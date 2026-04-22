Colosal palo de Pepa Millán: «El Gobierno está más preocupado por darle beneficios a los presos inmigrantes que por los jóvenes españoles»

Esto es un escándalo de los más gordos de la era Sánchez.

Como parte de esa regularización masiva de inmigrantes en nuestro país, hay un porcentaje no menor de unos 15.000 que, prepárense, ¡están en la cárcel! No es que hayan cometido algún delito menor, no, ¡es que están privados de libertad! Ya tiene que haber sido gordo o ya tienen que haber sido reincidentes.

Pues bien, eso para el Ejecutivo de Pedro Sánchez no exime que no puedan regularizar su situación en nuestro país. Es deleznable.

En VOX al menos se han puesto las pilas y denuncian ante Europa y ante todo lo que se pueda (como el Tribunal Supremo), esta ofensa ridícula a todos los españoles.

Por su parte, la portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Congreso, Pepa Millán, se explicaba al respecto gracias a la pregunta del reportero de Periodista Digital, Bertrand Ndongo:

«Nos van a dejar una España que premia más al delincuente que al joven español que está en su casa hasta los 35 años, estudiando y trabajando, y que no le sirve para nada porque no tiene ni la mitad de lo que tenían sus padres a su edad». «El Gobierno está más preocupado por darle beneficios a los presos inmigrantes que por los jóvenes españoles»

Así se explicaba Jorge Buxadé al respecto: