Vox no se detiene.

El partido ha llevado ante la Comisión Mixta para la Unión Europea la gestión deficiente del Gobierno y los escándalos de corrupción que ponen en peligro cerca de 500 millones de euros en fondos comunitarios. El diputado José María Sánchez García, por Alicante, tomó la palabra para señalar el «suspenso» en la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Hasta mayo de 2025, España ha recibido 48.000 millones de euros, lo que representa un 3% del PIB. Sin embargo, solo se ha desembolsado el 33,5% de las obligaciones reconocidas. Vox exige recuperar lo que se ha perdido a causa de tramas corruptas y sobornos.

Los escándalos afectan al PSOE. El caso Koldo amenaza con dejar en el aire 400 millones en contratos de obra pública, incluyendo los de Adif en Murcia por 280 millones, así como adjudicaciones del Ministerio de Transportes bajo la dirección de Ábalos. La UCO descubrió favores a Acciona a cambio de comisiones.

Otros casos agravan la situación:

Caso mascarillas: 17,8 millones provenientes del FEDER y Fondo de Solidaridad.

provenientes del FEDER y Fondo de Solidaridad. Caso Mediador: 12 millones sin justificación en el Sahel.

sin justificación en el Sahel. Contratos vinculados a Begoña Gómez: 8,45 millones del Fondo Social Europeo.

Durante su intervención detallada en la web de Vox, el diputado Pablo Sáez criticó la escasa ejecución: solo se han realizado pagos del 28,9%. Europa podría congelar más desembolsos si las irregularidades persisten.

En su momento, Vox ya había actuado ante la OCDE con un dossier sobre corrupción. Presionan a Félix Bolaños en el Congreso respecto al Plan Normativo 2025. Aunque el Supremo archivó una querella contra Sánchez por revelación de secretos relacionada con el caso Ábalos, los juicios por Kitchen y mascarillas siguen avanzando.

El Gobierno defiende su actuación. Sánchez asegura que ejecutará todos los fondos antes de 2026, considerándolos «verdaderos presupuestos». Las pensiones y el salario mínimo han subido para contrarrestar el desgaste político.

¿Qué pasará ahora? Vox anticipa más revelaciones judiciales. Si Europa toma medidas, España podría perder miles de millones cruciales para su recuperación. Los socialistas intentan centrar su agenda en vivienda y fondos, pero la corrupción afecta seriamente su reputación, especialmente entre las mujeres.

España necesita claridad y transparencia. Europa está atenta a lo que sucede aquí.