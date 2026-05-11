El giro de Sánchez con China genera alarma en la UE: VOX exige explicaciones por el cambio de postura sobre Taiwán

Los eurodiputados de VOX, Jorge Buxadé, Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, han remitido una carta formal a Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, con el fin de exigir explicaciones urgentes sobre los compromisos adquiridos por el presidente Pedro Sánchez durante su reciente visita a Pekín.

Esta constituye la cuarta visita del líder del Ejecutivo español a Xi Jinping en apenas cuatro años, un viaje marcado nuevamente por la falta de transparencia hacia la ciudadanía española y las instituciones del Estado.

El foco de la controversia reside en un sutil pero trascendental cambio en el lenguaje diplomático utilizado por el régimen chino tras el encuentro. Según un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores de la República Popular China, «España se adhiere firmemente al principio de una sola China». Esta declaración supone una ruptura con la terminología empleada anteriormente, donde España se limitaba a «defender» o «adherirse» a la «política de una sola China».

Implicaciones geopolíticas de una palabra

El cambio de «política» a «principio» no es una cuestión meramente semántica, sino que conlleva consecuencias de enorme calado internacional. Mientras que la «política de una sola China» es la posición consolidada de la Unión Europea —que reconoce a Pekín como único Estado pero no avala sus reclamaciones territoriales—, el «principio de una sola China» es la doctrina estricta del Partido Comunista Chino. Bajo este principio, Taiwán es considerado una parte inalienable de China, y Pekín se reserva explícitamente el derecho a recuperarla mediante el uso de la fuerza.

Este respaldo implícito de Sánchez ampararía las maniobras militares chinas en el estrecho de Taiwán, acciones que han sido condenadas en repetidas ocasiones por el Parlamento Europeo. Lo más preocupante para la oposición es que este giro se habría gestado en privado, sin mención alguna en ruedas de prensa conjuntas ni comunicación previa a las Cortes o al Consejo de Ministros. Hasta el momento, el Gobierno de España no ha desmentido la versión ofrecida por el régimen de Xi Jinping.

Precedentes de opacidad diplomática

Desde VOX se ha recordado que este proceder recuerda a otros episodios de la política exterior de Sánchez. En 2022, el presidente envió una carta personal al rey de Marruecos cediendo la posición histórica de España respecto al Sáhara Occidental, una decisión que los españoles conocieron solo cuando Rabat decidió hacer pública la misiva. En esta ocasión, la noticia ha llegado a través de la agencia estatal china Xinhua antes que por canales oficiales españoles.

Ante esta situación, los eurodiputados han planteado a Kallas tres cuestiones críticas: si España continúa alineada con la posición común de la UE, qué garantías existen para que las relaciones con Taipéi no se vean comprometidas y si la Comisión tiene conocimiento real de los acuerdos suscritos por Sánchez en sus múltiples visitas a China. La formación exige que el presidente explique públicamente qué ha comprometido en nombre de todos los españoles en lo que consideran una «soberanía en la sombra»