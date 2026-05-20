Vox agita Bruselas al pedir romper el acuerdo de la UE con la dictadura cubana

La escena en el pleno del Parlamento Europeo evocó una sensación de déjà vu, casi como si estuviéramos en plena Guerra Fría, pero con eurodiputados mirando con impaciencia el reloj del AVE hacia Madrid. Vox y el grupo Patriotas por Europa exigieron la anulación “inmediata” del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen de Miguel Díaz-Canel, al que tildaron de “dictadura comunista” y “cómplice” de naciones como Rusia, Irán y China.

Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia. En las últimas semanas, han demandado la expulsión de Cuba de Eurolat y el cese de cualquier tipo de financiación comunitaria hacia La Habana. Sin embargo, lo novedoso es el escenario: el pleno del Parlamento Europeo, donde se ofrecía traducción simultánea y diplomáticos tomaban nota.

Qué quiere Vox que haga la Unión Europea

El objetivo principal es evidente: derogar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE‑Cuba (PDCA), que se encuentra vigente provisionalmente desde 2017. Este marco permite:

Realizar reuniones políticas regulares entre Bruselas y La Habana

Proporcionar ayuda económica y cooperación para el desarrollo

Desarrollar programas de apoyo institucional y proyectos en áreas como energía, agricultura o gobernanza

Según los eurodiputados de Vox, este entramado se ha transformado en un “colchón financiero y político” para un régimen acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente tras las manifestaciones del 11‑J de 2021 y la consiguiente ola de detenciones políticas.

Durante el pleno, la delegación de Vox estableció una conexión entre la continuidad del acuerdo y tres elementos clave:

La represión interna: más de mil presos políticos según organizaciones no gubernamentales especializadas. La alianza internacional que mantiene La Habana con Moscú y Teherán, fortalecida tras la invasión rusa a Ucrania. La participación cubana en redes de influencia regional en Hispanoamérica, junto con Venezuela y Nicaragua.

En su argumentación, recogida en la nota titulada “Vox y Patriotas por Europa exigen en el pleno de la Eurocámara el fin inmediato del acuerdo con la dictadura cubana”, también se denuncia que el PDCA se utiliza como pretexto para un “diálogo” que no ha mejorado las libertades en la isla.

Impacto en la política española

Este movimiento tiene un eco inmediato en España, donde Cuba sigue siendo un tema delicado para las relaciones diplomáticas. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha optado por una postura más pragmática hacia La Habana, la ofensiva de Vox en Bruselas representa:

Una presión interna justo cuando se acercan las elecciones europeas

Un flanco abierto en su relación con socios a la izquierda, muy sensibles al discurso sobre el embargo estadounidense

Complicaciones para las empresas españolas que operan en sectores turísticos y otros ámbitos cubanos

En cuanto a la oposición, este gesto por parte de Vox marca una clara diferencia frente al Partido Popular, al que acusan de falta de firmeza en cuestiones relacionadas con los derechos humanos cuando se trata de gobiernos progresistas. El PP, a su vez, prefiere centrar sus esfuerzos en sanciones selectivas contra dirigentes específicos sin romper completamente los canales diplomáticos establecidos por la UE.

Qué margen real hay en Bruselas

Romper el acuerdo con Cuba no es algo que dependa únicamente del hemiciclo europeo. Sería necesario contar con:

Una mayoría clara dentro del Parlamento Europeo

El respaldo del Consejo , donde influyen los gobiernos que abogan por una “diplomacia crítica”

, donde influyen los gobiernos que abogan por una “diplomacia crítica” Un cambio significativo por parte de la Comisión Europea, que ha defendido el PDCA como una herramienta útil para ejercer influencia, aunque sea limitada

Por ahora, las fuerzas presentes hacen poco probable una ruptura inmediata; sin embargo, la ofensiva liderada por Vox introduce ruido en tres aspectos relevantes:

Las negociaciones dentro de Eurolat, donde ya se discute abiertamente sobre la presencia cubana. Los debates sobre derechos humanos en Cuba adquieren mayor visibilidad mediática dentro de la UE. La relación con América Latina, ante unos aliados que miran con recelo cualquier medida que pueda parecer un intento de aislamiento.

Lo que se comenta en pasillos y cafés

Entre eurodiputados y asesores circulan algunas curiosidades:

A pesar de su tamaño y modesta relevancia económica, Cuba consume horas enteras de debate similares a países como Turquía o Egipto.

En una reciente ronda de contactos, varios parlamentarios provenientes del Este compararon a La Habana con un “satélite perdido”, esta vez orbitando alrededor de Moscú y Pekín.

En los círculos diplomáticos españoles se reconoce en privado que el PDCA “no ha generado ni una sola reforma estructural significativa”, aunque existe preocupación sobre si romperlo dejaría a la UE sin ninguna herramienta efectiva.

Mientras tanto, dentro de Cuba, pocos ciudadanos conocen los detalles del acuerdo europeo. Lo que realmente les importa es si hay gasolina disponible, si llegan turistas o si las remesas logran mantenerse estables. De eso es lo que realmente se habla menos en Estrasburgo.