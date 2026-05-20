Buxadé contra la ONU en el Parlamento Europeo: «Es una maquinaria globalista contra las naciones»

La imagen es muy representativa del siglo XXI: un hemiciclo europeo iluminado y un líder nacional que transforma un debate sobre las Naciones Unidas en un mitin contra el “globalismo”.

En esta ocasión, Jorge Buxadé, cabeza de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha denunciado que la ONU se ha convertido en “una maquinaria globalista que ataca a las naciones, a la vida y a la libertad”.

Buxadé sostiene que esta organización internacional emplea agencias y fondos para “imponer agendas ideológicas” en áreas como género, medio ambiente o migraciones, que están, según él, alejadas de la voluntad democrática de los países. Este mensaje se alinea perfectamente con el discurso de Vox, pero contrasta abiertamente con la tradición oficial de política exterior española, que históricamente ha estado comprometida con el multilateralismo y la defensa del derecho internacional.

Qué dijo Buxadé y por qué importa

Durante su intervención en la Eurocámara, el eurodiputado caracterizó a Naciones Unidas como una estructura capturada por élites globales y opuesta a la soberanía nacional. En la información divulgada por su partido se destaca que la ONU:

Fomenta políticas migratorias que debilitan las fronteras.

Promueve agendas climáticas que “destruyen” al campo y a la industria.

Propaga una visión “ideológica” de los derechos humanos.

Su discurso —recogido y amplificado por Vox en su página oficial con una crónica titulada Buxadé carga contra la ONU en el Parlamento Europeo— sirve para reforzar tres pilares: denuncia del globalismo, defensa de la soberanía estatal y oposición rotunda a las políticas europeas relacionadas con clima y migración.

Más allá de una simple confrontación parlamentaria, este gesto forma parte de la campaña continua de Vox contra las instituciones internacionales: ONU, Unión Europea y organismos financieros son integrados en una misma narrativa sobre una “casta global”.

La posición de España entre el Rey, Moncloa y la oposición

El enfrentamiento es especialmente relevante si se contrasta con la postura oficial de España en Naciones Unidas. Tanto la Casa Real como el Gobierno mantienen, aunque con matices distintos, una visión completamente opuesta:

En los debates generales ante la ONU, Felipe VI ha defendido que Naciones Unidas no solo sigue siendo útil sino también “imprescindible” e “insustituible” para garantizar la paz y el orden internacional.

ha defendido que Naciones Unidas no solo sigue siendo útil sino también “imprescindible” e “insustituible” para garantizar la paz y el orden internacional. El ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se presenta como un socio leal del multilateralismo, haciendo hincapié en derechos humanos, transición ecológica y diplomacia feminista.

En cuanto al PP, mantiene un apoyo básico hacia la ONU y al sistema multilateral; sin embargo, su retórica es menos entusiasta y más enfocada en salvaguardar intereses económicos y cuestiones de seguridad.

Vox se encuentra aislado dentro del arco parlamentario español al plantear abiertamente a la ONU como un problema estructural y no como un foro susceptible de ser reformado. No obstante, esa soledad interna se compensa con alianzas dentro de la derecha nacional-populista europea, donde criticar al globalismo es algo habitual.

Consecuencias políticas y efectos prácticos

A corto plazo, las declaraciones de Buxadé no modifican ni el peso de España dentro de la ONU ni la línea oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, sí generan ciertos efectos:

Reforzar el relato interno de Vox Refuerza la idea de que Vox es la única fuerza dispuesta a desafiar a las “élites globales”.

Consolidará su imagen entre aquellos votantes escépticos respecto a la UE, al cambio climático o las políticas migratorias. Tensionar el debate europeo Introduce ruido justo cuando Bruselas busca presentar un frente común que respalde al sistema de Naciones Unidas.

Proporciona munición retórica a otros grupos euroescépticos que consideran a la ONU como un obstáculo para implementar políticas más restrictivas en cuanto a fronteras. Condicionar el debate mediático en España Abre un nuevo campo de batalla en tertulias y columnas: ¿es posible reformar a la ONU o está “capturada” por una agenda ideológica?

Obliga tanto a socialistas como a populares a defender con mayor claridad su compromiso con el multilateralismo justo cuando se percibe cierta fatiga institucional entre los votantes.

Curiosidades y detalles que ayudan a entender el pulso

Vox lleva tiempo criticando que España acate recomendaciones provenientes de comités de la ONU sobre temas como memoria histórica, violencia de género o migraciones; lo presentan como injerencias en su soberanía nacional.

sobre temas como memoria histórica, violencia de género o migraciones; lo presentan como injerencias en su soberanía nacional. Por otro lado, Naciones Unidas ha emitido informes críticos respecto a España en temas relacionados con derechos humanos y seguridad , lo cual Vox utiliza para argumentar que los organismos internacionales “se alinean con posiciones izquierdistas”.

, lo cual Vox utiliza para argumentar que los organismos internacionales “se alinean con posiciones izquierdistas”. El contraste visual tampoco pasa desapercibido: mientras el Rey y el presidente del Gobierno asisten a eventos en Nueva York para reafirmar que España es un “socio fiable” ante Naciones Unidas, Buxadé sitúa a esta organización como epicentro del mal llamado “globalismo” desde Estrasburgo.

En una Unión Europea que se reivindica como heredera directa del proyecto pacifista postguerra, el mensaje lanzado por Vox plantea una cuestión incómoda: ¿hasta qué punto pueden resistir las instituciones ante críticas al multilateralismo sin perjudicar su propia legitimidad?

En esa tensión entre los símbolos nacionales y las banderas azules —la europea y la de Naciones Unidas— se juega gran parte del relato político que pretende aprovechar Vox, con Buxadé asumiendo el papel más incisivo desde Estrasburgo.