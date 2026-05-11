El Parlamento Europeo apoya la central de Almaraz hasta 2040 y Extremadura exige más

Óscar Fernández, vicepresidente de la Junta de Extremadura, llegó a Bruselas con una amplia sonrisa.

Junto a eurodiputados de Vox como Jorge Buxadé y Juan Carlos Girauta, festejó la decisión favorable de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Este informe, aprobado el miércoles, solicita al Gobierno español que reconsidere el cierre previsto y extienda la vida útil de la planta al menos hasta 2040. Fernández no dudó en manifestar su satisfacción: «El Parlamento nos da la razón. Gracias al trabajo de Vox, Almaraz funcionará hasta 2040, pero nosotros aspiramos a mucho más».

Ubicada en el Campo Arañuelo (Cáceres), esta central representa el 7% de la electricidad del país y sostiene alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos. Su cierre, acordado en 2019 para los años 2027-2028, se basa en un calendario nacional que ahora es cuestionado por Europa. El documento advierte sobre posibles riesgos para la seguridad del sistema eléctrico, inestabilidad en el suministro y efectos negativos en una región ya desindustrializada. María Guardiola, presidenta extremeña, instó al Ejecutivo a «reconsiderar» su decisión, subrayando que en Europa se considera a esta energía como una opción «verde de transición».

Antecedentes del pulso nuclear

Este informe es resultado de una misión realizada por eurodiputados en febrero, promovida por la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’. Técnicos europeos confirmaron que las instalaciones son seguras y comparables a las más avanzadas del mundo, según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. Las empresas propietarias ya habían solicitado una prórroga hasta 2030, pero el nuevo texto eleva esa petición hasta 2040.

Impacto clave:

| Aspecto | Detalle |

|———|———|

| Energético | Estabiliza el sistema nacional; su cierre podría agravar los apagones recientes. |

| Económico | Principal industria en Extremadura; miles de puestos laborales están en juego. |

| Social | Contribuye a combatir la despoblación en el Campo Arañuelo. |

Elena Nevado, eurodiputada del PP, calificó el cierre como «político e ideológico, sin respaldo técnico». Vox intensificó el informe con modificaciones sobre inestabilidad eléctrica, apoyadas por el PP. Por su parte, el PSOE rechazó el texto, manteniendo su postura fija aunque sus propuestas no prosperaron.

¿Qué sigue para Almaraz?

Europa solicita una evaluación «transparente» sobre los impactos y un diálogo con todos los actores implicados. Esta petición coincide con una carta de Ursula von der Leyen dirigida a los líderes europeos, en la que se pide evitar cierres prematuros de nucleares fiables. En España, el Gobierno enfrenta presiones: Almaraz juega un papel crucial en equilibrar el mix energético durante esta transición.

Fernández concluyó: «Es imprescindible para España». La plataforma ‘Sí a Almaraz’ considera este apoyo como «incontestable». Curiosamente, Almaraz se encuentra entre las 10 centrales más eficientes de Europa, con tecnología que podría perdurar varias décadas más. Óscar Fernández celebra el respaldo del Parlamento Europeo a la continuidad de Almaraz. Y un dato adicional: produce energía suficiente para abastecer a 4 millones de hogares cada año sin emitir CO₂.