VOX exige a Bruselas que se posiciones sobre la triquiñuela del Gobierno: usar fondos europeos para pagar pensiones

Vox ha levantado la voz en Bruselas ante la enésima triquiñuela del Gobierno de Pedro Sánchez. Y no es para menos.

Es un asunto de extrema gravedad y que afecta directamente al bolsillo de los españoles.

El partido encabezado por Santiago Abascal solicita a la Comisión Europea que aclare si es legal destinar los fondos europeos (Next Generation) del plan de recuperación a financiar las pensiones en el país. Esta acción se produce en un contexto de tensiones presupuestarias, donde el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza estos recursos para mantener el sistema de pensiones ante el desafío del envejecimiento demográfico y ante su incapacidad de sacar adelante unos renovados PGE.

La propuesta, promovida por el partido VOX, tiene como objetivo esclarecer si los fondos Next Generation EU –que aportan 140.000 millones de euros a España– pueden ser utilizados para gastos corrientes como las pensiones, en lugar de enfocarse en inversiones que transformen la economía. Desde Vox, se argumenta que esta práctica infringe las normativas comunitarias, que establecen que el dinero debe destinarse a reformas y proyectos concretos, no a cubrir déficits estructurales. El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha presentado preguntas escritas dirigidas a la Comisión y al Consejo Europeo, exigiendo un dictamen vinculante.

Antecedentes de la polémica

El tema no es nuevo. Desde 2021, el Gobierno socialista ha incluido partidas de fondos europeos en el presupuesto destinado a pensiones, justificando esta acción como una medida temporal para ajustarlas al IPC. En 2025, esta cantidad superó los 10.000 millones de euros, según cifras del Ministerio de Hacienda. Vox sostiene que esto convierte a los contribuyentes europeos en financistas involuntarios de un sistema español al borde de la crisis, con un gasto en pensiones que se aproxima al 13% del PIB.

Fondos Next Generation : Otorgados por la UE con condiciones favorables, deben utilizarse en digitalización, transición ecológica y cohesión social hasta 2026.

: Otorgados por la UE con condiciones favorables, deben utilizarse en digitalización, transición ecológica y cohesión social hasta 2026. Uso controvertido : Bruselas dio luz verde al plan español, pero impuso condiciones estrictas. Cualquier desviación podría resultar en sanciones o recortes futuros.

: Bruselas dio luz verde al plan español, pero impuso condiciones estrictas. Cualquier desviación podría resultar en sanciones o recortes futuros. Precedentes judiciales: El Tribunal de Cuentas Europeo ya ha alertado sobre el riesgo de «gasto fantasma» en iniciativas similares.

Partidos opositores como PP y Vox consideran esto un «engaño» al disfrazar déficit como inversión real. Por su parte, Sánchez defiende que las pensiones constituyen una «reforma estructural» frente al reto demográfico; sin embargo, los críticos no dudan en ironizar: «¿Acaso se van a pagar abuelos con dinero procedente de paneles solares? Europa no es un cajero automático».

Posibles consecuencias

Si Bruselas emite una respuesta negativa, España podría enfrentarse a varias consecuencias:

La devolución de fondos ya utilizados. El bloqueo de nuevas tranches, estimadas en unos 20.000 millones todavía pendientes. Un aumento de la presión sobre la deuda pública, que ya supera el 110% del PIB.

A corto plazo, esto podría llevar al Gobierno a ajustar el presupuesto para 2026, recurriendo a nuevos impuestos o recortes. Mientras tanto, Vox celebra esta iniciativa como una «victoria patriótica», mientras que el PSOE lo califica simplemente como «postureo electoral». En pleno hemiciclo, Abascal ha lanzado declaraciones contundentes: «No permitiremos que Bruselas financie nuestras pensiones mientras Sánchez las regala».

Curiosidades: España se beneficia del mayor paquete de fondos europeos por persona (alrededor de 3.000 euros por habitante). Además, resulta irónico que el régimen especial para impatriados (Ley Beckham) esté bajo la lupa europea por cuestiones relacionadas con discriminación fiscal; recientemente, la Comisión abrió un expediente sobre su tributación inmobiliaria. En cuanto a datos relevantes: en 2025, las pensiones aumentaron un 4,7%, costando unos 185.000 millones de euros. ¿Coincidencia o consecuencia del envejecimiento poblacional?

Con 9,3 millones de pensionistas, España lidera el envejecimiento en la UE: uno de cada cuatro habitantes recibe una pensión.