Europa se come con patatas el ‘sí es sí’ de Sánchez y Montero: «Es un día triste para las mujeres»

Jorge Buxadé y VOX en Europa se veían venir la catástrofe.

El intento de la izquierda de exportar a toda Europa el modelo de la ley del «solo sí es sí» de la deleznable ley de Irene Montero y Pedro Sánchez.

“Ustedes proponen el modelo de Sánchez, donde miles de agresores fueron soltados o vieron reducida la pena y están ahora en la calle acechando a sus víctimas. Y al menos, porque ya han dejado de informar de cuántos beneficiados hay”.

El eurodiputado advirtió que “si no se hace un buen análisis de la criminalidad, es imposible encontrar la solución”, señalando que el 80% de los autores de determinados delitos eran extranjeros, lo que multiplica su propensión delictiva respecto a los nacionales.

«El acto sexual no consentido, y más si se ejerce con violencia o intimidación, siempre ha sido delito». «En España, el año pasado se han denunciado 5.400 violaciones. 15 al día y subiendo”. Frente a ello, ha criticado que “para ustedes solo son estadísticas para pedir más dinero, más observatorios, más planes y más chiringuitos. Para nosotros son mujeres y niñas. Son nuestras mujeres y son nuestras hijas». «Nosotros exigimos las penas más altas, las cárceles más incómodas y la cadena perpetua para los casos más graves. Y, por supuesto, si son extranjeros, la deportación inmediata».

El PP vota con la izquierda

Y para sorpresa de nadie, la votación de este 28 de abril, en la que el Parlamento Europeo aprobó el informe sobre la importancia de la legislación basada en el consentimiento en materia de violación, una normativa calcada al espíritu de la polémica ley del ‘solo sí es sí’ impulsada en España por las podemitas exaltadas —y que causó la liberación de más de doscientos agresores sexuales y rebajó las penas de más de 1200 criminales—. ¡Pues ahora que se lo disfruten en Europa!

VOX denuncia que el Partido Popular Europeo, con los votos de la delegación española del PP, ha respaldado masivamente el texto. La misma formación que en su día criticó con dureza la ley del ‘solo sí es sí’ en España acaba de votarla a nivel europeo, de la mano de la izquierda más radical del hemiciclo.

La fractura interna del PP: algunos no votan, la mayoría lo hace a favor

Lo se dio en el Parlamento Europeo no es solo una derrota política: es la prueba palpable de una crisis interna sin resolver en las filas del PP español. Una minoría de eurodiputados populares levantó la tarjeta de no voto, incapaces de avalar lo que sus propios compañeros de partido estaban haciendo. No se abstuvieron: directamente no votaron, una señal inequívoca de disenso y vergüenza ante una decisión con la que no podían comulgar.

La gran mayoría, sin embargo, votó a favor sin pestañear, alineándose con la izquierda más radical, con los grupos que hoy en el hemiciclo defienden los mismos postulados que Irene Montero diseñó desde el Ministerio de Igualdad bajo el mandato de Sánchez.

Qué aprueba este informe y por qué es un grave error

El informe aprobado hoy insta a los Estados miembros a legislar en materia de violación exclusivamente sobre la base de la ausencia de consentimiento, replicando el modelo que ya fracasó estrepitosamente en España. La experiencia española demostró que una definición amplia y subjetiva de falta de consentimiento puede generar inseguridad jurídica, reducir condenas y, en última instancia, perjudicar a las propias víctimas que dice proteger.

Frente a este texto, la delegación de VOX en el Parlamento Europeo presentó y defendió una Resolución Alternativa que rechaza la armonización forzada de las legislaciones penales nacionales, denuncia la falta de base jurídica en los Tratados para esta iniciativa, defiende la presunción de inocencia y exige medidas concretas y eficaces: ejecución efectiva de sentencias, expulsión de agresores sexuales extranjeros no comunitarios condenados, refuerzo del control de fronteras y cooperación judicial real entre Estados miembros. Ha sido rechazada, también por el resto de partidos españoles.