de esa negociación: renunciamos a algo que es justo y un derecho histórico, que es recuperar Gibraltar. Y lo hacen saltando el Congreso y el Senado, porque esto es un tratado político y la Constitución dice que tiene que ser autorizados. Albares y Sánchez lo evitan y esto tiene unas consecuencias tremendas».

El pacto al que se refiere Buxadé fue firmado entre Reino Unido y la UE y se refiere a temas de frontera, fuerzas policiales y aduanas. Pero para VOX esto se traduce en una auténtica rendición y entrega definitiva del territorio.

Jorge Buxadé, eurodiputado del partido, ha sido especialmente contundente. En redes sociales y en sus declaraciones, no duda en atacar a Sánchez, a Ursula von der Leyen e incluso al Gobierno de Gibraltar. Acusa al Ejecutivo español de ocultar concesiones que debilitan su control y enriquecen al paraíso fiscal británico.