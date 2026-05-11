Buxadé acusa a Sánchez de socavar Schengen con su regularización masiva

Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, ha arremetido con contundencia contra el plan del Pedro Sánchez para regularizar a cientos de miles de inmigrantes. Desde Bruselas, advierte que esta decisión pone en peligro el acuerdo de Schengen y plantea una amenaza a la identidad europea.

El político conservador no se guarda nada. Asegura que la «regularización masiva» promovida por el Gobierno socialista es un verdadero «torpedo contra la seguridad y la identidad de España». En sus recientes declaraciones, Buxadé sostiene que esta política impulsa una inmigración descontrolada y convierte a Sánchez en un riesgo para toda Europa. Durante su participación en la reunión de Patriotas por Europa, varios partidos se unieron en rechazo a esta medida.

Antecedentes de la polémica medida

El plan del Ejecutivo contempla regularizar aproximadamente a unas 900.000 personas en los próximos tres años, en su mayoría provenientes de América Latina y del norte de África. La iniciativa se basa en criterios de arraigo social, laboral y familiar, estableciendo requisitos como haber residido dos años y tener vínculos en España.

Objetivo oficial : Promover la integración y combatir la economía sumergida.

: Promover la integración y combatir la economía sumergida. Críticas de la oposición : Vox lo considera una amnistía encubierta que incentivará más llegadas irregulares.

: Vox lo considera una amnistía encubierta que incentivará más llegadas irregulares. Impacto en Schengen: El espacio sin fronteras internas podría verse amenazado si otros países optan por replicar o rechazar flujos masivos.

Periodista Digital ha examinado cómo esta regularización, detallada en su cobertura sobre las acusaciones de Buxadé, pasa por alto las tensiones existentes en fronteras como las de Francia o Alemania.

Reacciones en Europa y posibles consecuencias

En Bruselas, Patriotas por Europa se unió con formaciones como Reconquista liderada por Éric Zemmour. Buxadé volvió a enfatizar: «Sánchez dinamita Schengen». Otros eurodiputados expresan su preocupación por un efecto dominó: podrían incrementarse las llegadas en pateras hacia Canarias y aumentar las tensiones con países vecinos.

Posibles repercusiones:

Judiciales: Recursos ante el Tribunal Supremo por presunta inconstitucionalidad. Electorales: Vox está ganando terreno en las encuestas, con la inmigración como tema central. Seguridad: Incremento de delitos asociados, según cifras del Ministerio del Interior (un 15% más en robos para 2025).

El Gobierno argumenta que está reduciendo la clandestinidad, pero opositores como el PP reclaman un freno. Y para añadir un poco de ironía a la situación: si Schengen llega a colapsar, ¿tendremos que sacar el DNI para disfrutar de una jornada en la playa de Hendaya?

Curiosidades: En 2023, se llevó a cabo una regularización similar que benefició a 600.000 personas. Ahora, con 900.000 personas en el horizonte, España alberga al 15% de inmigrantes irregulares dentro de la UE. Con su retórica incendiaria, Buxadé recuerda que Vox ya propuso erigir muros en Ceuta y Melilla hace tiempo.

Datos adicionales: El 70% de los regularizados en 2022 logró encontrar empleo formal dentro de los seis meses posteriores, pero las devoluciones exprés han disminuido un 40%. ¿Estamos ante una solución o un problema aplazado? El debate continúa vivo en las calles de Madrid y Barcelona.