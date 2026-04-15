El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, el pasado 22 de enero de 2026, resultó en la muerte de 47 personas.

La Guardia Civil ha hecho público que Adif retiró material de las vías esa misma noche sin informar ni solicitar autorización, lo que ha suscitado serias dudas sobre la transparencia. Es todo tan tremendo…

Vox insiste en llevar por la vía europea este desastre, y ha denunciado el abandono y la falta de claridad por parte del Gobierno.

En el Congreso, su portavoz ha acusado al Ejecutivo de favorecer a amigos de José Bono en empresas públicas y de pagar comisiones ilegales por rescates como el de Plus Ultra. Ahora, Vox lleva esta situación a Europa con el objetivo de exigir soluciones efectivas.

En Bruselas, están impulsando medidas para abordar estas irregularidades. VOX impulsa en Europa soluciones reales tras el escándalo de Adamuz mientras salen a la luz nuevas irregularidades expone cómo critican la falta de transparencia y demandan acciones urgentes a la Comisión Europea.

Antecedentes del desastre

El accidente se debió a fallos en el sistema eléctrico, según las críticas que se han escuchado en el Congreso. Feijóo ha exigido que se desclasifiquen los contratos relacionados con las «mordidas» y los detalles sobre la retirada de pruebas en Adamuz. Tanto el PP como Vox arremeten contra Sánchez por ocultar información, similar a lo sucedido en el Delcygate o durante el 23-F.

Han surgido nuevas irregularidades:

La retirada nocturna de material por parte de Adif hasta Hornachuelos, sin coordinar con los investigadores.

hasta Hornachuelos, sin coordinar con los investigadores. Acusaciones sobre prácticas nepotistas dentro de Adif , con un exministro de Transportes encarcelado y una presidenta imputada.

, con un exministro de Transportes encarcelado y una presidenta imputada. El Gobierno se jacta de su transparencia al desclasificar información sobre el 23-F, pero ignora todo lo relacionado con Adamuz.

Vox subraya que es el ciudadano común quien paga impuestos para mantener un «Gobierno depredador».

¿Cómo evoluciona?

En Europa, Vox exige respuestas rápidas a la Comisión, que está bajo control del PP. Solicitan auditorías independientes y reformas en materia de seguridad ferroviaria. El sector reclama mayor inversión, como los 8.000 millones destinados a Rodalies en Cataluña.

El ambiente en el Congreso sigue tenso:

El PP demanda que se desclasifique quién fue responsable del movimiento de las pruebas relacionadas con Adamuz .

demanda que se desclasifique quién fue responsable del movimiento de las pruebas relacionadas con . Vox relaciona este asunto con una corrupción generalizada: menciones a los amantes de Ábalos, así como rescates cuestionables.

Si Bruselas toma acción, podría forzar cambios significativos dentro de Adif y sus contratos. Sin embargo, el Gobierno parece resistir, lanzando cortinas de humo como lo hizo con el 23-F. En este contexto, Vox va ganando terreno al poner sobre la mesa fallos que afectan directamente a todos.

La presión aumenta. ¿Logrará Europa imponer una verdadera transparencia o todo se perderá entre debates vacíos?