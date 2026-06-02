Éxito de VOX y Patriots forzando el giro de Bruselas: la UE firma endurecer las expulsiones de inmigrantes ilegales

Una jornada que marca un punto de inflexión definitivo en la política migratoria del continente y como resultante, un acuerdo histórico sobre el nuevo Reglamento Europeo de Retorno.

Ya venimos tiempo hablando de él y con VOX y Patriots empujando de lo lindo para que se cumpla.

Se trata de un avance legislativo, impulsado de manera decisiva por la labor de estos grupos en la Eurocámara, que supone un endurecimiento significativo de las condiciones para la expulsión de inmigrantes en situación ilegal dentro del territorio de la Unión Europea.

Hasta la fecha les había costado mucho cerrar este acuerdo, pero la realidad de Europa les ha abierto los ojos.

La medida estrella y más ambiciosa de este nuevo marco normativo es la creación de centros de retorno ubicados fuera de las fronteras de la Unión Europea. Este cambio estructural busca gestionar de manera más eficiente los flujos migratorios y asegurar que las repatriaciones se lleven a cabo de forma efectiva, evitando que los procesos se dilaten indefinidamente dentro del espacio común europeo. Con esta herramienta, las instituciones europeas pretenden enviar un mensaje claro de control, orden y firmeza en la vigilancia de las fronteras exteriores, una demanda que VOX ha defendido de manera persistente.

El acuerdo alcanzado también introduce mecanismos diseñados específicamente para simplificar los procedimientos administrativos y reducir drásticamente los bloqueos burocráticos que, hasta la fecha, dificultaban o impedían la ejecución real de las órdenes de expulsión. De este modo, los Estados miembros contarán con mayores facilidades legales para aplicar la ley vigente y asegurar que quienes no posean el derecho de permanencia abandonen el territorio comunitario con celeridad.

Además, el reglamento establece mayores obligaciones para aquellos individuos que ya han recibido una orden de retorno formal. La normativa busca estrechar el cerco sobre el incumplimiento de estas órdenes, dotando a las autoridades nacionales de un catálogo más amplio de herramientas para actuar con contundencia frente a la inmigración ilegal.

Pero VOX y Patriots, como cuenta Jorge Buxadé, siguen empujando para que todo esto sea una realidad:

«Esto pone fin a los interminables retrasos judiciales, porque los procedimientos de retorno continuarán mientras la persona lo impugne en los tribunales».

Paralelamente, la Unión Europea aumentará de forma notable la presión sobre aquellos países terceros que se nieguen a readmitir a sus propios nacionales, utilizando todos los resortes institucionales para forzar su colaboración en los procesos de repatriación.

Este drástico cambio de rumbo en Bruselas responde directamente a la creciente influencia de Patriots, cuya presencia en las instituciones europeas está alterando el equilibrio de poder tradicional. Tras años en los que las políticas migratorias estaban dictadas exclusivamente por el consenso entre los grupos popular y socialista, la irrupción de esta fuerza política ha logrado romper consensos que hasta hace muy poco tiempo parecían intocables. Lo que antes eran propuestas rechazadas de plano por las élites de Bruselas, ahora empiezan a ser asumidas como los ejes centrales de la nueva estrategia de seguridad europea.

En definitiva, el éxito de VOX y sus aliados internacionales en este proceso legislativo refleja un cambio profundo en el debate migratorio. La adopción de estas medidas no solo dota a los Estados de instrumentos más robustos contra la ilegalidad, sino que confirma que el peso político de las fuerzas patriotas está redefiniendo las prioridades de la Unión Europea, desplazando las viejas fórmulas que habían dominado la gestión migratoria durante la última década. Con la aprobación de este reglamento, se inicia una etapa de mayor rigor y eficacia, marcando el fin de una era de bloqueos en las políticas de expulsión.