España regulariza a presos extranjeros mientras Europa endurece sus fronteras: Vox denuncia en Bruselas, ante Europol y en el Supremo la insolencia de Sánchez

Mientras Bruselas intensifica el control de sus fronteras y opta por retornos forzosos, el Gobierno de Pedro Sánchez toma una decisión penosa: ha instado a las prisiones a acelerar los trámites de regularización para los reclusos extranjeros.

De esta forma, más del 30% de la población penitenciaria, es decir, unas 15.000 personas, mayoritariamente procedentes de Marruecos y Argelia, podría verse beneficiada por esta instrucción firmada por el director general de Ejecución Penal, Miguel Ángel Vicente Cuenca. Es para echar a correr.

Esta medida se implementa tras las presiones ejercidas por Más Madrid, un socio clave del PSOE, que demandaba que se activaran estos procedimientos también en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Ahora, las cárceles tienen la obligación de identificar a los candidatos, elaborar registros estadísticos, proporcionar apoyo lingüístico y entregar la documentación necesaria con rapidez. La justificación oficial apunta a evitar que los internos queden en situación irregular al salir, lo que complicaría su reinserción laboral. No obstante, esta acción ha generado un notable malestar entre funcionarios, quienes consideran que estas gestiones están siendo priorizadas sobre sus propias demandas salariales.

La directriz está contenida en el Real Decreto 316/2026, aprobado el 14 de abril, que abre la puerta a regularizar hasta 500.000 migrantes indocumentados que hayan permanecido al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, sostiene que esta medida responde a necesidades demográficas y a vacantes en sectores como cuidados, agricultura y hostelería. Por su parte, el PP califica esta decisión como «gravísima»: regularizar a presos «refuerza el arraigo» y dificulta las expulsiones, justo cuando la norma exige ausencia de antecedentes penales –lo cual limitaría los beneficiarios a aquellos que están en prisión preventiva–.

Vox pasa a la ofensiva en dos frentes

Vox, bajo el liderazgo de Santiago Abascal, no se queda quieto ante esta situación. Jorge Buxadé, su coordinador jurídico y jefe de delegación en Bruselas, ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, solicitando una suspensión cautelar. Sus argumentos se centran en los riesgos para la seguridad pública, el posible colapso de servicios y la alteración del censo electoral debido a futuras nacionalizaciones masivas.

Simultáneamente, Vox activa su estrategia en Bruselas. Ha solicitado un debate en el Comité de Justicia del Parlamento Europeo, presidido por el popular Javier Zarzalejos, así como una reunión urgente con el comisario Brunner. Critican que España está rompiendo con el consenso establecido por la Comisión Europea, que este jueves aprobó una estrategia para reforzar las fronteras y facilitar retornos. Mientras países como Francia y Dinamarca endurecen sus políticas migratorias –incluso aquellos con gobiernos socialdemócratas–, España podría estar creando un «efecto llamada» que tensiona aún más el espacio Schengen: los regularizados aquí podrían moverse libremente por Europa.

El PP también se suma a las críticas: Dolors Montserrat advierte desde la Eurocámara que Sánchez «sabotea el Pacto de Migración y Asilo», alimentando mafias y abriendo brechas en materia de seguridad. Desde Génova están evaluando posibles acciones legales y llevando este debate a comisiones europeas. Además, según destaca Periodista Digital, Vox está presionando por una investigación paralela sobre corrupción, exigiendo recuperar unos 500 millones de euros en fondos europeos que están en riesgo debido a diversos escándalos.

Contraste con Europa y repercusiones internas

Europa se inclina hacia una postura más restrictiva respecto a la migración: se establecen centros de retorno en terceros países, límites al flujo irregular y controles reforzados. En contraste, España opta por una integración interna para hacer frente al declive demográfico –con más de 77.000 solicitantes de asilo solo durante el primer semestre–. Críticos como el instituto polaco Ordo Iuris consideran que esto es un «experimento» que fractura aún más la cohesión dentro de la UE: los regularizados en España podrían mover los controles fronterizos internos, tal como ocurrió anteriormente con Francia.

Dentro del ámbito penitenciario, esta instrucción impone una coordinación obligatoria con las oficinas de Extranjería. Los funcionarios temen posibles avalanchas, especialmente con la nueva ley sobre multirreincidentes. Vox ha denunciado lo que califican como «mangancia»: ¿se está dando prioridad a delincuentes sobre ciudadanos españoles? El Gobierno responde asegurando que no hay cambios normativos significativos; simplemente se busca facilitar los procesos operativos.

Algunos datos curiosos cierran este panorama: un sorprendente 33,5% de los fondos europeos ejecutados en España genera desconfianza; hay acumulados unos 62 arrestos entre multirreincidentes; y el diario francés Le Monde describe a España como una «contratrendencia» europea. ¿Estamos ante una crisis inminente dentro del espacio Schengen o podría esto traducirse en votos favorables para Sánchez? Las cárceles permanecen como testigos mudos mientras ya preparan tablones informativos sobre este nuevo decreto.